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ഉമർ ഖാലിദിനെതിരായ ഡോക്യുമെൻ്ററി; എൻ.എൽ.എസ്.ഐ.യുവിൽ പ്രദർശനം വിലക്കണമെന്ന് എ.ബി.വി.പി

ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രദർശനത്തിന് അനുമതി നൽകിയ സർവകലാശാലാ അധികൃതർക്കെതിരെ ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർഥി പരിഷത്ത്

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By PTI

Published : September 15, 2026 at 10:44 AM IST

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ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവിലെ നാഷണൽ ലോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ (എൻ.എൽ.എസ്.ഐ.യു) ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഉമർ ഖാലിദിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം ശാശ്വതമായി റദ്ദാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എ.ബി.വി.പി. ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രദർശനത്തിന് അനുമതി നൽകിയ സർവകലാശാലാ അധികൃതർക്കെതിരെ ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ആർ.എസ്.എസ് വിദ്യാർഥി വിഭാഗമായ അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർഥി പരിഷത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി, നിയമ-നീതി വകുപ്പ് സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രി അർജുൻ റാം മേഘ്‌വാൾ എന്നിവർക്ക് നിവേദനം നൽകിയതായി എ.ബി.വി.പി ബെംഗളൂരു ഘടകം തിങ്കളാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ലളിത് വച്ചാനി സംവിധാനം ചെയ്ത 'പ്രിസണർ നമ്പർ 626710 ഈസ് പ്രസൻ്റ്' (Prisoner No. 626710 is Present) എന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ പ്രദർശനമാണ് സർവകലാശാലയിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളും ഭരണപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംഘാടകർ അടുത്തിടെ ഇത് മാറ്റിവച്ചിരുന്നു. പൊതുജന രോഷം തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള തന്ത്രമാണ് ഈ കാലതാമസമെന്നും പ്രദർശനം പൂർണമായി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എ.ബി.വി.പി ആരോപിക്കുന്നു.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച നിയമ സർവകലാശാലകളിലൊന്നായ എൻ.എൽ.എസ്.ഐ.യു പോലുള്ള ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേദിയാകാൻ പാടില്ലെന്നാണ് വിദ്യാർഥി സംഘടനയുടെ പ്രധാന വാദം. 2016ലെ ജെ.എൻ.യു വിവാദത്തിൽ ദേശവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും, അഫ്സൽ ഗുരു അനുസ്മരണ പരിപാടികളിലും, പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ (സി.എ.എ-എൻ.ആർ.സി) പ്രതിഷേധങ്ങളിലും, 2020ലെ ഡൽഹി കലാപത്തിലും പങ്കുള്ളതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വേദിയാകാൻ പാടില്ലെന്ന് എ.ബി.വി.പി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിലവിൽ ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യു.എ.പി.എ ചുമത്തപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ് മുൻ ജെ.എൻ.യു വിദ്യാർഥി കൂടിയായ ഉമർ ഖാലിദ്.

കാമ്പസിനുള്ളിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി ചിത്രീകരിക്കാനോ പ്രദർശിപ്പിക്കാനോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുമതികളും ശാശ്വതമായി റദ്ദാക്കാൻ എൻ.എൽ.എസ്.ഐ.യു മാനേജ്മെൻ്റിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർശന നിർദേശം നൽകണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ നൽകിയ ഔദ്യോഗിക പരാതികൾ അവഗണിച്ചാണ് പരിപാടിക്ക് അനുമതി നൽകിയതെന്നും, ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സർവകലാശാലാ ഭരണസമിതിയെക്കുറിച്ചും സംഘാടക സമിതിയെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും എ.ബി.വി.പി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

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പൊതുജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലെയും ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അക്കാദമിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മറവിൽ ദേശവിരുദ്ധ ആഖ്യാനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കർശനമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്നും എ.ബി.വി.പി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിച്ചു. തുറന്ന ചർച്ചകളും അക്കാദമിക സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, രാജ്യസുരക്ഷ, പരമാധികാരം, സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അഖണ്ഡത എന്നിവയേക്കാൾ വലുതല്ല അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നും സംഘടന പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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