അബുജ്‌മർ ഇനി നക്‌സൽരഹിത മേഖലയെന്ന് അമിത് ഷാ; 170 മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങി

ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്ത് 27 പേർ കീഴടങ്ങി. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 61 കേഡറുകള്‍ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് മടങ്ങിയെന്നും റിപ്പോർട്ട്.

Representative image (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 16, 2025 at 6:27 PM IST

റായ്‌പൂര്‍: ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ അബുജ്‌മർ പ്രദേശം നക്‌സൽ രഹിത കേന്ദ്രമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 170 മാവോയിസ്റ്റുകൾ ആയുധം വച്ച് കീഴടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വടക്കൻ ബസ്‌തറിലെ അബുജ്‌മർ കുന്നുകള്‍ നക്‌സല്‍ മുക്ത മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തെക്കൻ ബസ്‌തറിൽ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന നക്‌സലിസത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ ഉടൻ തുടച്ചുനീക്കപ്പെടുമെന്നും അമിത് ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

രാജ്യത്തുടനീളം നക്‌സലൈറ്റുകളെ നിരായുധീകരിക്കുന്നതിനായി നടത്തുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 258 മവോയിസ്റ്റുകള്‍ അക്രമം ഉപേക്ഷിച്ചതായി അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അക്രമം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവരുടെ തീരുമാനത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു. അതേസമയം നക്‌സലിസത്തിൻ്റെ പാതയിൽ തുടരുന്നവരോട് ആയുധം താഴെ വച്ച് കീഴടങ്ങാനും ഷാ അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

"ഇന്ന്, ഛത്തീസ്‌ഡിൽ 170 നക്‌സലൈറ്റുകൾ കീഴടങ്ങി. ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്ത് 27 പേർ ആയുധം താഴെ വച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ, ഇന്നലെ 61 പേർ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് മടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 258 ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദികൾ അക്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു.

ഇനിയും കീഴടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, തോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരുന്നവരെ ഞങ്ങളുടെ സേന നേരിടും. നക്‌സലിസത്തിൻ്റെ പാതയിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നവരോട് ആയുധം താഴെ വച്ച് മുഖ്യധാരയിൽ ചേരാൻ ഞാൻ വീണ്ടും അഭ്യർഥിക്കുന്നു. 2026 മാർച്ച് 31ന് മുമ്പ് നക്‌സലിസത്തെ വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്," അമിത് ഷാ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

കേരളത്തില്‍ നിന്ന് മവോയിസ്റ്റിനെ പിടികൂടി

ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ മൂന്ന് പൊലീസുകാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ മാവോയിസ്റ്റുകാരനെ എൻഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂന്നാറില്‍ നിന്ന് പിടികൂടിയിരുന്നു. ഝാർഖണ്ഡ് സ്വദേശി സഹൻ ടുടി ദിനബു ആണ് പിടിയിലായത്. ഇയാള്‍ ഝാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് മൂന്നാർ ഗൂഡാർവിള എസ്റ്റേറ്റിൽ ഭാര്യയോടൊപ്പം അതിഥി തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്‌തു വരികയായിരുന്നു.

മഹാരാഷ്‌ട്രയില്‍ കീഴടങ്ങിയത് 60 കേഡറുകള്‍

പൊലീസില്‍ കീഴടങ്ങിയ മുതിര്‍ന്ന മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവിനെയും സഹപ്രവർത്തകരേയും മഹാരാഷ്‌ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്‌തു. മല്ലോജുല വേണുഗോപാൽ റാവുവിൻ്റെ കീഴടങ്ങലിന് പിന്നാലെ ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെയും തെലങ്കാനയിലെയും ഉന്നത നക്‌സലൈറ്റുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കീഴടങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

കൂടാതെ പോളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗമായ ഇയാളുടെ കീഴടങ്ങൽ ഇന്ത്യയിലെ മാവോയിസ്‌റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ഒക്‌ടോബര്‍ 14 നാണ് മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ ഗഡ്‌ചിരോളിയിൽ മവോയിസ്‌റ്റ് നേതാവായ സോനു എന്ന മല്ലോജുല വേണുഗോപാൽ റാവു അടക്കം 60 കേഡർമാർ പൊലീസിന് കീഴടങ്ങിയത്. സെപ്റ്റംബറിൽ സോനു ആയുധങ്ങൾ വെച്ച് കീഴടങ്ങിയത് മാവോയിസ്‌റ്റിന് പ്രസ്ഥാനത്തിനേറ്റ കനത്ത പ്രഹരമായിരുന്നു.

2026 ആകുമ്പോഴേക്കും രാജ്യത്ത് നിന്നും പൂർണമായും മാവോയിസം തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു. 2025 ഓഗസ്റ്റിൽ പാർലമെൻ്റിൽ ആഭ്യന്തര മാന്ത്രാലയം സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ 2025 ൽ നടത്തിയ സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പദ്ധതികളുടെയും ഭാഗമായി മാവോയിസ്റ്റ് അക്രമങ്ങൾ കുറഞ്ഞതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

