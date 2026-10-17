'ഇന്ത്യ വിടാൻ' മുംബൈ പൊലീസ് നൽകിയ നോട്ടീസിനെതിരെ നടൻ ഇമ്രാൻ ഖാൻ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ
മുംബൈ പൊലീസിൻ്റെ ഈ നടപടി "നിയമവിരുദ്ധവും യുക്തിരഹിതവും അങ്ങേയറ്റം കടുപ്പമേറിയതും നിയമപരമായി നിലനിൽക്കാത്തതുമാണ്" എന്ന് നടൻ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ നോട്ടീസ് റദ്ദാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
By PTI
Published : October 17, 2026 at 7:41 PM IST
മുംബൈ: രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിലൂടെ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച്, ഇന്ത്യ വിടാൻ മുംബൈ പൊലീസ് നിർദേശം നൽകിയ ബോളിവുഡ് നടൻ ഇമ്രാൻ ഖാൻ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. ഒക്ടോബർ 28നകം ഇന്ത്യ വിടണമെന്നാണ് മുംബൈ പൊലീസ് നൽകിയ നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത്. യുഎസ് പൗരനും ഒസിഐ (OCI - ഓവർസീസ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ) കാർഡ് ഉടമയുമാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ.
അഭിഭാഷകൻ സുൽഫിക്കർ മെമൻ, 'എംഇസഡ്എം ലീഗൽ' (MZM Legal) എന്നിവർ മുഖേന സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ, പൊലീസിൻ്റെ ഈ നടപടി "നിയമവിരുദ്ധവും യുക്തിരഹിതവും, അങ്ങേയറ്റം കടുപ്പമേറിയതും, നിയമപരമായി നിലനിൽക്കാത്തതുമാണ്" എന്ന് 43കാരനായ നടൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ നോട്ടീസ് റദ്ദാക്കണമെന്നും ഇടക്കാലാശ്വാസമായി ഇതിൻ്റെ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതിയോട് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒസിഐ കാർഡ് ഉടമകളെ വിലക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളൊന്നും നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളിലോ ചട്ടങ്ങളിലോ ഇല്ലെന്ന് ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മഹേഷ് ചന്ദ്ര ത്രിപാഠി, ജസ്റ്റിസ് അദ്വൈത് സേത്ന എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ, അടിയന്തര വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി ഈ ഹർജി സമർപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"യാതൊരു കാരണങ്ങളോ, തെളിവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക നിയമലംഘനമോ വ്യക്തമാക്കാതെയാണ് ഈ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണമോ, വിശദീകരണം ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസോ (show-cause notice) ഇല്ലാതെയാണ് ഇത് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന നിയമലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ ഹർജിക്കാരന് (ഇമ്രാൻ ഖാൻ) യാതൊരു അവസരവും നൽകിയിട്ടില്ല" ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
ഒക്ടോബർ 10ന് മുംബൈയിലെ ആഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി മൈതാനത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഇമ്രാൻ ഖാനെ പൊലീസ് അൽപ്പനേരം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആളുകൾ ഒത്തുചേർന്നത്.
ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് ആക്റ്റ് സെക്ഷൻ 7 (2)(C), സെക്ഷൻ 29 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഇമ്രാൻ ഖാനോട് ഇന്ത്യ വിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദേശ പൗരന്മാരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിയന്ത്രിക്കാനും അവരെ നിർബന്ധപൂർവം തിരിച്ചയക്കാനും സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്നതാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ.
സെക്ഷൻ 7 (2)(C) പ്രകാരം, ഏതെങ്കിലും വിദേശിയുടെ സാന്നിധ്യം അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള സാന്നിധ്യം നിരോധിക്കാനോ, നിയന്ത്രിക്കാനോ, പരിമിതപ്പെടുത്താനോ ഉള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് "ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക പ്രദേശത്തോ തുടരാൻ പാടില്ല" എന്ന് ഉത്തരവിടാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്താൻ ഈ വകുപ്പ് സർക്കാരിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.
കൂടാതെ, ഈ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളോ ചട്ടങ്ങളോ ഉത്തരവുകളോ ലംഘിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് പ്രതികൂലമായ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു വിദേശ പൗരനെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകുന്ന സെക്ഷൻ 29 ഈ നോട്ടീസിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും നിയമപാലകർക്ക് ഈ വകുപ്പ് നൽകുന്നു.
ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം ആമിർ ഖാൻ്റെ സഹോദരീപുത്രനും നിരവധി ഹിന്ദി സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളയാളുമായ ഇമ്രാൻ ഖാനോട്, ഒക്ടോബർ 28നോ അതിനുമുമ്പോ രാജ്യം വിട്ടുപോകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ 29 പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധപൂർവം പുറത്താക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചേക്കാം.
Also Read: ഇൻ്റർനെറ്റ് അവകാശം കുട്ടികൾക്കും മൗലികാവകാശം; വിലക്കുകൾ അസംബന്ധമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി