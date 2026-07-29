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അഭിജീത് ദീപ്‌കെയ്‌ക്ക് പെണ്ണാലോചനകളുടെ പ്രളയം! മകൻ്റെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് അമ്മ പറയുന്നതിങ്ങനെ..

മകൻ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ, അവന് കുറച്ചുനാൾ ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമം നൽകണമെന്നും അതിനുശേഷം വിവാഹകാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കണമെന്നുമാണ് അഭിജീത്തിൻ്റെ അമ്മ അനിത ദീപ്കെ വൈകാരികമായി പങ്കുവയ്ക്കു‌ന്നത്

Abhijeet Dipke Marriage Proposals Abhijeet Dipke mother Abhijeet Dipke job അഭിജീത് ദീപ്‌കെ വിവാഹം
Abhijeet Dipke and His Family (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 29, 2026 at 1:25 PM IST

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മുംബൈ: വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പോരാട്ടം നയിച്ച് രാജ്യശ്രദ്ധ നേടിയ സി.ജെ.പി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെയെ തേടി ഇപ്പോൾ വിവാഹാലോചനകളുടെ തിരക്ക്. പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകൻ്റെ ജനപ്രീതി ഉയർന്നതോടെ നിരവധി വിവാഹാലോചനകളാണ് എത്തുന്നതെന്ന് അമ്മ അനിത ദീപ്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

എന്നാൽ, വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് സാമ്പത്തികമായി ഭദ്രത കൈവരിക്കാനാണ് മകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മകൻ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ, അവന് കുറച്ചുനാൾ ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമം നൽകണമെന്നും അതിനുശേഷം വിവാഹകാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കണമെന്നുമാണ് അഭിജീത്തിൻ്റെ അമ്മ അനിത ദീപ്കെ വൈകാരികമായി പങ്കുവയ്ക്കു‌ന്നത്. നിരവധി വിവാഹലോചനകളാണ് വരുന്നതെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Abhijeet Dipke Marriage Proposals Abhijeet Dipke mother Abhijeet Dipke job അഭിജീത് ദീപ്‌കെ വിവാഹം
അനിത ദീപ്കെ (ETV Bharat)

സാമ്പത്തിക സ്വയംപര്യാപ്തത ഒന്നാമത്

കഴിഞ്ഞ രണ്ട്-മൂന്ന് വർഷമായി നിരവധി ആലോചനകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തത്കാലം കല്യാണത്തിന് മുൻപ് സ്വന്തമായി സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് അഭിജീത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മകനും മകളും ഒരുപോലെ പഠിച്ച് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരായതിനാൽ, മരുമകളിൽ നിന്ന് അമിതമായ പ്രതീക്ഷകളൊന്നുമില്ലെന്ന് അനിത ദീപ്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മകൻ്റെ മേൽ യാതൊരുവിധ സമ്മർദ്ദവും ചെലുത്താൻ കുടുംബം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടിയെത്തന്നെ പങ്കാളിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും, സന്തോഷകരമായ കുടുംബജീവിതവും കൊച്ചുമക്കളുമൊത്തുള്ള സമയവുമാണ് തങ്ങളുടെ സ്വപ്നമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മകനും മകളും ഒരുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ്. അതിനാൽ അവരിൽ നിന്ന് അമിതമായ പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ചുപുലർത്തുന്നത് ശരിയല്ല. എങ്കിലും, ശാന്തസ്വഭാവക്കാരനായ മകന് നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയെ പങ്കാളിയായി ലഭിക്കണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ട്." -അനിത ദീപ്കെ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ 2–3 വർഷങ്ങളായി നിരവധി ആലോചനകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയെ ഇതുവരെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മകൻ്റെ മേൽ ഒരുവിധത്തിലുള്ള നിർബന്ധവും ചെലുത്താൻ തങ്ങൾ തയ്യാറല്ലെന്നും, അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടിയെത്തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പോരാട്ടവഴിയിലേക്ക് നയിച്ച ആ കണ്ണീർച്ചിത്രം

അഭിജീത് ഈയൊരു വലിയ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ കാരണം നാഗ്പൂരിൽ നടന്ന വേദനാജനകമായ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. നീറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധികളിൽ മനംനൊന്ത് ജീവനൊടുക്കിയ ഒരു വിദ്യാർഥിനിയുടെ വീട് അഭിജീത് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു.

അന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ വിതുമ്പിക്കൊണ്ട്, അവരുടെ മകളുടെ അസ്ഥിത്തറ മകൻ്റെ കൈകളിൽ വെച്ചുനൽകി "ഇനി നീ വേണം പോരാടാൻ" എന്ന് പറഞ്ഞ നിമിഷമാണ് അവനെ ഈ സമരത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത്. തുടക്കത്തിൽ സുരക്ഷയോർത്ത് ഇതിനൊന്നും പോകേണ്ട എന്ന് തങ്ങൾ വിലക്കിയിരുന്നെങ്കിലും, നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള മകൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് മുന്നിൽ അമ്മ മനസ്സോടെ പിന്തുണ നൽകുകയായിരുന്നു.

"അവൻ്റെ വഴി അവൻ തെരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ"

മെയ് മാസം മുതൽ കൃത്യമായ ഉറക്കമോ ഭക്ഷണങ്ങളോ ഇല്ലാതെ നിരന്തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അഭിജീത്. നിലവിൽ ഡൽഹിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന അവൻ നാട്ടിലെത്തിയാൽ കുറഞ്ഞത് ഒന്നൊന്നര മാസമെങ്കിലും നന്നായി വിശ്രമിക്കണമെന്നാണ് അമ്മയുടെ പ്രാഥമിക ആവശ്യം.

മകൻ നല്ലൊരു ജോലി ചെയ്ത് കാണണം എന്നായിരുന്നു കുടുംബത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമെങ്കിലും, അവൻ ഇപ്പോൾ വളർന്നു വലിയൊരാളായിക്കഴിഞ്ഞെന്നും സ്വന്തം ജീവിതപാത തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി അവനുണ്ടെന്നും അനിത ദീപ്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവൻ എടുക്കുന്ന ഏത് നിലപാടിനെയും കുടുംബം പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും അവർ ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു.

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