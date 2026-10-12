മുത്തശ്ശിയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങിന് പോകാൻ വിസമ്മതിച്ചോ? ദീപ്കെയുടെ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് പൊലീസ്
ഡൽഹി പൊലീസ് ഡിസിപിയും പിആർഒയുമായ നേഹ യാദവ് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ദീപ്കെയ്ക്ക് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്
Published : October 12, 2026 at 10:46 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധത്തിനെത്തിയ സിജെപി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്കിടെ വിശദീകരണവുമായി ഡൽഹി പൊലീസ്. മുത്തശ്ശിയുടെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ദീപ്കെയ്ക്ക് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടു. എന്നാൽ പൊലീസിൻ്റെ അവകാശവാദങ്ങൾ പൂർണമായും തള്ളി അഭിജീത് ദീപ്കെ രംഗത്തെത്തി.
ഡൽഹി പൊലീസ് ഡിസിപിയും പിആർഒയുമായ നേഹ യാദവ് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ദീപ്കെയ്ക്ക് സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ബസിലോ വിമാനത്തിലോ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗത്തിലോ യാത്ര ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കിത്തരാമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ അഭിജീത് ദീപ്കെ ഈ സഹായം നിരസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അവകാശപ്പെടുന്നു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലെ ജന്തർമന്തറിൽ പ്രതിഷേധം നടത്താൻ എത്തിയ ദീപ്കെയെ വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് തന്നെ പൊലീസ് തടയുകയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയുമായിരുന്നു.
പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെയാണ് പിതാവിൻ്റെ മാതാവായ സാവിത്രി ഭായ് ശങ്കർ ദീപ്കെയുടെ വിയോഗ വാർത്ത അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തുന്നത്. വാർധക്യസഹജമായ അവശതകളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സാവിത്രി ഭായ് ഒടുവിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. അതേസമയം ഡൽഹി കാൻ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം സിജെപി നേതാക്കളായ അഭിജീത് ദീപ്കെ, അശുതോഷ് രങ്ക, സൗരവ് ദാസ് എന്നിവരെ വിട്ടയച്ചതായി സിജെപി ലീഗൽ അഫയേഴ്സ് മേധാവി രത്ന സിങ് അറിയിച്ചു. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർക്കെതിരെ ജന്തർമന്തറിൽ സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തെ നേരിടാൻ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെയാണ് വിന്യസിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച ഡൽഹിയിൽ കൂട്ട അറസ്റ്റുകളും രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളും അരങ്ങേറിയിരുന്നു.
Why did you delete the part where I was asking for my phone so I could retrieve my cousin’s number? And where I was asking to let me speak to my lawyers? The same Delhi Police which is now taking the moral high ground for informing me about my grandmother’s demise and offering me a ride home came to me at 3:30 in the morning with arrest papers, demanding that I sign them. Where did all that humanity go at 3:30 AM? Despite knowing that I had just lost my grandmother, they still insisted that I sign the arrest papers. I refused until I was allowed to speak to my lawyers.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 11, 2026
വീഡിയോ തള്ളി അഭിജീത് ദീപ്കെ
കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ വീട്ടുകാരുമായി സംസാരിക്കാൻ അവസരം നൽകിയിരുന്നു എന്ന ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ അവകാശവാദത്തിനെതിരെ അഭിജീത് ദീപ്കെ രംഗത്തെത്തി. ബന്ധുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടാനോ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനോ ഉള്ള സഹായം താൻ നിരസിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന പൊലീസിൻ്റെ വാദം അദ്ദേഹം പൂർണമായും തള്ളി. പൊലീസ് വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രതികരണവുമായി അദ്ദേഹം എത്തിയത്. താൻ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് നിരസിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മുത്തശ്ശിയോടൊപ്പം താമസിക്കുന്ന സഹോദരൻ്റെ നമ്പർ എടുക്കാനും അഭിഭാഷകനുമായി സംസാരിക്കാനും ഫോൺ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പൊലീസ് അതിന് സമ്മതിച്ചില്ലെന്നും ദീപ്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ എത്തിയവരെ വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് തന്നെ തടഞ്ഞത് ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും സിജെപി നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
Also Read: ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യം; സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ മാർച്ച്