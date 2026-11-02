വിദ്യാര്ഥിനികളെ ക്ലാസ് മുറിക്കുളളില് വച്ച് യന്ത്രവാള് ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചു; പ്രതിയെ അതിസാഹസികമായി പിടികൂടി പൊലീസ്
ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ആത്മകൂര് വനമേഖലയില് വച്ച് നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിനൊടുവിലാണ് പൊലീസ് പ്രതിയെ വെടിവച്ച ശേഷം പിടികൂടിയത്.
By PTI
Published : November 2, 2026 at 10:14 AM IST
അനന്തപൂര്: ക്ലാസ് മുറിക്കുളളില്വെച്ച് വിദ്യാര്ഥിനികളെ യന്ത്രവാള് ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ അതിസാഹസികമായി പിടികൂടി പൊലീസ്. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ ആത്മകൂര് വനമേഖലയില് വച്ച് നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിനൊടുവിലാണ് പൊലീസ് വെടിവച്ച് പ്രതിയെ പിടികൂടിയതെന്ന് മുതിര്ന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറിയിച്ചു. ഇയാളെ പിടികൂടാന് ശ്രമിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നേരെയും പ്രതി ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.
ഹേമന്ത് എന്ന് പേരുളള പ്രതി ഒക്ടോബര് 31ന് ആന്ധ്രയിലെ റാപ്താഡുവിലുളള ഒരു സര്ക്കാര് സ്കൂളില് വച്ച് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥിനികളായ രണ്ട് പെണ്കുട്ടികളെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. 'ശനിയാഴ്ച മുതല് ഇയാള്ക്കായി തെരച്ചില് നടത്തിവരികയായിരുന്നെന്നും ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് 6നും 6.30നും ഇടയില് ഇയാള് ആത്മകൂര് വനമേഖലയുടെ അതിര്ത്തിയില് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി വിവരം ലഭിച്ചെന്നും' അനന്തപൂര് എസ്.പി ജഗദീഷ് പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.
രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് 15 പേരടങ്ങുന്ന പൊലീസ് സംഘങ്ങളെ അന്വേഷണത്തിനായി രൂപീകരിക്കുകയും അതില് രണ്ട് സംഘങ്ങളെ വനമേഖലയിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു. പൊലീസ് കണ്ട സമയത്ത്, ഹേമന്ത് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നും ഇയാള് കൈയിൽ ഒരു കത്തിയും കരുതിയിരുന്നുവെന്ന് എസ്.പി. പറഞ്ഞു.
'ആദ്യം തങ്ങള് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും ഇയാളെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ പിന്നീട് പൊലീസ് ആകാശത്തേക്ക് വെടിവെച്ചു. എന്നാൽ, ഇയാൾ വഴങ്ങാതെ പൊലീസിന് നേരെ തിരിയുകയും ഒരു ഇൻസ്പെക്ടറെ ആക്രമിച്ചു പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇയാളെ പിടികൂടാൻ ചെന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് പൊലീസ് വെടിയുതിർത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ എസ്.പി, മുന്നറിയിപ്പ് വെടിവെപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ ആറ് റൗണ്ട് വെടിയുതിർത്തതായും' അറിയിച്ചു.
ഈ സമയത്ത് പ്രതി ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നുവെന്നും, ശരീരത്തിൻ്റെ കീഴ്ഭാഗത്താണ് വെടിയേറ്റതെന്നും ജഗദീഷ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പരിക്കിൻ്റെ കൃത്യമായ തീവ്രത വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഇയാളെ നിലവില് ചികിത്സയ്ക്കായി അനന്തപൂരിലെ ഗവൺമെൻ്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
പ്രതിയുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളാണേറ്റത്. വലതു കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനൊപ്പം, ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകളും ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഒടിവുകളും സംഭവിച്ചു. സഹപാഠിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടിക്ക് പരിക്കേറ്റത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പെൺകുട്ടിയെ ആദ്യം അനന്തപൂർ ഗവൺമെൻ്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
തുടർന്ന്, വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി 'ഗ്രീൻ കോറിഡോർ' ഒരുക്കി ബെംഗളൂരുവിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അവിടെ വിദ്യാര്ഥിനിയുടെ നില ഇപ്പോൾ തൃപ്തികരമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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