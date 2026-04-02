രാജ്യസഭയിൽ എഎപി നേതൃത്വത്തിൽ മാറ്റം; രാഘവ് ഛദ്ദയ്ക്ക് പകരം അശോക് കുമാർ മിത്തൽ ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ
രാഘവ് ഛദ്ദയെ ഉപരിസഭയിലെ പാർട്ടി ഉപനേതാവ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ആം ആദ്മി പാര്ട്ടി. രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലേയ്ക്ക് കത്തയച്ചു. എഎപിയിൽ നിന്നുള്ള അശോക് മിത്തലിനെ നിയമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : April 2, 2026 at 3:02 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യസഭയിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ (എഎപി) ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് രാഘവ് ഛദ്ദയെ നീക്കി പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള എംപി അശോക് കുമാർ മിത്തലിനെ നിയമിച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക കത്ത് പാർട്ടി രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് കൈമാറി. ഉപരിസഭയിൽ എഎപിയുടെ ക്വാട്ടയിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം ഇനി മുതൽ ഛദ്ദയ്ക്ക് അനുവദിക്കരുതെന്നും അശോക് മിത്തലിന്റെ നിയമനം എത്രയും വേഗം ഔദ്യോഗികമാക്കണമെന്നും പാർട്ടി കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കുള്ള താരപ്രചാരകരുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രാഘവ് ഛദ്ദയെ പാർട്ടി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയിലെ ഈ നിർണ്ണായക മാറ്റം വ്യാഴാഴ്ച പാർട്ടി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. ഈ നീക്കം ഛദ്ദയ്ക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടിയാണോ അതോ നേതൃത്വത്തിലെ പുനഃസംഘടനയുടെ ഭാഗമാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എഎപി ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണമൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ വിശ്വസ്തനായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നേതാവിനെ പ്രധാന ചുമതലകളിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറായ അശോക് കുമാർ മിത്തൽ 2022 ഏപ്രിലിലാണ് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. സഭയിലെ പ്രതിരോധ സമിതി, ധനകാര്യ സമിതി എന്നിവയിൽ അംഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം, 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യ-യുഎസ് പാർലമെന്ററി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും അംഗമായി നിയമിതനായിരുന്നു. നിലവിൽ പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള ഏഴ് പേരും ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് പേരും ഉൾപ്പെടെ പത്ത് അംഗങ്ങളാണ് എഎപിക്ക് രാജ്യസഭയിലുള്ളത്.
ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ തുടക്കം മുതൽ സജീവമായിരുന്ന രാഘവ് ഛദ്ദ, 2012-ൽ ഡൽഹി ലോക്പാൽ ബില്ലിനായി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൊതുരംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയനായത്. 2015-ലെ ഡൽഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം ദേശീയ വക്താവായും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ട്രഷററായും അദ്ദേഹം തിളങ്ങി. 2019-ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും 2020-ൽ രാജേന്ദ്ര നഗറിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലേക്ക് വിജയിച്ചു.
തുടർന്ന് ഡൽഹി ജൽ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹം, 2022-ൽ 33-ാം വയസ്സിൽ രാജ്യസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗമായി മാറി. മനീഷ് സിസോദിയ, ഭഗവന്ത് മാൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കൾക്കൊപ്പം പാർട്ടി കാര്യങ്ങളിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ച ഛദ്ദയെ 2023-ൽ സഞ്ജയ് സിങ്ങിന് പകരമായാണ് രാജ്യസഭാ നേതാവായി പാർട്ടി നിയമിച്ചിരുന്നത്. ഇത്രയും സുപ്രധാന പദവികളിൽ ഇരുന്ന നേതാവിനെയാണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കിയിരിക്കുന്നത്.
