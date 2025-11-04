ബാലമുരുകനെ തെരഞ്ഞ് പൊലീസ്, അന്വേഷണത്തിന് 'ജിപ്സി'യും; മണംപിടിച്ച് പൊലീസ് നായ പെട്രോള് പമ്പില്
തൃശൂർ നഗരത്തിലും ജില്ലാ അതിർത്തികളിലും ഉൾപ്പെടെ പ്രതിയ്ക്കായി വ്യാപക തെരച്ചിൽ നടത്തി വരികയാണ്.
Published : November 4, 2025 at 4:08 PM IST
തൃശൂർ: കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളി ബാലമുരുകൻ കസ്റ്റഡിയില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ തെരച്ചിൽ ശക്തമാക്കി പൊലീസ്. വിയ്യൂർ ജയിൽ പരിസരത്ത് ഡോഗ് സ്ക്വാഡിനെ ഉപയോഗിച്ചാണ് തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നത്. ഡോഗ് സ്ക്വാഡിലെ ജിപ്സി എന്ന നായയെ ഉപയോഗിച്ചാണ് തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചത്. പരിശോധനയ്ക്കിടെ നായ സമീപത്തെ പെട്രോൾ പമ്പ് വരെ സഞ്ചരിച്ചത് സംഭവത്തില് നിർണായകമാണ്.
കറുത്ത ഷർട്ടും വെളുത്ത മുണ്ടുമായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ പ്രതി ഇട്ടിരുന്ന വേഷം. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. തമിഴ്നാട് വിരുതുനഗർ കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വിയ്യൂർ ജയിലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടയിലാണ് ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്.
പൊലീസ് തൃശൂർ നഗരത്തിലും ജില്ലാ അതിർത്തികളിലും ഉൾപ്പെടെ വ്യാപക പരിശോധന നടത്തിവരികയാണ്. ഒരു വർഷം മുൻപ് സമാന രീതിയിൽ ഇയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്നും തമിഴ്നാട് പൊലീസിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. കൊലപാതകം, മോഷണം തുടങ്ങി 54 കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ബാലമുരുകൻ.
മോഷണത്തിനിടെ അതിക്രമം നടത്തുന്നതും ഇയാളുടെ രീതിയാണ്. തമിഴ്നാട് പൊലീസ് വിയ്യൂർ ജയിലിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിന് അകത്ത് പ്രവേശിച്ചശേഷം മൂത്രമൊഴിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന് വേണ്ടി വാഹനം നിർത്തിയപ്പോഴാണ് പൊലീസിനെ വെട്ടിച്ച് ബാലമുരുകൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. തൃശൂർ വിയ്യൂർ ജയിൽ പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപത്ത് പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലൂടെ റോഡിലേക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
മുൻപും ബാലമുരുകൻ ജയിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ പിന്നീട് പിടിക്കപ്പെട്ടു. രക്ഷപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സമീപത്ത് ലഭ്യമായ ബൈക്കുകൾ മോഷ്ടിച്ച് മുങ്ങുന്ന പതിവ് ഇയാൾക്കുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. അതേസമയം സംഭവത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താനായി തമിഴ്നാട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴി കേരള പൊലീസ് ശേഖരിച്ചു. ബാലമുരുകന് ആലത്തൂരിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൈവിലങ്ങ് ധരിപ്പിച്ചില്ലായെന്നാണ് മൊഴി.
വിയ്യൂർ ജയിലിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ പ്രതിക്ക് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ വേണ്ടി വാഹനം നിർത്തുകയായിരുന്നു. പ്രതിക്കൊപ്പം ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാത്രമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഈ സമയത്താണ് പ്രതി ജയിൽ വളപ്പിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത്.
പ്രതിയെ തെരഞ്ഞിട്ട് കിട്ടാതായതോടെ തമിഴ്നാട് പൊലീസ് ലോക്കൽ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചു എന്നും മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ പൊലീസ് സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ശേഖരിച്ചു. ബാലമുരുകൻ്റെ രക്ഷപ്പെടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ സമയമടക്കം പുനഃപരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. രക്ഷപ്പെട്ട രീതിയിലും പൊലീസ് വ്യക്തത വരുത്താൻ ശ്രമം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു.
