ഇ20 പെട്രോൾ നയത്തിനെതിരെ എഎപി; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് കെജ്രിവാളിൻ്റെ മാർച്ച് ആരംഭിച്ചു
അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇ20 നയം ഇന്ത്യയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ
By ANI
Published : August 4, 2026 at 11:47 AM IST|
Updated : August 4, 2026 at 12:54 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇ20 പെട്രോൾ നയം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ദേശീയ കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വസതിയിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ആരംഭിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് പൗരന്മാരുടെ ഒപ്പുകളടങ്ങിയ നിവേദനം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൈമാറുന്നതിനായി ഉച്ചയ്ക്ക് 12ന് 100 പേർക്കൊപ്പമാണ് കെജ്രിവാൾ സമാധാനപരമായി മാർച്ച് നടത്തുകയെന്ന് എഎപി എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ആംആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് മാർച്ച് ആരംഭിച്ചത്. E20 പോട്രോളിനെതിരെയുള്ള രണ്ട് ലക്ഷം നിവേദനങ്ങളുമായിയാണ് വസതിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. പ്രതിഷേധ മാർച്ച് തടയാന് പൊലീസ് സന്നാഹവും സജ്ജമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും എഥനോൾ പെട്രോൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ശുദ്ദമായ പെട്രോൾ വാങ്ങാനുള്ള അവകാശം നൽകണമെന്നും കെജ്രിവാൾ പ്രതികരിച്ചു.
ഇ20 നയം രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബ്ബിന് പുറത്ത് കെജ്രിവാൾ ദേശീയ ടൗൺ ഹാൾ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പെട്രോളിൽ എഥനോൾ കലർത്തുന്ന നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനകളിലെ വൈരുധ്യങ്ങളെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു. വിഷയത്തിൽ കാര്യമായ പഠനങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ ഇ20 നയം നിർബന്ധപൂർവം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
വാഹനങ്ങളിൽ എഥനോൾ കലർത്തിയ പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എൻജിനുകൾക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കുകയും മൈലേജ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നയം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ബിജെപി സർക്കാരിനുള്ള താത്പര്യം എന്താണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇ20 നല്ലതാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം പറയുമ്പോൾ മറുവിഭാഗം അത് മോശമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടു മുതൽ അഞ്ചു ശതമാനം വരെ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ഒരു മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു മന്ത്രാലയം പറയുന്നത് നാലു ശതമാനം എന്നാണ്. യാതൊരു പഠനവും നടത്താതെയാണ് സർക്കാർ ഈ നയം ജനങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതെന്നും വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിനൊപ്പം മൈലേജ് കുറയുകയാണെന്നും കെജ്രിവാൾ വ്യക്തമാക്കി.
കെജ്രിവാളിന് പുറമെ എഎപി നേതാവ് സൗരഭ് ഭരദ്വാജും ഇ20 നയം നടപ്പാക്കുന്നതിനെ എതിർത്ത് രംഗത്തെത്തി. ശുദ്ധമായ പെട്രോളോ എഥനോൾ കലർത്തിയ ഇന്ധനമോ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇന്ധന നയത്തിനെതിരെ എഎപി നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഘട്ടമാണ് ഇന്നത്തെ മാർച്ച്. വിഷയത്തിൽ മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങളാണ് കെജ്രിവാൾ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ വച്ചത്. പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ ഇ20, ശുദ്ധമായ പെട്രോൾ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ശുദ്ധമായ പെട്രോളിനേക്കാൾ വിലക്കുറവിൽ ഇ20 നൽകണം, പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 84 രൂപയിൽ താഴെയായിരിക്കണം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ.
ശാസ്ത്രീയമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ
എഥനോൾ കലർത്തിയ പെട്രോൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി ഘട്ടംഘട്ടമായും ശാസ്ത്രീയമായും നടപ്പാക്കിയതാണെന്ന് പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതക സഹമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നീതി ആയോഗ്, വാഹന നിർമാതാക്കൾ, എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾ, ഓട്ടോമോട്ടീവ് റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം. പെട്രോളിൽ 20 ശതമാനം എഥനോൾ കലർത്തുന്നതാണ് ഇ20 ഇന്ധനം.
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കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കാനും ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി കുറച്ച് രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ നയത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ പഴയ വാഹനങ്ങളിൽ ഈ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻജിൻ തകരാറുകൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്കകൾക്കിടെയാണ് എഎപി പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നത്.
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