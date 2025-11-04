ETV Bharat / bharat

ഇനി നക്‌സലിസത്തിൻ്റെ ശബ്‌ദങ്ങളില്ല, പകരം മുഴങ്ങുക ആക്‌ഷനും കട്ടും; വ്യത്യസ്‌തമായി ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഗ്രാമം

ഒരുകാലത്ത് ഭയത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിരുന്ന ഈ മേഖലയിൽ ക്യാമറ കൺ തുറക്കുമ്പോൾ സമാധാനത്തിൻ്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും സന്ദേശമാണ് പുറം ലോകമറിയുന്നത്.

Danda Kotum is being shot in Abujhmarh (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 4, 2025 at 8:59 AM IST

നാരായൺപൂർ: ഒരു കാലത്ത് സായുധ പോരാട്ടത്തിനായി ആയുധങ്ങള്‍ മൂര്‍ച്ഛ കൂട്ടിയിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഗ്രാമം ഇന്ന് മാറ്റത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ്. നക്‌സലൈറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പേരു കേട്ടിരുന്ന റെഡ് കോറിഡോർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഛത്തീസ്‌ഢിലെ അബുജ്‌മർ വനമേഖലയാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിവക്കുന്നത്.

നക്‌സലിസത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങള്‍ക്ക് പകരം ആക്‌ഷനും കട്ടുമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കേള്‍ക്കുക. മസ്‌പൂർ എന്ന ഗ്രാമമാണ് ഒരു സിനിമാ ചിത്രീകരത്തിന് വേദിയാകുന്നത്. കുറച്ചു കാലം മുൻപ് വരെ വികസനമെത്താതിരുന്ന ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ മുഖ്യധാരാ സിനിമകൾക്ക് പങ്കാളികളാകുന്നുവെന്നതും ശ്രദ്ധേയാണ്.

ഛത്തീസ്‌ഗഢ് ചിത്രമായ "ദണ്ഡ കോട്ടും" എന്ന ചിത്രമാണ് മസ്‌പൂർ, ഗാർപ, ഫൗറാദി എന്നീ ഗ്രാമങ്ങളിലായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം പ്രദേശവാസികളും ചിത്രീകരണത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ട്.

സിനിമാ ചിത്രീകരണ വേള (ETV Bharat)

ഗോത്രജീവിതം, പ്രകൃതി, സംസ്‌കാരം എന്നിവയെ യാഥാർഥ്യ ബോധത്തോടെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ നിർമിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് സംവിധായകനും നടനുമായ അംലേഷ് നാഗേഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഛത്തീസ്‌ഗഢ് സിനിമയിലെ പരമ്പരാഗത സിനിമാ പ്രമേയങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമാണ് ഈ സിനിമയെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് മസ്‌പൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ ചിത്രീകരണത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും സംവിധാകയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അഞ്ച് സുരക്ഷാ ക്യാമ്പുകളെ കടന്നാണ് ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ തന്നെ മികച്ച സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവപ്പെട്ടതായും സംവിധായകൻ പങ്കുവച്ചു. "അബുജ്‌മറിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സിനിമയാണിത്. ഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോള്‍ നല്ല സമീപനമാണ് എല്ലാവരില്‍ നിന്നുമുണ്ടായത്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗത്തെ പോലെയാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ ഞങ്ങളെ നോക്കിയത്. പുറം ലോകത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്‌തമാണ് അബുജ്‌മറിലെ അന്തരീക്ഷം. ഇവിടെ ഒരാൾ അനുഭവിക്കുന്ന സമാധാനവും ശാന്തതയും സിനിമകളിൽ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ," അംലേഷ് നാഗേഷ് പറഞ്ഞു.

ഗോത്ര വർഗ ജീവിതത്തില്‍ മുഖ്യപങ്കുവഹിക്കുന്ന വെള്ളം, വനം, ഭൂമി എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള പ്രമേയമാണ് ദണ്ഡ കോട്ടും എന്ന സിനിമയിലെന്നും സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു. ബസ്‌തർ എന്ന സ്ഥലപ്പേരിന് വനമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളതു കൊണ്ടാണ് ബസ്‌തറിൽ സിനിമ ചിത്രീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് സംവിധായകൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും പൊലീസില്‍ നിന്നും 12 ഗ്രാമ സഭകളിൽ നിന്നും അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടാണ് സിനിമാ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്.

സിനിമാ ചിത്രീകരണ വേള (ETV Bharat)

ഗോണ്ഡി ഭാഷയുടെ ഉപഭാഷയായ മാഡിയ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് ഗ്രാമത്തിൽ അധികവും. ആയതിനാൽ തന്നെ പ്രദേശവാസികളുമായുള്ള ആശയ വിനിമയം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നുവെന്നും സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു. പ്രദേശത്തെ ഗോത്ര സംസ്‌കാരം സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിക്കുകയും ചെയ്‌തു. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അബുജ്‌മറിലെ നിരവധി ഗ്രാമങ്ങൾ താൻ സന്ദർശിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഈ സമയത്ത് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള നക്‌സൽ പ്രവർത്തനവും കണ്ടില്ലെന്നും നാഗേഷ് വെളിപ്പെടുത്തി.

സിനിമാ ചിത്രീകരണ വേള (ETV Bharat)

ബസ്‌തറിൻ്റെ സംസ്‌കാരം, പ്രകൃതി, ജീവിതശൈലി എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ വ്യക്തിത്വം നൽകാൻ ഈ ചിത്രം സഹായിക്കും. അബുജ്‌മറിൽ നടക്കുന്ന സിനിമാ ചിത്രീകരണം വെറുമൊരു സാംസ്‌കാരിക പരിപാടിയല്ല. മറിച്ച് പ്രദേശത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെയും പരിവർത്തനത്തെയും നിർവചിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരുകാലത്ത് ഭയത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിരുന്ന ഈ മേഖലയിൽ ക്യാമറ കൺ തുറക്കുമ്പോൾ സമാധാനത്തിൻ്റെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും സന്ദേശമാണ് പുറം ലോകമറിയുന്നത്.

