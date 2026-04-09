"ലെഫ്റ്റായാലും റൈറ്റായാലും സ്ട്രെയ്റ്റ് ആകണം"; വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്
രമേഷ് പിഷാരടിക്ക് വ്യക്തിപരമായി വിജയാശംസകൾ നേരുന്നുവെന്നും നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ജയിച്ചു വരട്ടെയെന്നും കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ.
Published : April 9, 2026 at 6:12 PM IST
ആലപ്പുഴ: ലെഫ്റ്റായാലും റൈറ്റായാലും സ്ട്രെയ്റ്റ് ആകണമെന്ന് നടൻ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ. തുടർഭരണം ആണെങ്കിലും തുടരാത്ത ഭരണമാണെങ്കിലും നല്ല ഭരണം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് ജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ ആഗ്രഹം തന്നെയാണ് എനിക്കും. നാടിന് വേണ്ടി നല്ലത് ചെയ്യാന് കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഉള്ളവര് വിജയിക്കട്ടെയെന്നും പ്രതികരണം.
നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പാർട്ടി ഭേദമന്യേ വിജയിക്കട്ടെ പിഷാരടി മാത്രമല്ല, നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. വിജയിക്കുന്നവർക്ക് നാടിനെ നല്ല രീതിയിൽ സേവിക്കുവാൻ അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെയെന്നും ആലപ്പുഴയിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
സിനിമാ രംഗത്തെ മമ്മൂട്ടി, മോഹന്ലാല് ഉള്പ്പെടെയുള്ള താരങ്ങളും വോട്ട് ചെയ്യാന് എത്തിയിരുന്നു. തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂളുകള് മാറ്റിവച്ചാണ് മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്ലാലുമൊക്കെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കാന് അതത് മണ്ഡലങ്ങളില് എത്തിയത്. ഇവര്ക്ക് പുറമെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും നടനുമായ സുരേഷ് ഗോപി, ജഗദീഷ്, ടൊവിനോ തോമസ്, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട്, മുകേഷ് തങ്കശേരി, അജു വര്ഗീസ്, പൃഥിരാജ് തുടങ്ങിയവരും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. പാലക്കാട് സ്ഥാനാര്ത്തിയും നടനുമായ രമേശ് പിഷാരടി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
പിഷാരടിയെക്കുറിച്ച് ആസിഫ് അലി
വോട്ട് ദിനത്തില് രമേഷ് പിഷാരടിയെ പരമാര്ശിച്ച് നടന് ആസിഫ് അലി. പാലക്കാട് മത്സരിക്കുന്ന രമേശ് പിഷാരടി ഉൾപ്പെടെ നിലവിലെ മന്ത്രിമാരിലും എംഎൽഎമാരിലും തനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അവര്ക്കെല്ലാം തന്നാല് കഴിയുന്ന സഹായങ്ങള് ചെയ്തുവരുന്നവരുണ്ടെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ആസിഫ് അലി പറഞ്ഞു. എന്നാല് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലും തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരും സുഹൃത്തുക്കളും ഉള്ളതിനാൽ ആരോടും വിവേചനം കാണിക്കാതിരിക്കാനാണ് പ്രചാരണങ്ങളിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് നടൻ വ്യക്തമാക്കി. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
യുഡിഎഫ് അനുകൂല കാറ്റെന്ന് പിഷാരടി
പാലക്കാട് യുഡിഎഫ് അനുകൂല വോട്ടാണ് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അതില് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും രമേഷ് പിഷാരടിയും വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫിന് അനുകൂല സാഹചര്യമാണെന്നും തൃപ്പൂണിത്തുറയില് എംഎല്എ കെ ബാബുവിനൊപ്പമെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം പിഷാരടി പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിലുടനീളം മാന്യമായ രാഷ്ട്രീയമാണ് താൻ പിന്തുടർന്നതെന്ന് പിഷാരടി പറഞ്ഞു. "മറുപക്ഷത്തുള്ള സ്ഥാനാർഥികളുടെ പേര് പറയുകയോ അവരെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ജനങ്ങളുമായാണ് സംവദിക്കേണ്ടത് എന്ന ബോധ്യത്തോടെയാണ് പാലക്കാട് പരമാവധി വോട്ടർമാരെ കണ്ടത്" അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
