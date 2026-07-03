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ഐഎസ്‌ആർഒ ആസ്ഥാനത്ത് വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി; ഗാസിയാബാദ് സ്വദേശി പിടിയിൽ

ഇന്നലെയാണ് ബെംഗളൂരുവിലെ ഐഎസ്‌ആർഒ ആസ്ഥാനത്ത് വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചത്.

FAKE BOMB THREAT ISRO SRO HEADQUARTERS BENGALURU BOMB THREAT IN ISRO
Representational image (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 3, 2026 at 7:21 PM IST

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ബെംഗളൂരു: ഐഎസ്‌ആർഒ ആസ്ഥാനത്ത് വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി മുഴക്കിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി പിടിയിൽ. ഉത്തർപ്രദേശ് ഗാസിയാബാദ് സ്വദേശിയാണ് പിടിയിലായത്. സാങ്കേതിക പരിശോധനകളിലൂടെയും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

ഇന്നലെയാണ് (ജൂലൈ 2) ബെംഗളൂരുവിലെ ന്യൂ ബെൽ റോഡിലുള്ള ഐഎസ്‌ആർഒ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയത്. ഇ-മെയിൽ വഴിയായിരുന്നു സന്ദേശം അയച്ചത്. ആസ്ഥാനത്ത് ബോംബ് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സ്ഥാപനം തകർക്കുമെന്നുമായിരുന്നു സന്ദേശത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസും ബോംബ് സ്‌ക്വാഡും സ്ഥലത്ത് എത്തി ജീവനക്കാരെ ഓഫിസിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുകയും പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ സ്‌ഫോടക വസ്‌തുക്കളോ സംശയാസ്‌പദമായ വസ്‌തുക്കളോ ഒന്നും തന്നെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

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ഇതെ തുടർന്ന് ഇതൊരു വ്യാജ ഭീഷണിയാണെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഐഎസ്‌ആർഒ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഞ്ജയ് നഗർ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ പരാതി രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യുകയും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

പ്രത്യേക അന്വേഷണം സംഘം നടത്തിയ ഡിജിറ്റൽ പരിശോധനയിലാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം ഗാസിയാബാദിൽ നിന്നുമാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. പിന്നീട് സംഘം ഗാസിയാബാദിൽ എത്തുകയും പ്രതിയെ പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു.

പ്രതി സന്ദേശം അയക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഇലക്‌ട്രോണിക്ക് ഉപകരണങ്ങളും സംഘം സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ മാനസിക വെല്ലുവെളി നേരിടുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ മറ്റ് നടപടികൾ തുടരുകയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

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FAKE BOMB THREAT
ISRO
SRO HEADQUARTERS BENGALURU
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MAN ARRESTED IN FAKE BOMB THREAT

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