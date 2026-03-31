പത്രിക നൽകിയതിന് പിന്നാലെ കുരുക്ക്; വിജയ്ക്കും 5000 പ്രവർത്തകർക്കുമെതിരെ കേസ്
പെരമ്പൂരിലെ റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെ ഗതാഗതം തടഞ്ഞതിനും ആംബുലൻസിന് വഴിയൊരുക്കാത്തതിനുമാണ് നടപടി. അഞ്ച് ഉച്ചഭാഷിണികൾക്ക് പകരം മുപ്പതെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചു. പെരമ്പൂരിലും തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റിലുമാണ് ടിവികെ അധ്യക്ഷൻ മത്സരിക്കുന്നത്.
Published : March 31, 2026 at 1:26 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) അധ്യക്ഷനും നടനുമായ വിജയ്ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. വിജയ്ക്ക് പുറമെ നിയമലംഘനം നടത്തിയ പാർട്ടിയിലെ 5,000 അംഗങ്ങൾക്കെതിരെയും ചെന്നൈ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അഞ്ച് വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് നടപടി.
മാർച്ച് 30ന് നാമനിർദേശ പത്രിക നൽകിയശേഷം പെരമ്പൂർ, കൊളത്തൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി നടത്തിയ കൂറ്റൻ റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെയാണ് ഗുരുതരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടലംഘനങ്ങൾ നടന്നത്. അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇലക്ഷൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫിസർ കുമാർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ്. അനുവദിച്ചതിലും കൂടുതൽ ഉച്ചഭാഷിണികൾ ഉപയോഗിച്ചു, ആംബുലൻസ് കടത്തിവിട്ടില്ല, നിശ്ചയിച്ചതിലും വളരെ കൂടുതൽ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബിഎൻഎസ് 126(2), 189(2), 223, 3(എ), 3(5) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
ഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തി
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനുവദിച്ച സമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ വിജയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചതായി എഫ്ഐആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. റോഡ് ഷോയിൽ അഞ്ച് ഉച്ചഭാഷിണികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു അനുമതി. എന്നാൽ ഇതിന് വിരുദ്ധമായി 30 സ്പീക്കറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദമലിനീകരണവും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കി.
ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ റോഡിലിറങ്ങിയതോടെ നഗരത്തിൽ ഗതാഗതം പൂർണമായി തടസപ്പെട്ടു. ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽപ്പെട്ട ആംബുലൻസിന് വഴിയൊരുക്കാൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തയാറായില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കർശനമായി നടപ്പാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകളെ രംഗത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങാതെ നടത്തുന്ന പ്രകടനങ്ങൾക്കും റാലികൾക്കുമെതിരെ മുഖംനോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കാനാണ് കമ്മിഷൻ്റെ നിർദേശം.
കന്നിയങ്കത്തിന് ടിവികെ
ഏപ്രിൽ 23നാണ് തമിഴ്നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. വടക്കൻ ചെന്നൈയിലെ പെരമ്പൂരിൽനിന്നാണ് വിജയ് ആദ്യമായി ജനവിധി തേടുന്നത്. തൊഴിലാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഈ മണ്ഡലം ടിവികെയുടെ വലിയ വോട്ട് ബാങ്കായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ മധ്യ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ കാവേരി ഡെൽറ്റ മേഖലയായ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റിൽനിന്നും അദ്ദേഹം മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. വിസിൽ ചിഹ്നത്തിലാണ് ടിവികെ സ്ഥാനാർഥികൾ ജനവിധി തേടുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇത്തവണ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനാണ് കളമൊരുങ്ങുന്നത്. ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെ സഖ്യവും പ്രതിപക്ഷമായ എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യവും ശക്തമായ പ്രചാരണത്തിലാണ്. ഇതിനിടയിലേക്കാണ് പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളുമായി വിജയ് കടന്നുവരുന്നത്. സിനിമയിൽനിന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എത്തിയ ശേഷമുള്ള വിജയുടെ ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പായതിനാൽ ദേശീയതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ശ്രദ്ധയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പണം ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചത്. ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയുടെ നേതാവും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എംകെ സ്റ്റാലിനും ചെന്നൈയിലെ മണ്ഡലത്തിൽ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. വലിയ റാലികളോടെയാണ് പ്രധാന നേതാക്കളെല്ലാം പത്രിക നൽകാൻ എത്തുന്നത്. അതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും കർശന പരിശോധനകൾ തുടരാനാണ് പൊലീസിൻ്റെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെയും തീരുമാനം.
Also Read: ബിഹാറിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് എട്ട് സ്ത്രീകൾ മരിച്ചു; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്