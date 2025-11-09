ആംസ്ട്രോങ് കൊലപാതകം; പ്രതി മരിച്ചിട്ടില്ല, പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നടത്തി രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചെന്ന് സഹോദരൻ
ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ആംസ്ട്രോങ്ങിനെ 2024 ജൂലൈ 5 നാണ് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്.
Published : November 9, 2025 at 7:41 PM IST
ചെന്നൈ: ആംസ്ട്രോങ് കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതിയായ റൗഡി നഗേന്ദ്രൻ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആംസ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ സഹോദരൻ കീനോസ് ആംസ്ട്രോങ്. നഗേന്ദ്രനെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി നടത്തി രക്ഷപ്പെടാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അനുവദിച്ചു എന്നും സഹോദരൻ കീനോസ് ആംസ്ട്രോങ് കോടതി മുമ്പാകെ പറഞ്ഞു.
ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ആംസ്ട്രോങ്ങിനെ 2024 ജൂലൈ 5 നാണ് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് വച്ച് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ നഗേന്ദ്രനും മകൻ അശ്വത്ഥാമനും ഉൾപ്പെടെ 27 പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
എന്നാൽ അടുത്തിടെ കരൾ രോഗത്തെ തുടർന്ന് നഗേന്ദ്രൻ മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. നേരത്തെ 28 ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും 5 കൊലപാതക കേസിലും 14 കൊലപാതക ശ്രമ കേസുകളിലും പ്രതിയാണ് നഗേന്ദ്രൻ.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈ കേസിൽ നഗേന്ദ്രൻ്റെ മകൻ ഉൾപ്പെടെ 12 പേർ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യാപേക്ഷകളിൽ ചെന്നൈ പ്രൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി വാദം കേട്ടിരുന്നു. കേസ് സിബിഐക്ക് കൈമാറാൻ മദ്രാസ് ഹൈകോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പൊലീസ് ഇതുവരെ കേസ് ഫയലുകൾ സിബിഐക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല.
കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന തങ്ങൾക്ക് ജാമ്യം നൽകണമെന്നും കോടതി ഏർപ്പെടുത്തിയ വ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിക്കും എന്നുമായിരുന്നു പ്രതികളുടെ വാദം. അതേസമയം തമിഴ്മനാട് പൊലീസ് ശരിയായി അന്വേഷിക്കാത്തതിനാലാണ് കേസ് സിബിഐക്ക് കൈമാറിയതെന്ന് ആംസ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ സഹോദരൻ കീനോസ്, ആംസ്ട്രോങ്ങിന് വേണ്ടി ഹാജരായ ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി നേതാവ് ആനന്ദൻ എന്നിവർ ആരോപിച്ചു.
അതേസമയം കേസിലെ പ്രതികളായ അശ്വത്ഥാമൻ, അരികരൻ, അഞ്ജലൈ എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷകളിൽ വിധി പറയുന്നത് നവംബർ 10 ലേക്ക് മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മറ്റു പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷകളിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതും നവംബർ 10 ലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ മൂന്ന് പ്രധാന ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളാണെന്ന് അന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആർക്കോട്ട് സുരേഷിൻ്റെ സഹോദരൻ പൊന്നായി ബാലു ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേർ നേരത്തെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു.
ആംസ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് തന്റെ സഹോദരന് സുരേഷിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ബാലു പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ പ്രതികാരം വീട്ടാനാണ് ആംസ്ട്രോങ്ങിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും ബാലു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത് ശരിയല്ലെന്ന് പൊലീസ് അന്ന് തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
Also Read: ബിഹാര് രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്; 72 മണിക്കൂര് നേരത്തേക്ക് ഇന്ത്യ നേപ്പാള് അതിര്ത്തി അടച്ചു, ഡല്ഹിയില് നിന്ന് ബിഹാറിലേക്ക് 37 പ്രത്യേക ട്രെയിനുകള്