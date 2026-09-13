"ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുന്നു", മുപ്പതിലേറെ ആദിവാസി കുട്ടികളുടെ മരണത്തില് ബിജെപി സര്ക്കാരിനെ ഉന്നമിട്ട് ഹാസ്യ രാജിക്കത്തുമായി ദീപ്കെ
ബാലാഘട്ട് ജില്ലയിൽ പകർച്ചവ്യാധികളെ തുടർന്ന് 30 ലേറെ ആദിവാസി കുട്ടികൾ മരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ, കുട്ടികളുടെ മരണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായാണ് ദീപ്കെ സർക്കാറിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും രൂക്ഷയമായി വിമർശിച്ചത്.
By PTI
Published : September 13, 2026 at 1:01 PM IST
ഭോപ്പാൽ: മധ്യപ്രദേശിലെ ബാലഘട്ടിൽ ആദിവാസി കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ട ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ തടഞ്ഞുവെച്ച സംഭവത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത പരിഹാസവുമായി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെ രംഗത്ത്. മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവിൻ്റെ ഭരണപരമായ പരാജയങ്ങളെ കടന്നാക്രമിക്കാൻ, താൻ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിഹാസ രൂപേണയുള്ള രാജിക്കത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചാണ് അദ്ദേഹം പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.
ബാലാഘട്ട് ജില്ലയിൽ പകർച്ചവ്യാധികളെ തുടർന്ന് 30 ലേറെ ആദിവാസി കുട്ടികൾ മരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ, കുട്ടികളുടെ മരണത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായാണ് ദീപ്കെ സർക്കാറിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചത്. അതേസമയം, ദീപ്കെ ബാലാഘട്ടിലെ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുകയും പ്രദേശത്ത് എത്താൻ വൈകിയതിന് ക്ഷമാപണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ബാലാഘട്ടിലെ ആദോരി, കോർക്ക, ബോണ്ടാരി ഗ്രാമങ്ങളിൽ മരിച്ച ആദിവാസി കുട്ടികളുടെ കുടുംബങ്ങളെ കാണാനെത്തിയ ദീപ്കെയെ ഒരു സംഘം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാർ തടഞ്ഞുനിർത്തിയത് വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഹാസ്യ രാജിക്കത്തിലൂടെ വിമര്ശനം ഉന്നയിച്ച് ദീപ്കെ രംഗത്തെത്തിയത്.
I hereby resign as the Chief Minister of MP with immediate effect.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 13, 2026
I thank Hon’ble PM @narendramodi ji for giving me the opportunity to serve the people of MP, an opportunity in which I have clearly failed.@GovernorMP pic.twitter.com/BVhfJDIf5n
കത്തിലെ വിമര്ശനം...
ഓഗസ്റ്റ് 3 ന് മധ്യപ്രദേശ് ഗവർണർക്ക് അയച്ചതായി പറയുന്ന ഹാസ്യ രാജിക്കത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമര്ശനം നടത്തിയത്. ബാലാഘട്ടിലെ 30 ലേറെ ആദിവാസി കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരാൻ തൻ്റെ മനഃസാക്ഷി അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് കത്തിൽ പറയുന്നത്.
Will be visiting the MP Governor’s office tomorrow to tender my resignation as Chief Minister of the state.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 12, 2026
കുട്ടികൾക്ക് സമയബന്ധിതമായി ചികിത്സയും ആവശ്യമായ പിന്തുണയും നൽകുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം താൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുത്തതുപോലെയാണ് ദീപ്കെ കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പല കുട്ടികളുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായിരുന്നേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ സംഭവങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ഏറ്റെടുത്ത് രാജിവയ്ക്കണമെന്ന നിലപാടാണ് ഈ പരിഹാസ കത്തിലൂടെ ദീപ്കെ വ്യക്തമാക്കിയത്.
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SAVE TRIBAL KIDS OF BALAGHAT— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 12, 2026
I am still in Balaghat, meeting the families of the KIDS who have died.
What I am hearing from locals is deeply disturbing. They say the actual number of deaths is much higher than what is being officially reported (36).
