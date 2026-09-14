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16കാരിയെ ലഹരി നൽകി കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌തു; എട്ട് പേർ പിടിയിൽ

തെലങ്കാനയിലെ മച്ചാ ബൊല്ലാറമിലാണ് ഈ നടുക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായത്. പെൺകുട്ടിയെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് പല തവണകളായി പ്രതികൾ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു

GANG RAPE IN HYDERABAD POCSO MINOR GIRL GANG RAPE RAPE CASE
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 10:52 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പലതവണ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത സംഭവത്തിൽ എട്ട് പേർ പിടിയിൽ. തെലങ്കാനയിലെ മച്ചാ ബൊല്ലാറം സ്വദേശിയായ 16 കാരിയാണ് ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് ഇരയായത്. മയക്കുരുന്ന് നൽകി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴായാണ് പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ജെറി വരുൺ, റോമല വരുൺ, നീരജ്, വിക്കി, നിഖിൽ, ഗണേഷ് ഓയോ ഹോട്ടൽ റും ഉടമ എന്നിവരടക്കം എട്ട് പേരെയാണ് പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.

പെൺകുട്ടി പത്താം ക്ലാസൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് സമൂഹ മാധ്യമമായ ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാം വഴി ജെറി വരുൺ എന്ന യുവാവുമായി സൗഹൃദത്തിലാവുന്നത്. പെൺകുട്ടിയുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം ജെറി മയക്കുമരുന്ന് കലർത്തിയ ചോക്ലറ്റ് നൽകി പെൺകുട്ടിയെ തൻ്റെ കാറിനുള്ളിൽ വച്ച് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ലഹരി നൽകി പീഡനം

പിന്നീട് ജെറി വരുൺ പെൺകുട്ടിയെ റോമല വരുൺ എന്ന മറ്റൊരു യുവാവിന് പരിചയപ്പെടുത്തി. ഇയാൾ പെൺകുട്ടിക്ക് മദ്യം, സിഗരറ്റ്, കഞ്ചാവ് എന്നിവ നൽകി ഇതിന് അടിമയാക്കുകയും തുടർന്ന് കൊംപള്ളിക്ക് അടുത്ത് വച്ച് പലതവണ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പെൺകുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അസ്വഭാവികത തോന്നിയ പിതാവ് പെൺകുട്ടിയെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതെ തുടർന്ന് ഈ മാസം സെപ്‌റ്റംബർ ഒൻപതിന് പെൺകുട്ടി വീട് വിട്ടിറങ്ങി ബൊല്ലാറം റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി.

അവിടെ വച്ച് നീരജ് എന്ന യുവാവിനെ പെൺകുട്ടി പരിചയപ്പെട്ടു. നീരജ് തൻ്റെ സുഹൃത്തായ വിക്കയെ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തുകയും ഇരുവരും ചേർന്ന് പെൺകുട്ടിക്ക് ലഹരി മരുന്ന് നൽകുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ ഇവർ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

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ശേഷം വിക്കി തൻ്റെ മറ്റൊരു സുഹൃത്തായ നിഖിലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പെൺകുട്ടിയെ ദുലാപള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെവച്ച് മറ്റ് രണ്ട് പേർ കൂടെ ഇവരോടൊപ്പം ചേരുകയും ഓയോ റും എടുത്ത് അവിടെ വച്ചും കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

തുടർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ ബൊല്ലാറമിലുള്ള വിക്കിയുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് തടങ്കലിലാക്കി. സെപ്‌റ്റംബർ പത്തിന് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി വീട്ടിലേക്ക് പോകനായി ബൊല്ലറാം റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി. പക്ഷെ വിക്കിയും ഗണേഷ് എന്ന മറ്റൊരു സുഹൃത്തും ചേർന്ന് ബലമായി പെൺകുട്ടിക്ക് മയക്കുമരുന്ന് നൽകി മേദ്‌ചൽ റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു.

അവിടെ വച്ച് മൽക്കാജ്‌ഗിരിയിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ കയറ്റി പെൺകുട്ടിയെ വീണ്ടും അവർ പീഡിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ധൂൽപേട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ പെൺകുട്ടി നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പ്രതികൾ അവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

പ്രതികളുടെ കൈയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് വീട്ടിലെത്തിയ പെൺകുട്ടി തനിക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സെപ്‌റ്റംബർ 12 നാണ് പ്രതികളെ പൊലീസ് പടികൂടുന്നത്.

പോക്‌സോ നിയമപ്രകാരമാണ് എട്ട് പേർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തത്. യാതൊരുവിധ രേഖകളും പരിശോധിക്കാതെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് മുറി നൽകിയതിനാലാണ് ഓയോ ഹോട്ടൽ ഉടമയെ പൊലീസ് അറസറ്റ് ചെയ്‌തത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ പിന്നീട് ചഞ്ചൽഗുഡ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി.

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TAGGED:

GANG RAPE IN HYDERABAD
POCSO
MINOR GIRL GANG RAPE
RAPE CASE
MINOR GIRL RAPED IN HYDERABAD

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