അഭിജിത് ദീപ്കെ കസ്റ്റഡിയില്; ഡല്ഹി പൊലീസ് നടപടി സിജെപി സ്ഥാപകന് തിരംഗ മാര്ച്ചിന് പുറപ്പെട്ടപ്പോള്
ദേശീയ പതാക ഉയര്ത്തിയാണ് ദീപ്കെ പൊലീസ് വാഹനത്തില് കയറിയത്.
Published : October 16, 2026 at 3:22 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 4:58 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി (സിജെപി) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത്ത് ദീപ്കെയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ഡല്ഹി പൊലീസ്. തിരംഗ മാര്ച്ചില് പങ്കെടുക്കാന് ഡല്ഹിയിലെ വസതിയില് നിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടനെയാണ് പൊലീസ് ദീപ്കെയെ കസ്റ്റഡിയില് എടുത്തത്. പൊലീസ് നടപടി സിജെപി പ്രവര്ത്തകര് തടയാന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ഡല്ഹി പൊലീസ് ദീപ്കെയെ പൊലീസ് വാഹത്തില് കയറ്റി കൊണ്ടു പോയി. ദേശീയ പതാക ഉയര്ത്തിയാണ് ദീപ്കെ പൊലീസ് വാഹനത്തില് കയറിയത്.
ഉച്ചയോടെ അഭിജീത്തിൻ്റെ ഡൽഹിയിലെ വസതിയിൽ പൊലീസ് സംഘം എത്തി സെക്ഷൻ 29 പ്രകാരം നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. മാര്ച്ചില് പങ്കെടുക്കരുതെന്നു ദീപ്കെയെ പൊലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ കസ്റ്റഡിയിലായ ഘട്ടത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളിലേക്കും സമരങ്ങളിലേക്കും പോകരുതെന്ന് അഭിജീത്ത് ദീപ്കെയ്ക്കും, സൗരവ് ദാസിനും, അശിതോഷ് റാങ്കക്കും ഡൽഹി പൊലീസ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു.
ഈ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് മൂവർക്കും ആദ്യം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തപ്പോൾ ജാമ്യം അനുവദിച്ച് നൽകിയത്. എന്നാൽ പിന്നീട് സൗരവ് ദാസും അശുതോഷ് റാങ്കയും വീണ്ടും പ്രതിഷേധത്തിന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഡൽഹി പൊലീസ് ഇവരെ കസ്റ്റഡയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു.
#WATCH | Delhi | CJP Founder Abhijeet Dipke detained by Delhi Police CJP has called for ‘Lehra Do Tiranga’ protest at Central Park in Connaught Place today. Section 163 is in effect in Connaught Place and no permission has been granted by the NDMC for the Tiranga Yatra https://t.co/J7J0IqsUjH— ANI (@ANI) October 16, 2026
ഇപ്പോഴിതാ ദീപ്കെയോടും സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമെന്നും തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുമാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയതിലൂടെ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തിരംഗ മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തേക്കാമെന്ന് അബിജിത്ത് ദീപ്കെ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഡൽഹിയിലെത്തിയ തനിക്കെതിരെ നമ്പർ പ്ലേറ്റില്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ നിരീക്ഷണം നടത്തിയതായും ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൻ്റെ വസതി നിരീക്ഷിക്കുന്നതായും അഭിജീത്ത് ദീപ്കെ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ സെൻട്രൽ പാർക്കിൽ ദേശീയ പതാകയുമായി എത്തിച്ചേരാനാണ് ആഹ്വാനം. എന്നാൽ മാർച്ചിന് ഡൽഹി പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. മുൻകൂട്ടി പേരുകൾ നൽകിയാൽ 11 പേർക്ക് മാത്രം പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പതാകയുമായി കുറച്ചുനേരം പ്രതിഷേധിക്കാൻ അനുവാദം നൽകാമെന്നാണ് പൊലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
#WATCH | Delhi Police personnel arrive at the residence of NCP-SCP spokesperson Anish Gawande, where CJP Founder Abhijeet Dipke is staying. Abhijeet Dipke has called for a ‘Lehra Do Tiranga’ protest at Connaught Place’s Central Park today. https://t.co/kCdkGpUDJU— ANI (@ANI) October 16, 2026
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയതിന് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായ സൗരവ് ദാസിനെയും അശുതോഷ് റാങ്കയെയും ജയിലിലടച്ചതായി ആരോപിച്ചായിരുന്നു ദീപ്കെ പ്രതികരിച്ചത്. അതേസമയം, അശുതോഷ് രങ്ക, സൗരവ് ദാസ്, അജിങ്ക്യ എന്നിവരെയും മറ്റ് ടീമംഗങ്ങളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധത്തെ തടയാൻ കഴിയില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഭിജിത് ദീപ്കെ എക്സിൽ കുറിച്ചിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ 15 ദിവസത്തോളമായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർഥികളും യുവാക്കളും തെരുവിൽ സമരം നടത്തുകയാണ്. പ്രതിഷേധക്കാരെയും നേതാക്കളെയും റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴക്കുകയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തുമാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് പ്രതിഷേധത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജി നവയ്ക്കുന്നത് വരെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നാണ് സമരക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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