ETV Bharat / bharat

സഹോദരിയുടെ പരാതി അസത്യം, തന്‍റെ സ്വര്‍ണവും ഭൂമിയും രാധ തട്ടിയെടുത്തെന്ന് നടി അംബിക

മോഷ്‌ടിച്ച ചെക്കുകൾ നിയമവിരുദ്ധമായി പണമാക്കി മാറ്റിയെന്ന് കാട്ടി രാധ ഗ്രേറ്റർ ചെന്നൈ പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്ക് മുൻപാകെ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.

ACTRESS AMBIKA HITS BACK AT RADHA ALLIGATIONS ON ACTRESS AMBIKA ACTRESS AMBIKA CHEQUES DISPUTE RADHA CASE ON ACTRESS AMBIKA
നടി അംബിക വാര്‍ത്തസമ്മേളനത്തില്‍ (Facebook@Ambika Nair)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 2:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചെന്നൈ: നടി അംബികയ്‌ക്കെതിരെ സഹോദരിയും നടിയുമായ രാധ നൽകിയ 46 കോടി രൂപയുടെ ചെക്ക് തട്ടിപ്പ് പരാതിൽ കുറ്റാരോപണം നിഷേധിച്ച് അംബിക. രാധയുടെ പരാതിയിൽ സത്യമില്ലെന്നും കുടുംബക്കാര്യം പൊലീസിൽ എത്തിയതിയിൽ ദുഃഖമുണ്ടെന്നും അംബിക മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. രാധ നൽകിയ പരാതിക്ക് പിന്നാലെ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു നടി.

1980-കളിലെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമാ താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കുടുംബവഴക്കിനെത്തുടർന്ന്, സഹോദരി അംബികയും സഹോദരൻ മല്ലികാർജുന കുഞ്ഞൻ നായരും ചേർന്ന് തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒപ്പിട്ട ബ്ലാങ്ക് ചെക്കുകൾ മോഷ്‌ടിച്ച് 46 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് രാധയുടെ പരാതി. മോഷ്‌ടിച്ച ചെക്കുകൾ നിയമവിരുദ്ധമായി പണമാക്കി മാറ്റിയെന്ന് കാട്ടി രാധ ഗ്രേറ്റർ ചെന്നൈ പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്ക് മുൻപാകെ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം, തന്നെ വഞ്ചിച്ചത് സഹോദരിയാണെന്നും 50 സെൻ്റ് ഭൂമിയും സ്വർണവുമടക്കം തട്ടിയെടുത്തെന്നും അംബിക പറഞ്ഞു. ഈ പരാതിയിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. തർക്കപരാഹാരത്തിനായി രാധ ചെക്കുകൾ കൈമാറിയെന്നും ഇത് മറച്ചുവച്ചാണ് തനിക്കെതിരായ വ്യാജ ആരോപണമെന്നും അംബിക കൂട്ടിച്ചേർത്തു

രാധയുടെ പക്കൽ നിന്ന് മോഷ്‌ടിക്കുക അസാധ്യമെന്ന് അംബിക

എന്നാൽ താൻ രാധയുടെ മുറിയിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി ഒപ്പിട്ട ചെക്കുകൾ മോഷ്‌ടിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ കഴമ്പില്ലെന്നാണ് അംബിക പറയുന്നത്. രാധ തൻ്റെ സ്വകാര്യ വസ്‌തുക്കളും നമ്പർ ലോക്ക് ചെയ്‌ത ബാഗുകളും അങ്ങേയറ്റം സൂക്ഷ്‌മതയോടെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുതെന്നും അതിനാൽ മോഷണം എങ്ങനെ അസാധ്യമാണെന്നും അംബിക പ്രതികരിച്ചു.

തൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാവും പകലും ജോലി ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും അങ്ങനെയുള്ള താൻ മുറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെക്ക് മോഷ്‌ടിച്ചു എന്ന് ആരോപിക്കുന്നത് വളരെ വേദനാജനകവും അസംബന്ധവുമാണെന്നും അംബിക പറഞ്ഞു. രാധ തൻ്റെ വസ്‌തുക്കളിൽ ഇത്രയധികം ശ്രദ്ധ നൽകുമ്പോൾ മോഷ്‌ടിച്ചു എന്ന ആരോപണം എങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്നും അംബിക ചോദിച്ചു. തുടർന്ന് എആർഎസ്‌ ഗാർഡൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഷെയറുകളും സ്വർണവും സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗികമായ സാമ്പത്തിക ഒത്തുതീർപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി രാധയുടെ മാനേജർ ഒപ്പിട്ട അഞ്ച് ചെക്കുകൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അംബിക വാദിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ നിർമ്മിച്ച പണം കൊണ്ടാണ് ആർഎസ്‌എസ്‌ ഗാർഡൻ നിർമ്മിച്ചതെന്നും എംജിആറിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെയാണത് നാമകരണം ചെയ്‌തതെന്നും അംബിക വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ അതിൻ്റെ പേര് മായ്‌ച്ചുകളയുകയും തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഓഹരികൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്‌തതോടെ നിയമപരമായ സഹായം തേടേണ്ടി വന്നെന്നും കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ ആവർത്തിച്ച് ശ്രമിച്ചതായിരുന്നു എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുടർന്ന് നിലവിൽ നിയമ നടപടികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ നിയമത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും കൂടുതൽ പൊതുവിടങ്ങളിലെ പ്രതികരണങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നെന്നും അംബിക വ്യക്തമാക്കി. .

Also Read: ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വിദ്യാർഥിനിയുടെ മരണം: വൈസ് ചാൻസലറെ തടഞ്ഞുവെച്ച് പ്രതിഷേധം; സമരം കടുപ്പിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ

TAGGED:

ACTRESS AMBIKA HITS BACK AT RADHA
ALLIGATIONS ON ACTRESS AMBIKA
ACTRESS AMBIKA CHEQUES DISPUTE
RADHA CASE ON ACTRESS AMBIKA
ACTRESS AMBIKA AND RADHA DISPUTE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.