ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ഐഎസ്ഐക്ക് ചോർത്തി; വിശാഖപട്ടണം സ്വദേശി പിടിയിൽ
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒളിവിലായിരുന്ന ശ്രീനിവാസിനെ ഒക്ടോബർ 11 ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നും ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
Published : October 15, 2026 at 12:44 PM IST
അമരാവതി: ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ രഹസ്യ ഏജൻസിയായ ഇൻ്റർ സർവീസസ് ഇൻ്റലിജൻസിന് (ഐഎസ്ഐ) ചോർത്തി നൽകിയെന്നാരോപിച്ച് വിശാഖപട്ടണം സ്വദേശി കദാരി ശ്രീനിവാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കൗണ്ടർ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെയും സഹായത്തോടെ വിശാഖപട്ടണം പൊലീസാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒളിവിലായിരുന്ന ശ്രീനിവാസിനെ ഒക്ടോബർ 11 ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് എത്തിയപ്പോൾ ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ചാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
ഒക്ടോബർ 12 ന് വിശാഖപട്ടണത്തെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇയാളെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. നിലവിൽ വിശാഖപട്ടണം സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ്. നാവികസേനയുടെ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയതായി ആരോപിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ വിശാഖപട്ടണം കമ്മീഷണറേറ്റിന് കീഴിലുള്ള മൽക്കാപുരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു.
മുഖ്യപ്രതിയായ ബോംഗു രവിയെ പൊലീസ് അന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ വിശാഖപട്ടണത്തെ സിന്ധ്യ ന്യൂ കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന ശ്രീനിവാസ് എന്നയാളെ മറ്റൊരു പ്രതിയായി അധികൃതർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും ശ്രീനിവാസ് ഒളിവിൽ പോയി. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാൾ സൗദി അറേബ്യയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും പിടികൂടുന്നതിനായി ലുക്ക്-ഔട്ട് സർക്കുലർ (LOC) പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു.
രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയത് സ്ത്രീയായി വേഷമിട്ട്
കേസിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, രവിയും ശ്രീനിവാസും വിശാഖപട്ടണത്തെ നേവൽ ഡോക്ക്യാർഡിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ടിഡി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ഫേസ്ബുക്കിൽ "ഏഞ്ചൽ പായൽ" എന്ന പേരിൽ സ്ത്രീയായി വേഷമിട്ട ഒരു ഐഎസ്ഐ ഏജൻ്റ്, ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ഷിപ്പിംഗ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്ന വ്യാജേന രവിയുമായി സൗഹൃദത്തിലായി.
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നാവിക ഡോക്ക്യാർഡിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പലുകളുടെയും അന്തർവാഹിനികളുടെയും വിശദാംശങ്ങളും ഫോട്ടോകളും തേടുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ സ്ത്രീയായി വേഷമിട്ട ഏജൻ്റ് രവിയുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുത്തു. നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾക്ക് പകരമായി അവർ രവിക്ക് വലിയ തുകകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും രവിയും ശ്രീനിവാസും ഏജൻ്റിന് നൽകിയതായാണ് ആരോപണം. പകരമായി, രവിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഗണ്യമായ തുക നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു. അതിൽ നിന്ന് അയാൾ ഒരു ഭാഗം ശ്രീനിവാസുമായി പങ്കിട്ടതായാണ് കണ്ടെത്തൽ. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശാഖപട്ടണം പൊലീസ് ഇതിനകം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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