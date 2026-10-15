ഡൽഹി തെരുവുകളിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെയുൾപ്പടെ വലിച്ചിഴച്ചു; ഇതെല്ലാം ആർക്ക് വേണ്ടിയെന്ന് അഭിജിത് ദീപ്കെ
പ്രസ് കാർഡുകളും ഐഡൻ്റിറ്റി കാർഡുകളും ഉണ്ടായിട്ടും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും പൊലീസ് വാഹനങ്ങളിൽ തടഞ്ഞുവെച്ചെന്നും ദീപ്കെ പറഞ്ഞു.
By ANI
Published : October 15, 2026 at 5:59 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ കഴിഞ്ഞ 15 ദിവസത്തോളമായി വിദ്യാർഥികളും യുവാക്കളും തെരുവിൽ സമരം നടത്തുമ്പോൾ, സമരക്കാരെ തെരുവിലൂടെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സിജെപി (കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി) നേതാവ് അഭിജിത് ദീപ്കെ. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമായ മമത ബാനർജി, അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ, പിണറായി വിജയൻ തുടങ്ങിയവരെ വലിച്ചിഴച്ച് ഡൽഹി തെരുവിലേക്കിറക്കി എന്നും അഭിജിത് ദീപ്കെ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആർക്കുവേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്നും അഭിജിത് ദീപ്കെ ചോദിച്ചു. ഡൽഹിയിലുടനീളമുള്ള മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടയ്ക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. കയ്യിൽ പ്രസ് കാർഡുകളും ഐഡന്റിറ്റി കാർഡുകളും ഉണ്ടായിട്ടും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും പൊലീസ് വാഹനങ്ങളിൽ തടഞ്ഞുവെച്ചെന്നും ദീപ്കെ പറഞ്ഞു. ഇവരെ മണിക്കൂറുകളോളം അടിക്കുകയും വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തെന്നും ദീപ്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഡൽഹി പൊലീസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ക്യാമറകൾ തട്ടിയെടുത്തു. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ ക്യാമറകൾ ലഭിക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ കണ്ടു. ഡൽഹിയിൽ എസിപി വിവേക് ഭഗതിനെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതി നൽകിയ വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകയ്ക്കെതിരെ ഡൽഹി പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ക്രമസമാധാന പാലനം, ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് പിന്തുണ നൽകൽ, പൊതുജനങ്ങളോടുള്ള അടിച്ചമർത്തൽ എന്നിവ ഈ രാജ്യത്ത് ഇത്രയും കാലമായി നാം കാണുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെന്നും അഭിജിത് ദീപ്കെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ സെന്റൽ പാർക്കിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ സിജെപിയും മറ്റ് സംഘടനകളും ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർക്ക് എതിരെയുള്ള അടുത്ത സമര ഘട്ടമാണെന്നും അഭിജിത് ദീപ്കെ അറിയിച്ചു.
ഒക്ടോബർ 16ന് കൊണാട്ട് പ്ലേസിലെ സെന്റൽ പാർക്കിലാണ് ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്താൻ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഇതിൽ ഒത്തുകൂടാൻ അഭിജിത് ദീപ്കെ അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയതിന് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായ സൗരവ് ദാസിനെയും അശുതോഷ് റാങ്കയെയും ജയിലിലടച്ചതായി ആരോപിച്ചായിരുന്നു ദീപ്കെ പ്രതികരിച്ചത്. അതേസമയം, അശുതോഷ് രങ്ക, സൗരവ് ദാസ്, അജിങ്ക്യ എന്നിവരെയും മറ്റ് ടീമംഗങ്ങളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധത്തെ തടയാൻ കഴിയില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഭിജിത് ദീപ്കെ എക്സിൽ കുറിച്ചിരുന്നു.
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