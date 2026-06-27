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അഭിഷേക് ബാനർജിക്ക് കുരുക്ക്; ഭൂമി കൈയേറ്റ കേസിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് കോടതി

നദിയ ജില്ലയിലെ നകാഷിപാറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള 1100 ബിഗ സർക്കാർ ഭൂമി കൈയേറിയെന്നാണ് കേസ്

SOIL SMUGGLING LAND ENCROACHMENT CASE AGAINST ABHISHEK BANERJEE TRINAMOOL CONGRESS
Abhishek Banerjee's interaction with media (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 27, 2026 at 9:43 AM IST

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കൊൽക്കത്ത: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിഷേക് ബാനർജിക്കും മറ്റ് 10 പേർക്കുമെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് പശ്ചിമബംഗാളിലെ കൃഷ്ണനഗർ ജില്ലാ കോടതി. സർക്കാർ ഭൂമി അനധികൃതമായി കൈയേറിയതിനും മണ്ണ് കടത്തിയതിനും വിലപിടിപ്പുള്ള മരങ്ങൾ മുറിച്ചുകടത്തിയതിനും എതിരെ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കോടതിയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ. നദിയ ജില്ലയിലെ നകാഷിപാറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള 1100 ബിഗ സർക്കാർ ഭൂമി കൈയേറിയെന്നാണ് കേസ്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നകാഷിപാറ പൊലീസിന് കോടതി നിർദേശം നൽകി. ജൂൺ 27 ശനിയാഴ്ച കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

സർക്കാർ ഭൂമിയിലെ കൊള്ള
ഇടതുമുന്നണി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് പാട്ടത്തിന് നൽകിയതായിരുന്നു ഈ ഭൂമി. എന്നാൽ 2005ൽ ഫാക്ടറി പൂട്ടിയതോടെ ഇത് പൂർണ്ണമായും സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. പിന്നീട് 2016ൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് രണ്ടാമതും അധികാരത്തിൽ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഭൂമിയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം പ്രാദേശിക പാർട്ടി നേതാക്കൾ കൈയടക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഹർജിക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു. ഏകദേശം 450 ബിഗ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മണ്ണ് അനധികൃതമായി കുഴിച്ചെടുത്ത് വിൽപന നടത്തി. ഇതിന് പുറമെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചുകടത്തിയതായും പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

തുടരുന്ന ചൂഷണം
ഭൂമി കൈയേറ്റത്തിന് പുറമെ പ്രദേശത്തെ നിരവധി ഗോത്രവർഗ സ്ത്രീകളെ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികൾ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഭരണകൂടത്തിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ തുടരുന്നതെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നകാഷിപാറയിലെ ബിജെപി നേതാക്കളായ അശോക് സർക്കാർ, രഞ്ജിത് ബിശ്വാസ്, നിതായ് സത്ര എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ചേർന്നാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്ന് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഭിഭാഷകൻ ശിർഷേന്ദു ദാസ് വ്യക്തമാക്കി.

സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സമ്പാദിച്ചുവെന്നും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രാദേശിക തൃണമൂൽ നേതാക്കൾ വഴി അഭിഷേക് ബാനർജിക്ക് ലഭിച്ചുവെന്നുമാണ് ഹർജിക്കാരുടെ പ്രധാന ആരോപണം. അഭിഷേക് ബാനർജി ഉൾപ്പെടെ 11 പേരെയാണ് പരാതിയിൽ പ്രതി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിയമപ്രകാരം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തലുകൾ സമർപ്പിക്കാനാണ് കോടതി പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം ആരോപണങ്ങളോട് അഭിഷേക് ബാനർജിയോ മറ്റ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പിന്നാലെ ഉയർന്നുവന്ന ഈ പരാതി സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഫലത്തിലേക്കും കോടതിയുടെ അടുത്ത വാദത്തിലേക്കുമാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

പശ്ചിമബംഗാളിൽ സന്ദേശ്ഖാലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ തൃണമൂൽ നേതാക്കൾക്കെതിരെ സമാനമായ രീതിയിൽ ഭൂമി കൈയേറ്റവും സ്ത്രീപീഡനവും സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങൾ നേരത്തെയും ശക്തമായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നദിയ ജില്ലയിൽ നിന്നും സമാനമായ പരാതികൾ ഉയരുന്നത് എന്നത് മമത ബാനർജി സർക്കാരിന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബിജെപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഈ വിഷയം വലിയ രീതിയിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

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TAGGED:

WEST BENGAL POLITICS
TMC LAND ENCROACHMENT
KRISHNANAGAR COURT ORDER
NAKASHIPARA POLICE PROBE
ABHISHEK BANERJEE LAND GRAB CASE

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