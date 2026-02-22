മാതാപിതാക്കളെ നിർബന്ധമായും സംരക്ഷിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പണികിട്ടും; കർശന നിയമവുമായി ഗുജറാത്ത്
മാതാപിതാക്കളെ വീട്ടിൽ കഴിയാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും ചികിത്സയും നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി.
Published : February 22, 2026 at 4:54 PM IST
ഗാന്ധിനഗർ: മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ പരിപാലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം. ഗുജറാത്തിലെ സുരേന്ദ്രനഗറിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന പരാതിക്കൾക്കെതിരെയാണ് ഡപ്യൂട്ടി കളക്ടറിൻ്റെ സുപ്രധാന തീരുമാനം. ചോട്ടില ഡിവിഷനു കീഴിലുള്ള താലൂക്കിൽ, പ്രായമായവരെയും മുതിർന്ന പൗരന്മാരെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മക്കൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഹരേഷ് മക്വാന അറിയിച്ചു.
"വാർധക്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കളെ വീട് വിട്ട് പോകാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതായും അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായും പരാതികൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി," ചോട്ടില ഡപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ഹരേഷ് മക്വാന പറഞ്ഞു.
വൃദ്ധമായ മാതാപിതാക്കളെ ശരിയായ രീതിയിൽ പരിചരിക്കാത്തതും അവർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത്കൊടുക്കാത്തതും നിയമ നടപടിക്കുള്ളിൽ വരുന്നു. അവരെ വീട്ടിൽ കഴിയാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക, അവർക്ക് ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വൈദ്യചികിത്സ എന്നീ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൂടാതെ, മക്കളാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവർ തങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്നും പരാതി നൽകണമെന്നും ഡപ്യൂട്ടി കളക്ടർ നിർദേശിച്ചു. അവഗണനയെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി പരാതികൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഭാവിയിലും ലേരിടാതിരിക്കാനാണ് ഇത്തരം നടപടികളിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുന്നത്. മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾ പരിപാലിക്കാത്തപ്പോൾ, പ്രായമായവർ പുറത്തിറങ്ങി ഉപജീവനമാർഗം തേടാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു.
പലരും ഭക്ഷണത്തിനായി തൊഴിലുകൾ ചെയ്യാനിറങ്ങുന്നു. വിവിധ രോഗങ്ങൾക് ചികിത്സാ ചെലവുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും, വസ്ത്രത്തിനുള്ള പണം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ചോട്ടില ഡപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എച്ച്.ടി മക്വാന പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കൾക്കോ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കോ തങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ, ഡപ്യൂട്ടി കളക്ടറെ സ്വകാര്യമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നു. 2007 ലെ അടിയന്തര പരിപാലന, ക്ഷേമ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ അഞ്ച് അനുസരിച്ച് നടപടിയെടുക്കുമെന്നും നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ആക്ട്
2007-ലെ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ആക്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നിർണായക നിയമ നിർമാണ വികസനമാണ്. മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഇത് വാഗ്ധാനം ചെയ്യുന്നു. വയോധികരുടെ അവകാശങ്ങളെയും അന്തസിനെയും ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത ഉറപ്പിക്കുന്നു.
സാമ്പത്തിക സഹായം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, സാമൂഹിക സംയോജനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകളിലൂടെ, വേഗത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് അന്തസോടെയും സുരക്ഷയോടെയും സ്വന്തമാണെന്ന ബോധത്തോടെയും അവരുടെ പിൽക്കാല വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഈ നിയമം.
Also Read: കശ്മീരിലെ ചൂടേറിയ മഞ്ഞുകാലം; കാത്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞുരുകല് മുതല് വിളനാശം വരെ, ആശങ്കയില് വിദഗ്ദ്ധര്