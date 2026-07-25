ETV Bharat / bharat

അഭിജീത് ദിപ്കെയ്‌ക്ക് ടൈഫോയ്‌ഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു; ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി വയ്‌ക്കാതെ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപനം

ടൈഫോയ്‌ഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരം വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് ദിപ്കെ അറിയിച്ചത്.

cjp protest Dharmendra Pradhan Resignation delhi protest
Abhijeet Dipke (PTI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 25, 2026 at 10:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: പ്രവേശന പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ ഡൽഹിയിൽ സമരം നടത്തുന്ന കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയ്ക്ക് ടൈഫോയ്‌ഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എങ്കിലും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് ദിപ്കെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

രാജ്യമൊട്ടാകെ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധം നയിക്കുന്ന സി.ജെ.പി പ്രവർത്തകരെ അഭിനന്ദിക്കാനും അദ്ദേഹം മറന്നില്ല. "എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി എനിക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. രക്തപരിശോധനാ ഫലം വന്നപ്പോൾ ടൈഫോയ്ഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണ്. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഐവി ഡ്രിപ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും രാജ്യമൊട്ടാകെ സമാധാനപരമായി സമരം വിജയിപ്പിച്ച എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും വലിയ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു," ദിപ്കെ പറഞ്ഞു.

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജിക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് സി.ജെ.പി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ജെ.പി നദ്ദ, ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് എന്നിവരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾ ഫലപ്രദമായിരുന്നെങ്കിലും പ്രധാന ആവശ്യമായ രാജിയിൽ തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്ന് സി.ജെ.പി നേതാവ് അശുതോഷ് രങ്ക പറഞ്ഞു.

നഷ്ടപരിഹാരം, നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ തത്വത്തിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജി വയ്‌ക്കില്ലെന്ന രീതിയിലാണ് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത്. അദ്ദേഹം രാജിവയ്‌ക്കില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അത് തുറന്നുപറയണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതിൽ അർഥമില്ലെന്നും, തുടർന്ന് കടുത്ത സമരമുറകളിലേക്ക് പാർട്ടി നീങ്ങുമെന്നും അശുതോഷ് രങ്ക മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ദേശീയ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയിലെ 47 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലെന്നും, പരീക്ഷാ ചോർച്ചയുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെ ആത്മഹത്യയുടെയും പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് സിജെപി നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധം ഇന്നും തുടരും. കേന്ദ്രവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ശക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരും സിജെപി പ്രതിനിധികളും തമ്മിലുള്ള മൂന്നാംഘട്ട ചർച്ച ഇന്ന് വൈകിട്ട് 3:30-ന് നടക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി എന്ന പ്രധാന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാനാണ് സമരക്കാരുടെ തീരുമാനം.

സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ എടുത്ത പൊലീസ് കേസുകൾ (എഫ്.ഐ.ആർ) പിൻവലിക്കുക, പരീക്ഷാ ചോർച്ചയെത്തുടർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 1 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക എന്നീ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ തത്വത്തിൽ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേന്ദ്രവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി എന്ന ആവശ്യത്തിൽ സർക്കാർ ഇതുവരെ വഴങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ നിലപാടറിയിക്കാൻ കേന്ദ്രം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

Also Read: നീറ്റ് പ്രതിഷേധ വേദിയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ; നടി സനം ഷെട്ടിയുടെ മൈക്ക് പിടിച്ചുവാങ്ങി ഇറക്കിവിട്ടു

TAGGED:

CJP PROTEST
DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
DELHI PROTEST
ABHIJEET DIPKE DIAGNOSED TYPHOID

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.