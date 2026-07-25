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'ഇത് തെരുവുകളിൽ നിന്നുള്ള ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വിജയം'; ധര്‍മ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജിയിൽ വിജയാഹ്ലാദം പങ്കുവച്ച് സോനം വാങ്ചുക്കും സിജെപിയും

26 ദിവസത്തെ നിരാഹാര സമരത്തിനും വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിനുമൊടുവിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുടെ രാജി സമരം തുടരുമെന്ന് വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

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Abhijeet Dipke in CJP protest. (ETV Bharat)
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By ANI

Published : July 25, 2026 at 3:36 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ്-യുജി (NEET-UG) ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലും പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിലും രാജ്യത്തുടനീളം വീശിയടിച്ച വൻ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ സോനം വാങ്ചുക്കും കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭീജിത് ദീപ്കെയും. ജനങ്ങൾ ഭയപ്പെടാതെ പോരാടിയാൽ ഏത് സർക്കാരിനെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കാമെന്നും ഏത് മന്ത്രിയെയും രാജി വയ്‌പ്പിക്കാമെന്നും തെളിയിക്കപ്പെട്ടൂവെന്ന് അഭീജിത് ദീപ്കെ പറഞ്ഞു.

'ഞങ്ങൾ അത് നേടിയിരിക്കുന്നു. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചു, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടാതിരിക്കുകയും സർക്കാരിന് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ, ഏത് ഭരണാധികാരിയുടെയും രാജി വാങ്ങാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ സംഭവം' എന്ന് ദീപ്കെ വ്യക്തമാക്കി.

ജന്തർ മന്തറിൽ സിജെപിയോടും വിദ്യാർഥി സംഘടനകളോടുമൊപ്പം 26 ദിവസം നീണ്ട കഠിനമായ ഉപവാസം നയിച്ച സോനം വാങ്ചുക്ക്, ഈ വികസനത്തെ ഇന്ത്യയിലെ പൗരമുന്നേറ്റങ്ങളുടെ ചരിത്ര നാഴികക്കല്ലായാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

"ഇത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വിജയമാണ്. തെരുവുകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കെട്ടിപ്പടുത്ത ജനാധിപത്യം, സമാധാനത്തിൻ്റെയും ക്ഷമയുടെയും സ്ഥിരതയുടെയും വിജയം. രാജ്യത്തെ യുവതലമുറയ്ക്കും സിജെപിക്കും ആശംസകൾ. ഭയം വെടിഞ്ഞ് രാജ്യത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നുവന്ന എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും നന്ദി. ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കലിൽ നിന്ന് ഇനി ലക്ഷ്യം പരീക്ഷാ പരിഷ്‌കരണങ്ങളിലേക്ക്," എന്ന് സോനം വാങ്ചുക്ക് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

മനസ് നൊന്താണ് രാജിയെന്ന് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ

വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി മുൻ നിർത്തിയും അവരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാതിരിക്കാനുമാണ് താൻ പദവി ഒഴിയുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ വ്യക്തമാക്കി. മെയ് 3ന് നടന്ന പരീക്ഷയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ സിബിഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതായും പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി പുനഃപരീക്ഷ നിശ്ചയിച്ചതായും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അടുത്ത വർഷം മുതൽ നീറ്റ് പരീക്ഷ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്‌ഠിതമായി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച കാര്യവും അദ്ദേഹം കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 20 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനാണ് താൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയിട്ടില്ലെന്നും പ്രധാൻ പറഞ്ഞു.

വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ

ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജിയെത്തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക മണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് ശക്തമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് മുന്നിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണിതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി കൊണ്ട് മാത്രം നീറ്റ് അഴിമതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് മോദി സർക്കാരിന് ഒഴിയാനാവില്ലെന്നും സമഗ്ര അന്വേഷണവും എൻടിഎ (NTA) പുനഃസംഘടനയുമാണ് ആവശ്യമെന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രതികരിച്ചു.

"ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. പരീക്ഷാ സംവിധാനം പൂർണമായും സുതാര്യമാവുകയും അഴിമതിക്കാർക്ക് കഠിന ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ വിദ്യാർഥികളുടെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന്" സിജെപി വക്താക്കളായ സൗരവ് ദാസും അശുതോഷ് റങ്കയും വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാൻ്റെ രാജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ വിട്ടുവീഴ്‌ച ചെയ്യില്ലെന്നും ഭരണപക്ഷ വക്താക്കൾ പ്രതികരിച്ചു.

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TAGGED:

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DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
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