പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2027; എംഎൽഎമാരെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ആദ്യ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കി ആം ആദ്മി പാർട്ടി
പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് നിലവിലെ 40 എംഎൽഎമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആദ്യ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക എഎപി പുറത്തിറക്കി.
Published : October 31, 2026 at 2:41 PM IST
ചണ്ഡീഗഡ്: 2027ൽ നടത്താനിരിക്കുന്ന പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ആദ്യ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കി ഭരണകക്ഷിയായ ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി). പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുതിരാതെ, തികച്ചും 'സുരക്ഷിതമായ' തന്ത്രമാണ് പാർട്ടി ഇത്തവണ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത്, ആദ്യ പട്ടികയിലുള്ള 40 പേരും നിലവിലുള്ള എംഎൽഎമാരാണ്.
കൂടുതൽ സംഘർഷസാധ്യതയോ രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടിയോ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ മത്സരിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും. ഭഗവന്ത് മാനും സ്പീക്കർ സന്ധാവാനും തങ്ങളുടെ പഴയ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ മത്സരിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ തൻ്റെ പഴയ മണ്ഡലമായ 'ധൂരി'യിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ജനവിധി തേടും. സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക തയ്യാറായെന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായും ഭഗവന്ത് മാൻ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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2027 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിലൂടെ, പ്രചാരണ രംഗത്ത് എതിർ പാർട്ടികളേക്കാൾ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ മുൻതൂക്കം നേടാൻ എഎപിക്ക് സാധിച്ചു. അതുപോലെ, നിയമസഭാ സ്പീക്കർ കുൽത്താർ സിങ് സന്ധാവാനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ മണ്ഡലമായ കോട്ടക്പുരയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പാർട്ടി വീണ്ടും മത്സരിപ്പിക്കുന്നത്. 2017ലും 2022ലും വിജയിച്ച സന്ധാവാൻ, മാൽവ മേഖലയിലെ പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖ മുഖമാണ്.
2017ലും 2022ലും വിജയിച്ച കുൽതാർ സിങ് സന്ധ്വാൻ, ജയ് കൃഷ്ണ സിങ് റോഡി, മൻജിത് സിങ് ബിലാസ്പൂർ, ബൽജിന്ദർ കൗർ എന്നീ നാല് നേതാക്കൾ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടിയിലെ ഭൂരിഭാഗം എംഎൽഎമാരും ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരായതിനാൽ, പട്ടികയിൽ പുതുമുഖ എംഎൽഎമാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. കൂടാതെ, അടുത്തിടെ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ഇഷാങ്ക് കുമാർ ചബേവാൾ, അകാലി ദൾ വിട്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന തർൺ തരാൻ, എംഎൽഎ ഹർമീത് സിംഗ് സന്ധു എന്നിവർക്കും സീറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ നാല് വനിതാ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് പട്ടികയിൽ ഇടം ലഭിച്ചു.
ചീമ, അമൻ അറോറ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ സീറ്റുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം കാരണം 30 മുതൽ 40 വരെ എംഎൽഎമാരുടെ സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു. വിജയസാധ്യതയും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രമേ സീറ്റുകൾ നൽകുകയുള്ളൂ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ, പാർട്ടി പൂർണമായും സുരക്ഷിതമായ സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകെ 94 ആം ആദ്മി പാർട്ടി എംഎൽഎമാരിൽ 50ലധികം പേരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുണ്ട്. ധനമന്ത്രി ഹർപാൽ സിങ് ചീമ, പഞ്ചാബ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് അമൻ അറോറ, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഹർജോത് സിങ് ബെയ്ൻസ്, ഡോ. ബൽജിത് കൗർ തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന മന്ത്രിമാരുടെ പേരുകൾ ആദ്യ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന പട്ടികകളിൽ ഉണ്ടാകും.
ആദ്യ പട്ടികയിലെ പ്രധാന വ്യക്തികൾ
- സഞ്ജീവ് അറോറ (ലുധിയാന വെസ്റ്റ്): രാജ്യസഭാ അംഗമായിരിക്കെ 2025ൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച് എംഎൽഎയായി. 2026 മെയ് മാസത്തിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന്, മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വകുപ്പുകൾ എടുത്തുമാറ്റി, എങ്കിലും, സാങ്കേതികമായി അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും വകുപ്പുകളില്ലാത്ത ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയാണ്. പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിൽ വീണ്ടും വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
- കുൽദീപ് സിങ് ധാലിവാൾ (അജ്നാല): മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തായ ശേഷം, ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബ് എഎപിയുടെ മുഖ്യ വക്താവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മാഝ മേഖലയിൽ, തങ്ങളുടെ പഴയ നേതാക്കളിൽ പാർട്ടി വീണ്ടും വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
- ഡോ. ഇന്ദർബീർ സിങ് നിജ്ജാർ (അമൃത്സർ സൗത്ത്): തൊഴിൽപരമായി റേഡിയോളജിസ്റ്റായ ഇദ്ദേഹം, 'ചീഫ് ഖൽസ ദിവാൻ' എന്ന സംഘടനയുടെ മുൻ തലവനാണ്. മാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി ഇദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- ഷെറി കൽസി (ബറ്റാല): 2022ൽ കോൺഗ്രസ്, അകാലി ദൾ പാർട്ടികളിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ഷെറി കൽസി, നിലവിൽ പഞ്ചാബ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ (AAP) സംസ്ഥാന വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റാണ്. മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയിച്ചവർക്കും മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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