86 children have been… pic.twitter.com/eNw4KooITY
കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച നഷ്ടപരിഹാരം വെറും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നുവെന്നും ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷമാണ് അത് 24 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തിയതെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു. “മരിച്ച കുട്ടികൾ മന്ത്രിമാരുടെയോ എംഎൽഎമാരുടെയോ മക്കളായിരുന്നെങ്കിൽ 24 ലക്ഷം രൂപ മതിയെന്ന് കരുതുമായിരുന്നോ?” എന്ന തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യം ഉയർത്തിയാണ് സർക്കാരിനെ പരിഹസിച്ചത്.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ ‘ഹർ ഘർ നൽ യോജന’ പദ്ധതിയെയും ദീപ്കെ പരാമർശിച്ചു. എന്നാൽ ബാലാഘട്ടിലെ ചില ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കുടിവെള്ളത്തിനായി നദിയെ ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.
ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും, സർക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം
ബാലാഘട്ടിലെ ആരോഗ്യസംവിധാനങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെയും ഹാസ്യ കത്തിലൂടെ ദീപ്കെ വിമർശിച്ചു. കുട്ടികളുടെ മരണത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അവസ്ഥയും ഗുരുതരമാണെന്ന് പരിഹാസ രാജിക്കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചില ഗ്രാമങ്ങളിലെ സ്കൂളുകൾ മൃഗങ്ങളെ പാർപ്പിക്കുന്ന ഇടങ്ങളേക്കാൾ മോശം അവസ്ഥയിലാണെന്നാണ് ആരോപണം. ബാലാഘട്ടിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അംഗൻവാടി മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ഏകദേശം 75 കുട്ടികൾ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് മുറിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സിജെപി സ്ഥാപകൻ പറഞ്ഞു. ആദിവാസി സമൂഹം പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ആവശ്യമായ സ്കൂൾ കെട്ടിടം ഒരുക്കാൻ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് 55,795 ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വൈദ്യുതി ലഭ്യമല്ല, പട്ടികവർഗക്കാർക്കെതിരായ രാജ്യത്തെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ 32 ശതമാനം മധ്യപ്രദേശിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം കത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്ത് 5.41 ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾ, അതായത് 8.60 ശതമാനം കുട്ടികൾ, ഭാരക്കുറവുള്ളവരായി കണ്ടെത്തിയതായും ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾ പോഷകാഹാരക്കുറവിൻ്റെ പട്ടികയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ബാലാഘട്ടിലെ സന്ദർശനത്തിനിടെ ദീപ്കെയെ തടഞ്ഞു
ആദിവാസി കുട്ടികളുടെ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച് പ്രദേശത്തെ ആരോഗ്യസംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാണ് ദീപ്കെ ബാലാഘട്ടിലെത്തിയത്. എന്നാൽ സന്ദർശനത്തിനിടെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്തു.
സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ദീപ്കെയുടെ മുന്നിലേക്ക് മൈക്കുമായി എത്തുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹങ്ങളുടെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനാണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന രീതിയില് അവര് ദീപ്കെയോട് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു.
പ്രദേശത്ത് റോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അത് കാണുന്നില്ലേയെന്നും സ്ത്രീ ചോദിക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. സ്ഥിതി വഷളായതോടെ ദീപ്കെയോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തെ മറ്റൊരു വാഹനത്തിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥലത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുപോയി.
ദീപ്കെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് പോകുന്നതിനിടെ ഓടിപ്പോയി എന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശവും സ്ത്രീ നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ച വീഡിയോ വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിവച്ചു. ദീപ്കെയുടെ സന്ദർശനം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇവരെ ആരെങ്കിലും അയച്ചതാണോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
അതേസമയം, ബാലാഘട്ടിൽ 30-ലേറെ കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ മധ്യപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യവകുപ്പ്, വനിതാ-ശിശു വികസന വകുപ്പ്, ബാലാഘട്ട് കnക്ടർ എന്നിവരടക്കമുള്ളവർക്ക് കോടതി നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 50 കിടക്കകളുടെ ശേഷിയുള്ള ആശുപത്രിയിൽ 400ഓളം കുട്ടികൾ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നതായും കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും ഹർജിക്കാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
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