അയോധ്യയിലെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട്; 'സര്ക്കാരും ട്രസ്റ്റും ഭക്തരെ കബളിപ്പിക്കുന്നു'; ആരോപണവുമായി എഎപി
അയോധ്യയിലെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് അന്വേഷണത്തില് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് എഎപി. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് എസ്ഐടിയെന്ന് എംപി സഞ്ജയ് സിങ്. സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യം.
Published : June 23, 2026 at 8:10 PM IST
ലഖ്നൗ: അയോധ്യ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിലെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തില് അവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ച് ആംആദ്മി പാര്ട്ടി. ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്കപ്പണത്തിലും ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച വഴിപാടുകളിലും തട്ടിപ്പ് നടന്നൂവെന്നുള്ള പരാതിയിലെ അന്വേഷണത്തിലാണ് എഎപി അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഭക്തരുടെ താത്പര്യങ്ങള് ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റും ബിജെപിയും പരാജയപ്പെട്ടൂവെന്ന് രാജ്യസഭാംഗം സഞ്ജയ് സിങ് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘം ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡിഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് പ്രസാദിന് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സഞ്ജയ് സിങ്ങിന്റെ പ്രതികരണം.
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വിഷയത്തിൽ ആംആദ്മി ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ സിങ് ജൂൺ 25ന് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള് ലഖ്നൗവിലും അയോധ്യയിലും സന്ദര്ശനം നടത്തുമെന്നും അറിയിച്ചു.
VIDEO | Lucknow: AAP MP Sanjay Singh on SIT submitting preliminary report to UP government on Ayodhya Ram temple donation case, says, " regarding the sit, yogi adityanath had said, 'you have waited for 500 years, wait 15 more days. submit whatever evidence you have to the sit.' i… pic.twitter.com/Ivd4QIW3jt— Press Trust of India (@PTI_News) June 23, 2026
ഭൂമി ഇടപാടുകളിൽ ക്രമക്കേട്
അയോധ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ഭൂമി ഇടപാടുകളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ വിലകൂടിയ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. രണ്ട് കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഭൂമി 18.5 കോടി രൂപയ്ക്കും മൂന്ന് കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഭൂമി 24 കോടി രൂപയ്ക്കും 9 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭൂമി 55.47 കോടി രൂപയ്ക്കും വാങ്ങിയെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഇടപാടുകളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതമാണ് അദ്ദേഹം ആരോപണങ്ങൾ തൊടുത്ത് വിട്ടത്.
ക്ഷേത്രത്തിനായി ഭക്തർ സംഭാവന ചെയ്ത വെള്ളിയും മറ്റ് മതപരമായ വസ്തുക്കളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വഴിപാടുകൾ കാണാതായതായും സിങ് ആരോപിച്ചു. ഇതിനെതിരെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും സത്യങ്ങൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് എഎപി
ഈ വിഷയത്തിൽ രൂപീകരിച്ച എസ്ഐടിയുടെ വീഴ്ചകള് തെളിയിക്കാനായി രേഖകളും തെളിവുകളും സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും പാനൽ അവ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന ആരോപണവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഈ അന്വഷണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "തെളിവുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സമയം തേടി താന് എസ്ഐടിക്ക് കത്തെഴുതി, ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ അയച്ചു, പക്ഷേ അത് അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല. ഇത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കാനാണെന്നും സഞ്ജയ് സിങ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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