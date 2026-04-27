ആപ്പിന് വീണ്ടും ആപ്പ്; എംപിമാരുടെ ബിജെപി പ്രവേശം കൂറുമാറ്റമല്ലെന്ന് രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

പത്ത് പേരുള്ള പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഏഴ് പേർ ബിജെപിയിൽ എത്തിയതോടെ, ഈ നീക്കത്തെ ഔദ്യോഗിക ലയനമായി മാത്രമേ കാണാനാകൂ എന്ന് രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

Rajya Sabha MPs Raghav Chadha, Sandeep Pathak and Ashok Mittal meet BJP National President Nitin Nabin at the party headquarters, in New Delhi on April 24, 2026. (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 27, 2026 at 11:56 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: ആം ആദ്മി പാർട്ടി വിട്ട് ഏഴ് രാജ്യസഭാ എംപിമാർ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത് കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരില്ലെന്ന് രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്. പാർട്ടിയിലെ മൂന്നിൽ രണ്ട് എംപിമാരും ഒന്നിച്ചു പാർട്ടി വിട്ടതിനാൽ ഈ നീക്കത്തെ പുതിയ പാർട്ടിയുമായുള്ള ലയനമായി കണക്കാക്കാമെന്നാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ വിശദീകരണം. ഇതോടെ കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി വീണിരിക്കുന്നത്.

പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാരുടെ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കം പാർട്ടിയെ വലിയ തോതിൽ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആകെ പത്ത് രാജ്യസഭാ എംപിമാരാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ ഏഴുപേർ ഒറ്റയടിക്ക് ബിജെപി പാളയത്തിൽ എത്തിയതോടെയാണ് കൂറുമാറ്റമെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമായത്.

എന്നാൽ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തിലെ പത്താം ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം, ഒരു പാർട്ടിയിലെ മൂന്നിൽ രണ്ട് അംഗങ്ങൾ മറ്റൊരു പാർട്ടിയിൽ ചേരുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നിയമപരമായി കൂറുമാറ്റമായി കണക്കാക്കാനാകില്ല. ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ വിമത എംപിമാർക്ക് അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പത്താം ഷെഡ്യൂളിലാണ് കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 1985ൽ നിയമം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ സ്വന്തം ലാഭത്തിനായി കൂറുമാറുന്നത് തടയുക എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ഒരു പാർട്ടിയിലെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ജനപ്രതിനിധികൾ മറ്റൊരു പാർട്ടിയുമായി ലയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് അംഗീകരിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ഇളവ് ഈ നിയമത്തിലുണ്ട്.

ഈ ഇളവാണ് എഎപി എംപിമാരെ തുണച്ചിരിക്കുന്നത്. പത്ത് പേരുള്ള പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഏഴ് പേർ ബിജെപിയിൽ എത്തിയതോടെ, ഈ നീക്കത്തെ ഔദ്യോഗിക ലയനമായി മാത്രമേ കാണാനാകൂ എന്ന് രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിശദീകരിച്ചു. രാജ്യസഭയിൽ സ്വന്തമായി ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കാൻ ഭരണപക്ഷം നടത്തുന്ന കുറുക്കുവഴിയാണിതെന്ന വിമർശനവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

രാഷ്ട്രപതിയെ കാണാൻ ഭഗവന്ത് മാൻ
പാർട്ടിയിലുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത വിള്ളലിന് പിന്നാലെ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ നിർണായക നീക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു. വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനെ നേരിൽ കാണാൻ അദ്ദേഹം സമയം ചോദിച്ചു.

പഞ്ചാബിലെ മുഴുവൻ എഎപി എംഎൽഎമാരെയും ഒപ്പം കൂട്ടിയാണ് ഭഗവന്ത് മാൻ രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. ബിജെപി കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് ജനപ്രതിനിധികളെ നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പാർട്ടി മാറ്റുകയാണെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ വലിയ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമപോരാട്ടം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജ്യസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ തീരുമാനം അങ്ങേയറ്റം ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നും ഇതിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും ആം ആദ്മി പാർട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വം അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളായ ഇഡിയെയും സിബിഐയെയും ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ വേട്ടയാടുകയാണ്.

ഭയപ്പെടുത്തിയും പണം നൽകിയും ജനപ്രതിനിധികളെ വരുതിയിലാക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ തന്ത്രമാണ് ഇവിടെയും കണ്ടത്. ഇത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെ വലിയ തോതിൽ തകർക്കുമെന്നും എഎപി നേതൃത്വം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരവായിരിക്കും എംപിമാരുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമാകുക. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ പാർട്ടി നേരിടുന്ന ഈ വലിയ തിരിച്ചടി രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നിരയ്ക്കും അതീവ ക്ഷീണമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Also Read:- എന്‍റെ മണ്ഡലത്തിലെ ഫലം എപ്പോള്‍ അറിയാനാകും? ആദ്യം അറിയുക ഏത് മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഫലം, അറിയാം വിശദമായി

