ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാല വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് നേരെ ആസിഡാക്രമണം; വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടനകള്‍ പ്രക്ഷോഭത്തില്‍,പൊലീസ് സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങുന്നുവെന്ന് ആരോപണം

സ്‌ത്രീകളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി വെളിവാക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഇത്. പൊലീസ് കര്‍ശന നടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടനകള്‍

Acid attack on DU student (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 27, 2025 at 12:39 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാല വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആസിഡാക്രമണത്തില്‍ തലസ്ഥാനമായ ഡല്‍ഹിയില്‍ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം. സംഭവത്തെ എബിവിപിയും എന്‍എസ്‌യുവും ശക്തമായി അപലപിച്ചു. പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി വേണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തനിക്ക് നീതി വേണമെന്നും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായ പെണ്‍കുട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു

സംഭവം വളരെ ദൗര്‍ഭാഗ്യകരവും പേടിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്നും എബിവിപി പ്രതികരിച്ചു. സര്‍വകലാശാല ഭരണകൂടവും ഡല്‍ഹി പൊലീസും അടിയന്തരമായി പ്രതികളെ കണ്ടെത്തണമെന്നും അവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും എബിവിപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഡല്‍ഹി സര്‍വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള ലക്ഷ്‌മിഭായ് കോളജിലെ ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആസിഡാക്രമണം അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്ന് ഡല്‍ഹി എബിവിപി അധ്യക്ഷന്‍ സര്‍തക് ശര്‍മ്മ പറഞ്ഞു. വനിതാശാക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ച് നിരന്തരം ഉദ്ഘോഷിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തില്‍ ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പാടില്ല. കോളജ് കാമ്പസുകളില്‍ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ പാളുന്നു. ഇത് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ അരക്ഷിതരാക്കുന്നു. ഭരണകൂടം ഉടനടി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇരയ്ക്ക് നീതി കിട്ടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഡല്‍ഹിയിലെ സ്‌ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് വലിയ ചോദ്യമുയര്‍ത്തുന്ന സംഭവമാണിതെന്ന് എന്‍എസ്‌യുഐ പറഞ്ഞു. ബിജെപി സര്‍ക്കാരിനെതിരെയാണ് ഈ സംഭവം വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത്. പട്ടാപ്പകലാണ് ഈ ആക്രമണം നടന്നതെന്നും എന്‍എസ്‌യുഐ ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ വരുണ്‍ ചൗധരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഡല്‍ഹി പൊലീസും സര്‍ക്കാരും ഉറങ്ങുകയാണ്. ബിജെപി ശരിക്കും സ്‌ത്രീകളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് മുന്‍ഗണന നല്‍കിയിരുന്നെങ്കില്‍ ഇവിടെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കില്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇരയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും ഒപ്പം എന്‍എസ്‌യുഐ നിലകൊള്ളുമെന്നും വരുണ്‍ ചൗധരി പറഞ്ഞു. നീതി കിട്ടും വരെ പോരാട്ടം തുടരും. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഭയത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരിടമാക്കി ഡല്‍ഹിയെ മാറ്റാന്‍ അനുവദിക്കില്ല. പ്രതിരോധിച്ചപ്പോഴാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് സുരക്ഷയ്ക്കും അന്തസിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അവകാശമുണ്ട്. അവഗണനയും ആക്രമണവുമല്ല അവര്‍ അര്‍ഹിക്കുന്നത്.

എസ്‌എഫ്ഐയും സംഭവത്തെ അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യതലസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് തീര്‍ച്ചയായും സര്‍ക്കാരിന്‍റെയും ഡല്‍ഹി പൊലീസിന്‍റെയും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെയും പരാജയമാണെന്നും എസ്‌എഫ്ഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. അധികാരത്തിലുള്ളവരുടെ അവഗണനയുടെ ഫലമാണ്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് മിരാന്‍ഡ ഹൗസിന് സമീപം ഒരു ആസിഡ് കുപ്പി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലുകളൊന്നും കൈക്കൊണ്ടില്ല. കോളജ് കാമ്പസില്‍ പെണണ്‍കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും എസ്‌എഫ്ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോളജിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പരിചയക്കാരനും മുകുന്ദ്പൂര്‍ നിവാസിയുമായ ജിതേന്ദ്ര ഒരു ബൈക്കില്‍ വന്നാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇയാള്‍ക്കൊപ്പം സുഹൃത്തുക്കളായ ഇഷാനും അര്‍മാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇഷാന്‍ അമാന്‍റെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു കുപ്പി കൊടുത്തു. അയാളാണ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചത്. പിന്നീട് പ്രതികള്‍ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. ജിതേന്ദ്ര പെണ്‍കുട്ടിയെ നിരന്തരം പിന്തുടര്‍ന്നിരുന്നു. ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇരുവരും തമ്മില്‍ വലിയ തര്‍ക്കമുണ്ടായി. ഫോറന്‍സിക് സംഘവും കുറ്റകൃത്യ സംഘവും സ്ഥലത്ത് തെരച്ചില്‍ നടത്തി. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെയും പരിക്കിന്‍റെ സ്വഭാവത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്തത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്-ഡല്‍ഹി പൊലീസ്.

സര്‍വകലാശാല കാമ്പസുകളില്‍ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം. ഡല്‍ഹി പൊലീസ് ഉടന്‍ അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നും എസ്‌എഫ്ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതികളെ മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷിക്കണം. അപ്പോള്‍ ഭാവിയില്‍ സമാന കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ആരും ധൈര്യപ്പെടില്ലെന്നും എസ്‌എഫ്‌ഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

