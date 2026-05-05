വിസിൽ 'പോട്'; വിജയ്യെ അഭിനന്ദിച്ച് മുൻ എംഎൽഎ എസ് വി ശേഖര്
തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇടിവി ഭാരത് തമിഴ്നാട് ലേഖകനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
Published : May 5, 2026 at 3:17 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയ ടിവികെ നേതാവ് വിജയ്യേയും പാർട്ടിയേയും അഭിനന്ദിച്ച് നടനും നിയമസഭാ മുൻ അംഗവുമായ എസ്.വി. ശേഖര്. വോട്ടർമാർക്ക് പണം വിതരണം ചെയ്യാതെയും വീടുതോറുമുള്ള പ്രചാരണത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെയുമാണ് ടിവികെ (തമിഴക വെട്രി കഴകം) തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം നേടിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വോട്ടർമാർക്ക് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 2,500 കോടി രൂപ വിതരണം ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും വോട്ടർമാർക്ക് പണം വിതരണം ചെയ്യാതെ, വീടുതോറുമുള്ള പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ തികച്ചും സുതാര്യമായാണ് ടിവികെ (തമിഴക വെട്രി കഴകം) വിജയിച്ചത്' എസ്.വി. ശേഖര് പറഞ്ഞു.
പണപരമായ പ്രലോഭനങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാതെ പൗരന്മാർ ജനാധിപത്യപരമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉയർന്നുവരുന്നത് കാണുന്നത് ശരിക്കും സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എൻസൈക്ലോപീഡിക് പരിജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ നിയമസഭയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ എന്ന ഒരു നിയമവുമില്ലെന്നും വ്യക്തിപരമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്കുള്ള ഒരു വേദിയായികണ്ട് നിയമസഭയിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്നാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം നിയമസഭയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്ന ടിവികെയുടെ 108 സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് അദ്ദേഹം അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേർന്നു. വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ വെറുമൊരു സിനിമാറ്റിക് വ്യക്തിത്വം മാത്രമല്ല വേണ്ടതെന്നും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ എൻ.ടി.ആറിന് അത് സാധ്യമായിരുന്നുവെങ്കിലും ചിരഞ്ജീവിക്ക് അത് യാഥാർത്ഥ്യമായില്ലായെന്നും വിജയ്യുടെ ഈ വിജയം അത്ഭുതത്തോടെ കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിജയ് ഈ സാഹചര്യത്തെ പക്വതയോടെ സമീപിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അദ്ദേഹം നിസംശയം എല്ലാവരുടെയും അഭിനന്ദനം നേടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു പാർട്ടിക്കും കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ടിവികെയുടെ അടുത്ത തന്ത്രപരമായ നീക്കം സഖ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായുള്ള സഹകരണവും ആയിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ, സഖ്യ പങ്കാളികൾ ഉടൻ സമ്മതിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും കക്ഷികൾ മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ഗവർണറോട് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ഡിഎംകെയും എഐഎഡിഎംകെയും ചേർന്ന് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മത്സരിക്കാൻ അവസരം നൽകിയതിന് തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിൻ്റെ നേതാവ് വിജയ്ക്ക് ആശംസകൾ നേരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, തമിഴക വെട്രി കഴകം 108 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വിജയം നേടിയത്. കൂടാതെ, പാർട്ടി നേതാവ് വിജയ് മത്സരിച്ച ചെന്നൈ പെരമ്പൂർ, ട്രിച്ചി ഈസ്റ്റ് എന്നീ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും പാർട്ടിക്ക് മികച്ച ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായി. അതുപോലെ, ടിവികെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി 'ബസ്സി' ആനന്ദ്, സെങ്കോട്ടയ്യൻ, അധവ് അർജുന എന്നിവരുൾപ്പെടെ പാർട്ടിയിലെ മറ്റ് നിരവധി പ്രമുഖരും വിജയിച്ചു.
