രേഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് ഓഫിസ് പൊളിച്ചുമാറ്റി; ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് അഭിഷേക് ബാനർജി
ഭൂമിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന സാധുവായ രേഖകൾ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ബിജെപി നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഓഫിസ് പൊളിച്ച് മാറ്റിയതെന്ന് അഭിഷേക് ആരോപിച്ചു.
By PTI
Published : July 19, 2026 at 4:55 PM IST
കൊൽക്കത്ത: നിർമാണ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ആംതലയിലെ തൻ്റെ മണ്ഡലം ഓഫീസ് സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തതിന് പിന്നാലെ, ബിജെപി സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള പശ്ചിമ ബംഗാൾ പൊലീസ് "നിയമം ലംഘിക്കുന്നവരായി" മാറിയെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി അഭിഷേക് ബാനർജി ആരോപിച്ചു.
അംഗീകൃത ബിൽഡിങ് പ്ലാൻ ഇല്ലാതെയും ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുമാണ് കെട്ടിടം നിർമിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തത്. എന്നാൽ, ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയുമായി ചേർന്നാണ് ഭരണകൂടം ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് അഭിഷേക് ബാനർജി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ആവശ്യമായ നിയമനടപടികളും ചട്ടങ്ങളും പാലിച്ചാണ് തങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു. ഈ നടപടിക്ക് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളില്ലെന്നും നിർമാണ ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനം മാത്രമാണ് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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കല്ക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ അടിയന്തര ജുഡീഷ്യൽ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് അഭിഷേക് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു. ജസ്റ്റിസ് രാജ ബസു ചൗധരിയുടെ ബെഞ്ച് ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, ഇന്നലെ ഓഫിസിൻ്റെ വിഷയം ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അഭിഷേക് കല്ക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തപോബ്രത ചക്രവർത്തിക്ക് കത്തെഴിതിയിരുന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം അഭിഷേകിൻ്റെ അംതല ഓഫിസിന് നേരെ മുൻപ് ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു. ഇതിലും പൊലീസ് നടപടിയെടുക്കാത്തതിനാൽ അഭിഷേക് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ആ കേസ് ജസ്റ്റിസ് സൗഗത ഭട്ടാചാര്യയുടെ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും, ഒരു വാദം കേൾക്കലും നടന്നില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു. ഇതിനിടയിലാണ് അംതലയിലെ 'ലീപ്സ് ആൻഡ് ബൗണ്ട്സ്' എന്ന ബഹുനില ഓഫിസ് കെട്ടിടവും ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് പൊളിച്ചുമാറ്റിയത്. തത്ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് അടിയന്തരമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വാദം
അതേസമയം, സാധുവായ ഒരു കെട്ടിട പ്ലാനോ ആവശ്യമായ അനുമതി രേഖകളോ ഇല്ലാതെയാണ് ഓഫിസ് നിർമിച്ചതെന്ന് ഭരണകൂടം അവകാശപ്പെട്ടു. നിരവധി തവണ നോട്ടിസ് അയച്ചിട്ടും മറുപടി ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ജൂൺ 30 ന് ആദ്യത്തെ നോട്ടിസും ജൂലൈ 7 ന് രണ്ടാമത്തെ നോട്ടിസും അയച്ചു. കൂടാതെ, ആവശ്യമായ രേഖകളുമായി ജൂലൈ 15 ന് സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലാ ഭരണകൂട ഓഫിസിൽ ഹാജരാകാൻ അഭിഷേകിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. എന്നാൽ നോട്ടിസിന് മറുപടി അയക്കുകയോ നിശ്ചയിച്ച തീയതിയിൽ ഹാജരാകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അവര് വിശദീകരിച്ചു.
ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും വിധിച്ചിട്ടും അംതലയിലെ തൻ്റെ ഓഫിസ് പൊളിച്ചുമാറ്റിയതായി അഭിഷേക് എക്സിലും വീഡിയോ സഹിതം പങ്കിട്ടു. ബിജെപി ഗുണ്ടകൾക്കൊപ്പം പശ്ചിമ ബംഗാൾ പൊലീസ് ഓഫിസിൽ നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പുകൾ, പ്രിൻ്ററുകൾ, രേഖകൾ, മേശകൾ, കസേരകൾ, മറ്റ് ഫർണിച്ചറുകൾ എന്നിവ കൊണ്ടുപോകുന്നതും വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇത് പൊളിക്കൽ ആയിരുന്നില്ല. യൂണിഫോമിൽ മോഷണം നടത്തിയതാണ്. നിയമവാഴ്ചയോടുള്ള തികഞ്ഞ അവഹേളനത്തോടെയാണ് ഇത് നടത്തിയതെന്നും അഭിഷേക് ബാനർജി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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