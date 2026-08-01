ഇ20 ഇന്ധന നയത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം; തെഹ്സീൻ പൂനാവാല വീട്ടുതടങ്കലിലെന്ന് ആരോപണം
ഏകദേശം 9.30ഓടെ, മാർച്ചിനായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വനിതാ പൊലീസുൾപ്പെടെ വീട്ടിലെത്തി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തടഞ്ഞതെന്ന് പൂനാവാല ആരോപിച്ചു.
Published : August 1, 2026 at 4:55 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇ20 ഇന്ധനനയത്തിനെതിരെ മാർച്ചും ഒരു ദിവസത്തെ നിരാഹാരസമരവും പ്രഖ്യാപിച്ച സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ തെഹ്സീൻ പൂനാവാലയെ പ്രതിഷേധത്തിന് മുമ്പ് ഡൽഹി പൊലീസ് വീട്ടുതടങ്കലിൽ പാർപ്പിച്ചെന്ന് ആരോപണം. യാതൊരു രേഖാമൂലമുള്ള ഉത്തരവും കാണിക്കാതെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നത് തടഞ്ഞതെന്ന് പൂനാവാല ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, പ്രതിഷേധം സമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനിടയുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ വിശദീകരണം.
ജൂലൈ 27 നാണ് ഇ20 ഇന്ധനനയത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് തെഹ്സീൻ പൂനാവാല പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എ.പി.ജെ. അബ്ദുൾ കലാം മാർഗിൽ നിന്ന് മഹാത്മാ ഗാന്ധി വധിക്കപ്പെട്ട ഗാന്ധി സ്മൃതി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന തീൻ ജനുവരി മാർഗിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്ന് എത്തുകയും അവിടെ ഒരു ദിവസത്തെ മൗനനിരാഹാര സമരം നടത്തുകയുമായിരുന്നു പദ്ധതിയെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഏകദേശം 9.30ഓടെ, മാർച്ചിനായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ തയാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, വനിതാ പൊലീസുൾപ്പെടെ വീട്ടിലെത്തി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തടഞ്ഞതെന്ന് പൂനാവാല ആരോപിച്ചു. തന്നെ തടഞ്ഞുവെക്കുന്നതിനുള്ള യാതൊരു രേഖയോ ഉത്തരവോ കാണിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"എന്ത് നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രേഖകളില്ലാതെ എന്നെ തടയുന്നത്?" "സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെ വീട്ടുതടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കുകയാണ്," എന്ന് പൊലീസിനോട് പൂനാവാല എക്സിലെ വീഡിയോയിലൂടെ പൊലീസിനോട് ചോദിച്ചു. ഇതിന് മറുപടിയായി, പ്രതിഷേധം വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിക്കാനും നിയമ-സമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും സഹകരിക്കണമെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം.
ഇ20 ഇന്ധനനയത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധം; പൂനാവാലയുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ
ഇ20 ഇന്ധനനയത്തിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി തെഹ്സീൻ പൂനാവാല ശക്തമായ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണ്. കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത, ദേശീയപാത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്ക രിയെയും അദ്ദേഹം വിഷയത്തിൽ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 20 ശതമാനം എത്തനോളും 80 ശതമാനം പെട്രോളും ചേർന്ന ഇ20 ഇന്ധനം നിർബന്ധമാക്കാതെ, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാധാരണ പെട്രോൾ, ഇ5, ഇ10 എന്നിവയും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം നൽകണമെന്നാണ് പൂനാവാലയുടെ ആവശ്യം.
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അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 'ടീം ഭാരത്' എന്ന പ്രചാരണസംഘടനയും ഇതേ ആവശ്യമാണ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത് . മുൻപ് പാർലമെൻ്റിലേക്ക് 'ഗാഡി മാർച്ച്' സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് മാർച്ചും മൗനനിരാഹാര സമരവും പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് പൂനാവാല വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം, പ്രതിഷേധം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വീട്ടിനുസമീപം ജാമറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നുവെന്നുമാണ് പൂനാവാല എക്സിലൂടെ ആരോപിച്ചത്. പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് താൽക്കാലികമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായും പൂനാവാല അവകാശപ്പെട്ടു.
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