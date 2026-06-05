സിജെപിയുടെ പ്രതിരോധം തെരുവിലേക്ക്; അറസ്റ്റ് വരിക്കാൻ അഭിജിത് ദീപ്കെ ഡൽഹിയിൽ എത്തും

സിജെപിയുടെ പ്രതിരോധം തെരുവിലേക്ക്; അറസ്റ്റ് വരിക്കാൻ അഭിജിത് ദീപ്കെ ഡൽഹിയിൽ എത്തും
വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഭീമമായ പിന്തുണയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സിജെപിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്
By ANI
Published : June 5, 2026 at 11:52 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പ്, രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മ, രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ നിരന്തരമായ വീഴ്ചകൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) ഡൽഹിയിൽ വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി അടിയന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സിജെപിയുടെ ആദ്യത്തെ പരസ്യ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറുന്നത്.
സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനായി സിജെപി സ്ഥാപകനായ അഭിജിത് ദീപ്കെ വിദേശത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തും. ഈ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ സിജെപി സൈബർ ലോകത്തുനിന്നും ആദ്യമായി തെരുവിലെ ജനകീയ സമരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.
അമേരിക്കയിലെ ബോസ്റ്റണിൽ നിന്നും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ അഭിജിത് ദീപ്കെ ജനകീയ വിഷയങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ഇടപെടുന്ന വ്യക്തിയാണ്. മുൻപ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വൊളൻ്റിയറായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിദ്യാർഥികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് അഭിജിത് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത്.
വ്യവസ്ഥിതിയിലെ പോരായ്മകൾക്കെതിരെയുള്ള ശബ്ദമായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഭീമമായ പിന്തുണയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സിജെപിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക്, പ്രശസ്ത നടൻ പ്രകാശ് രാജ് തുടങ്ങിയ പല പ്രമുഖ വ്യക്തികളും ഈ പുതിയ യുവ മുന്നേറ്റത്തിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഇതിനോടകം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കളാണ് ഇവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
അറസ്റ്റിന് സാധ്യത
വിദേശത്ത് നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ കാലുകുത്തുന്ന നിമിഷം തന്നെ താൻ അറസ്റ്റിലായേക്കാമെന്ന കടുത്ത ആശങ്ക അഭിജിത് ദീപ്കെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഭരണകൂടം അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞേക്കുമെന്ന് സൂചനകളുണ്ട്. ഇത്തരം ഏത് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാലും ഡൽഹി ജന്തർ മന്തറിൽ സമാധാനപരമായി തന്നെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടത്താനാണ് പാർട്ടിയുടെ അന്തിമ തീരുമാനം.
വിമാനത്താവളത്തിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും, സാധാരണക്കാർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കണക്കിലെടുത്ത് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ആരും വരരുതെന്നും, കൂട്ടമായി ഒത്തുകൂടരുതെന്നും അദ്ദേഹം അനുയായികളോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം നേരിട്ട് പാർലമെൻ്റ് സ്ട്രീറ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാനാണ് അഭിജിത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. നിയമപരമായ നടപടികൾ നേരിടാൻ തയാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അതീവ ജാഗ്രതയിൽ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വമ്പൻ ഐക്യദാർഢ്യം ഗ്രൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. വിമാനത്താവളത്തിലും ഡൽഹി നഗരത്തിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു. നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപകമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനകീയ സമരങ്ങളെ ഭരണകൂടം വളരെ ഗൗരവമായാണ് കാണുന്നത്.
നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) നടത്തിയ നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ച, അമിതമായ ഗ്രേസ് മാർക്ക് വിതരണം തുടങ്ങിയവ വലിയ തോതിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ഒട്ടേറെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും ലഭിച്ചതും വിദ്യാർഥികളിൽ വലിയ ആശങ്ക പരത്തി. ഇത് കേവലം സാങ്കേതിക പിഴവല്ലെന്നും, വലിയൊരു അഴിമതിയാണെന്നുമാണ് എല്ലാവരും ആരോപിക്കുന്നത്.
ഈ സംഭവം സർക്കാരിനെതിരെ ദേശവ്യാപകമായി വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ചകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് സിജെപിയുടെ പ്രധാന ആരോപണം. വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിലും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മറുപടി പറയണമെന്നും പ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
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ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെതിരെ ആദ്യ പരസ്യ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. നീറ്റ് വിവാദത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടലും സിബിഐ അന്വേഷണവും നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ സമരം ആരംഭിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ സമരരംഗത്തേക്ക് പൂർണമായി ഇറങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന. അതിനാൽ അഭിജിത്തിൻ്റെ ഡൽഹിയിലെ സാന്നിധ്യം കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും വഴിതുറക്കും.
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