"അഭിജീത് ദിപ്കെ വിദ്യാര്ഥിയല്ല, ആം ആദ്മി പാര്ട്ടി പ്രവര്ത്തകൻ", ആരോപണവുമായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി
അഭിജീത് ദിപ്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർഥി നേതാവല്ലെന്നും, വിദ്യാർഥിയെന്ന വ്യാജേന സമരങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രവർത്തകനാണെന്നും ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ റിജിജു
By ANI
Published : August 18, 2026 at 10:24 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർ മന്ദിറിൽ നടക്കുന്ന യുവാക്കളുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും പ്രതിഷേധങ്ങളെ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായി ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എ.എ.പി) ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു. 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം. അഭിജീത് ദിപ്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർഥി നേതാവല്ലെന്നും, വിദ്യാർഥിയെന്ന വ്യാജേന സമരങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രവർത്തകനാണെന്നും ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ റിജിജു ആരോപിച്ചു.
സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ തികച്ചും ന്യായമാണെന്ന് മന്ത്രി സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇതിന് പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "വിദ്യാർഥികളുടെ ആശങ്കകൾ സർക്കാരിന് മനസ്സിലാകും. എന്നാൽ എ.എ.പിയും മറ്റ് പാർട്ടികളും സാഹചര്യം മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശിയായ അഭിജീത് ദിപ്കെ ഒരു എ.എ.പി പ്രവർത്തകനാണ്. അവൻ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു വിദ്യാർഥിയായി മാറിയത്?" റിജിജു ചോദിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇത്തരം സമരങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പുതിയ തലമുറയുമായി ബി.ജെ.പിക്ക് അകൽച്ചയില്ല
ബി.ജെ.പിക്ക് പുതിയ തലമുറയുമായി (ജെൻ സി) ബന്ധമില്ലെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണങ്ങളെയും മന്ത്രി തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. ഏഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ കുടുംബബന്ധങ്ങൾക്കും മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അത് പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം പോലെയല്ല. യുവാക്കളെ വെറുതെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രം ഉന്നയിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം, അവരുമായി നിരന്തരമായ സംവാദങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അവരെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആരാണ് അഭിജീത് ദിപ്കെ? എന്താണ് 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി'?
സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ഒരു വാദത്തിനിടെ സമൂഹത്തിലെ 'പാറ്റകൾ', 'പരാദങ്ങൾ' എന്നിവരെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ നിന്നാണ് അഭിജീത് ദിപ്കെ ഒരു പരിഹാസ രൂപേണ 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി'ക്ക് രൂപം നൽകുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇയാൾ എ.എ.പിയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. 2020 മുതൽ 2023 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അഭിജീത് ദിപ്കെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ടീമിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. എഎപിയുടെ മീമുകൾ, ഡിജിറ്റൽ കാമ്പെയ്നുകൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു.
തനിക്ക് എഎപിയുമായി മുൻപ് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണെന്നും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി ആ പാർട്ടിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നുമാണ് അഭിജീത് ദിപ്കെയുടെ വിശദീകരണം. നിലവിൽ തങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും, ഒരു 'പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ്' ആയി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ എന്നും സി.ജെ.പി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്താനായി 'സ്കൂൾ തിക്ക് കരോ' കാമ്പയിൻ അവർ നടത്തിവരികയാണ്. ജൂൺ-ജൂലായ് മാസങ്ങളിൽ സി.ജെ.പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വൻ പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചത്.
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