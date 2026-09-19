ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് എബിവിപി തരംഗം; മൂന്ന് പദവികളിൽ വിജയം, യാഷ് ദബാസ് പ്രസിഡന്റ്, എന്എസ്യുഐ ചിത്രത്തിലേയില്ല
പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച എബിവിപിയുടെ യാഷ് ദബാസ് 24,576 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് ചരിത്ര വിജയം കുറിച്ചത്.
By PTI
Published : September 19, 2026 at 5:21 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡന്റ്സ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിഭാഗമായ അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്തിന് (എബിവിപി) വൻ വിജയം നേടി. ആകെയുള്ള നാല് കേന്ദ്ര പാനൽ പദവികളിൽ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എന്നീ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിലും എബിവിപി വിജയിച്ചപ്പോൾ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി ദീപാംഷു ശോകീൻ കരസ്ഥമാക്കി. കോൺഗ്രസിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ എന്എസ്യുഐ നാല് പ്രധാന പദവികളിലും പരാജയപ്പെട്ടു.
പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച എബിവിപിയുടെ യാഷ് ദബാസ് 24,576 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് ചരിത്ര വിജയം കുറിച്ചത്. എന്എസ്യുഐ സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയ് ശങ്കർ മീനയെ 2,053 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. വിജയം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട്, ഇത് സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും ദേശസ്നേഹത്തിന്റെയും കൂട്ടായ കരുത്തിന്റെയും വിജയമെന്ന് യാഷ് ദബാസ് പ്രതികരിച്ചു. ക്യാമ്പസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ വിജയത്തിനായി അഹോരാത്രം പ്രവൃത്തിച്ചുവെന്നും, ക്യാമ്പസിൽ എന്എസ്യുഐ പൂർണമായും തുടച്ചുനീക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Delhi: On winning the DUSU president’s post from ABVP in the DUSU Elections 2026, Yash Dabas says, "I want to thank all those students who trusted us. I promise you that, just as I have been among you for the past 6 years fighting for you, I will continue to fight for you… pic.twitter.com/pF2O3puHhL— IANS (@ians_india) September 19, 2026
തന്റെ ഭരണകാലയളവിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുകയെന്ന് യാഷ് ദബാസ് വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ ഹോസ്റ്റലുകളിലും പിജികളിലും സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്തുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ആദ്യ ലക്ഷ്യം. സത്യ നികേതനിൽ നടന്ന അപകടം പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇനി ആർക്കും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നും, കോളേജുകളിലും ഹോസ്റ്റലുകളിലും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായിരിക്കും പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ തവണ 3-1 എന്ന നിലയിലായിരുന്ന വിദ്യാർഥി പരിഷത്തിന്റെ വിജയം ഇത്തവണയും ആവർത്തിച്ചുവെന്നും അടുത്ത തവണ 4-0 എന്ന സമ്പൂർണ്ണ വിജയം നേടുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
DUSU Election Results: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. इस बार प्रेसिडेंट पद के लिए ABVP के यश डबास ने जीत हासिल की है.@ABVPDelhi #yashdabas #dusupresident#dusuelectionresult #dusuresult2026 #abvp #dusu #DUSUUpdates pic.twitter.com/IaniM9Gnom— ETVBharat Delhi (@ETVBharatDelhi) September 19, 2026
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ വൻ അട്ടിമറിയാണ് നടന്നത്. എന്എസ്യുഐ സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച ദീപാംഷു ശോകീൻ 30,615 വോട്ടുകൾക്കാണ് മിന്നുന്ന വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. അതേസമയം, സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് എബിവിപി സ്ഥാനാർത്ഥി 21,650 വോട്ടുകൾ നേടി വിജയിച്ചപ്പോൾ എന്എസ്യുഐ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് 14,869 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. തീപാറുന്ന പോരാട്ടം നടന്ന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് എബിവിപി സ്ഥാനാർത്ഥി 16,615 വോട്ടുകൾ നേടി വിജയിച്ചപ്പോൾ സമാജ്വാദി ഛാത്ര സഭ സ്ഥാനാർത്ഥി 15,778 വോട്ടുകളോടെ രണ്ടാമതെത്തി.
എബിവിപി നേടിയ വിജയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി കിരൺ റിജിജുലും ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന് നിതിന് നബിനും രംഗത്തെത്തി. ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നതിനാൽ ഡിയുഎസ്യു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതും പ്രതീകാത്മകവുമാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എബിവിപി വീണ്ടും ശക്തമായ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച് വൻ വിജയം നേടിയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഒരു സീറ്റിൽ പോലും ജയിക്കാതെ വീണ്ടും പൂജ്യത്തിൽ ഒതുങ്ങിയെന്നും റിജിജു പരിഹസിച്ചു. വിജയിച്ച എല്ലാ എബിവിപി സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു. 'യൂത്ത് കി ഗൂഞ്ച്' എന്ന ആഖ്യാനത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്നും യുവാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ ശബ്ദം എന്താണെന്ന് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഹിതപരിശോധനയാണ് ഡിയുഎസ്യു തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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