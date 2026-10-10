സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെയുടെ മുത്തശി അന്തരിച്ചു
അഭിജീത് ദീപ്കെയുടെ മുത്തശി അന്തരിച്ചു. ദീർഘകാലത്തെ അസുഖത്തെത്തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
Published : October 10, 2026 at 1:45 PM IST
മുംബൈ: സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെയുടെ മുത്തശി അന്തരിച്ചു. ദീർഘകാലത്തെ അസുഖത്തെത്തുടർന്ന് ഹംഗോളിയിലെ വസതിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. പിതാവിൻ്റെ മാതാവായ സാവത്രി ഭായ് ശങ്കർ ദീപ്കെയാണ് അന്തരിച്ചത്. വാർധക്യസഹജമായ അവശതകളും അസുഖവും കാരണം ചികിത്സയിലായിരുന്ന സാവിത്ര ഭായ് ഒടുവിൽ മരണത്തിനു കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്.
ദീപ്കെയുടെ മാതാപിതാക്കളായ ഭഗവാൻ ദീപ്കെയും അനിതയും നിലവിൽ മുംബൈയിലെ ഛത്രപതി സംഭാജിനഗറിലാണുള്ളത്. ഇവരുടെ വീടിന് ചുറ്റും കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, മുത്തശ്ശിയുടെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ഉടൻ തന്നെ ഹംഗോളിയിലേക്ക് തിരിച്ചേക്കും.
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അഭിജിത് ദീപ്കെ നിലവില് ഡല്ഹി പൊലീസിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മുംബൈയിൽ നിന്നും ഡല്ഹിയിലേക്കെത്തിയതായിരുന്നു ദീപ്കേ. അറസ്റ്റിന് നീക്കമുണ്ടായേക്കാമെന്നും ഭയന്ന് പിൻമാറില്ലെന്നും അഭിജീത് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേട് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ന് പ്രതിഷേധം നടത്താൻ ദീപ്കെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനായി ഇന്ന് രാവിലെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ച അദ്ദേഹത്തെ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പോലീസ് തടയുകയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയുമായിരുന്നു.
വിമാനത്തില് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അശുതോഷ് രങ്കയും, സൗരവ് ദാസും കസ്റ്റഡിയിലായി. നാടകീയ രംഗങ്ങള്ക്കൊടുവിലാണ് കസ്റ്റഡി. തങ്ങളുമായി സഹകരിക്കാൻ വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദിപ്കെയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. "എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് നിങ്ങളെ പേടിയില്ല," എന്നും ദീപ്കെ മറുപടി പറഞ്ഞു. പറയുന്നത് കാണാം. എന്നാൽ ഇതൊരു അറസ്റ്റല്ല, ദയവായി സഹകരിക്കൂ എന്നായിരുന്നു പൊലീസ് നിലപാട്.
അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് തീരുമാനം, എന്നാൽ ഏത് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് മുത്തശ്ശിയുടെ മരണവാർത്ത ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. എങ്കിലും, ദുരന്തവാർത്ത അറിയിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ സംഭാജിനഗറിലേക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യം പോലീസ് ഒരുക്കാനാണ് സാധ്യത.
നേതാക്കളെ വിമാനത്തില് കയറി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് അപലപനീയമെന്ന് സിജെപി. ദീപ്കെ ഉള്പ്പടെയുള്ള നേതാക്കളെ ഉടന് വിട്ടയയ്ക്കണമെന്നും പാര്ട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുന്കൂട്ടി തയാറാക്കിയ നാടകമാണ് ഡല്ഹി പൊലീസിന്റേതെന്നും പ്രക്ഷോഭസ്ഥലത്തേക്ക് നേതാക്കള് എത്താതിരിക്കാന് തടയുകയാണെന്നും പാര്ട്ടി ആരോപിച്ചു. സമരത്തിന് മുന്നോടിയായി രാജ്യതലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 500-ലധികം പ്രതിഷേധക്കാരെയാണ് ഡല്ഹി പൊലീസ് ഇതിനകം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുള്ളത്.
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