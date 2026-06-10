വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടത് സിനിമയെ വെല്ലുന്ന കാഴ്ച; 150 കോടിയുടെ സ്വത്തുമായി എൻജിനിയർ ഇൻ ചീഫ് അറസ്റ്റിൽ
തെലങ്കാന ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയ്ഡ്. ആർ& ബി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ മോഹൻ നായികിൻ്റെ വസതികളിലും ഓഫിസുകളിലും നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ അനധികൃത വസ്തുവകകളും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയും പിചിച്ചെടുത്തു.
Published : June 10, 2026 at 11:59 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: പുലർച്ചെ വാതിൽ തുറന്ന അഴിമതി വിരുദ്ധ ബ്യൂറോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടത് സിനിമകളെ വെല്ലുന്ന കാഴ്ചകൾ. കെട്ടുകണക്കിന് കറൻസികൾ, തിളങ്ങുന്ന സ്വർണ ബിസ്കറ്റുകൾ, വിദേശ മദ്യശേഖരം, ഒപ്പം കോടികളുടെ അനധികൃത സ്വത്തുക്കളും. എസിബിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേട്ടകളിലൊന്നിൽ തെലങ്കാന റോഡ്സ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് വകുപ്പ് എൻജിനിയർ ഇൻ ചീഫ് മോഹൻ നായിക് ആണ് പിടിയിലായത്.
മോഹൻ നായിക്കിൻ്റെ അഴിമതിയുടെ പൂർണ വ്യാപ്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി എസിബി സംഘം 16 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഒരേസമയം പരിശോധന നടത്തിയത്. 17.94 കോടി രൂപയിലധികം വിലമതിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് എസിബി ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ പിടിച്ചെടുത്ത സ്വത്തുക്കൾക്ക് പൊതുവിപണിയിൽ 150 കോടിയിലധികം രൂപ വിലവരുമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണക്കാക്കുന്നത്.
പിടിച്ചെടുത്ത സ്വത്തുക്കൾ
നിസാമാബാദ് ജില്ലയിലെ മുള്ളംഗിയിൽ 82.89 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 19 ഏക്കർ 38 ഗുണ്ട കൃഷിഭൂമി അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. ഹൈദരാബാദിലെ ഗച്ചിബൗളിയിൽ നാല് ഫ്ലാറ്റുകളും കൊമ്പള്ളിയിൽ മൂന്ന് ഫ്ലാറ്റുകളും ഇയാൾക്കുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ മൂല്യം അനുസരിച്ച് ഇവയ്ക്ക് 7.34 കോടി രൂപയാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മിയാപൂരിൽ 2.5 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ട്രിപ്ലക്സ് വില്ല, കൂക്കട്ട്പള്ളിയിൽ 62.14 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള പുതിയ വീട് എന്നിവയും കണ്ടെത്തി. ഇതിനുപുറമെ നിസാമാബാദിൽ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്ന വില്ലയ്ക്കായി ഒരു കോടി രൂപ അഡ്വാൻസ് നൽകിയതിൻ്റെ രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനയ്ക്കിടെ 60 വിദേശ, തദ്ദേശീയ മദ്യക്കുപ്പികൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിവരമറിയിച്ചു.
വരുമാനത്തിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്ന ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് മോഹൻ നായിക്കിൻ്റെ വസതിയിലും ഓഫിസുകളിലും പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് എസിബി ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടർ പ്രവീൺ കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. ഹൈദരാബാദിലും നിസാമാബാദിലുമായി നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ പണം, സ്വർണം, സ്വർണ ബിസ്കറ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ നിരവധി വസ്തുവകകളുടെ രേഖകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
അറസ്റ്റിലായ മോഹൻ നായിക്കിനെ എസിബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. പ്രതിയെ കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇയാളെ ചെർലപ്പള്ളി ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
നിസാമാബാദ് ജില്ലയിലെ ഡിച്ച്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലുള്ള മുള്ളംഗി പഞ്ചായത്തിലെ കുലാസ്പൂർ തണ്ട സ്വദേശിയായ മോഹൻ നായിക് 29 വർഷം മുൻപാണ് സർക്കാർ സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ചത്. റോഡ്സ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് വകുപ്പിൽ നിരവധി നിർണായക പദവികൾ ഇയാൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നൽഗൊണ്ട, നിസാമാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനിയറായി പ്രവർത്തിച്ചതിന് പുറമെ ഹൈദരാബാദ് റോഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപറേഷൻ, ടിജിഎംഎസ്ഐഡിസി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇയാൾ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ സിഇഒ ആയി നിയമിതനായ ഇയാൾ പിന്നീട് തെലങ്കാന റോഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപറേഷൻ്റെ എംഡിയായും ചുമതലയേറ്റു. ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം വകുപ്പിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയായ എൻജിനിയർ ഇൻ ചീഫ് സ്ഥാനത്ത് ഇയാൾ എത്തിച്ചേർന്നു.
കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് ഇയാൾ വൻതുക കമ്മിഷനായി കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. തൻ്റെ ഉന്നത പദവി ഉപയോഗിച്ച് ഈ പദ്ധതികളുടെ ബില്ലുകൾ പാസാക്കുന്നതിൽ മോഹൻ നായിക് നിർണായക ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയതായി സൂചനയുണ്ട്. വൻകിട കരാറുകാരിൽ നിന്ന് കമ്മിഷൻ രൂപത്തിൽ ലഭിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതിപ്പണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും ഇയാൾ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചതായി ആരോപണമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.
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