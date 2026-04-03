"രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിഷയങ്ങള്ക്ക് പകരം രാഘവ് ഛദ്ദ സംസാരിക്കുന്നത് സമൂസയെക്കുറിച്ച്" വിമര്ശിച്ച് എഎപി
പാർലമെൻ്റിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഛദ്ദ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നുവെന്ന് എഎപി. സഭയില് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നതിലും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് പ്രതികരണം.
By PTI
Published : April 3, 2026 at 3:38 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യസഭ ഉപനേതാവ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നും രാഘവ് ഛദ്ദയെ മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെ വിമർശിച്ച് ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് സൗരഭ് ഭരദ്വാജ് രംഗത്ത്. പാർലമെന്റിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് എംപി രാഘവ് ഛദ്ദ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നുവെന്നും സോഫ്റ്റ് പിആറിലാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു. പാർലമെന്റിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് പാലിക്കുന്നതിൽ ഛദ്ദ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും, പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലെ പ്രതിപക്ഷ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെന്നും ഭരദ്വാജ് പറഞ്ഞു.
"പ്രതിപക്ഷം പാർലമെന്റിൽ വാക്ക്ഔട്ട് നടത്തിയപ്പോഴൊന്നും ഛദ്ദ പങ്കെടുത്തില്ല. പഞ്ചാബിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചില്ല. നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുനിന്ന്, മുൻ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വിദേശരാജ്യത്ത് ഒളിച്ചിരുന്നു" എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "നമ്മളെല്ലാവരും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ പടയാളികളാണ്, വലിയ വിഷയങ്ങൾ അപകടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്രം സോഫ്റ്റ് പിആറിനെയോ വിമാനത്താവള കാൻ്റീനുകളിൽ സമൂസയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനെയോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല" എന്നും ഭരദ്വാജ് എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഛദ്ദയെ വിമർശിച്ച് അനുരാഗ് ധണ്ട
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി പോരാടാൻ കഴിയുമോയെന്ന് അനുരാഗ് ധണ്ട ചോദ്യമുയർത്തി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി പാർലമെന്റിൽ യഥാർഥ വിഷയങ്ങളിൽ സംസാരിക്കാൻ ഛദ്ദ മടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "പാർലമെന്റിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പരിമിതമായ സമയമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി പോരാടാനോ വിമാനത്താവള കാൻ്റീനുകളിൽ വിലകുറഞ്ഞ സമൂസ പോലുള്ള നിസാരകാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനോ ഉപയോഗിക്കാം" എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വോട്ടവകാശം തട്ടിയെടുക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരായ നിർദ്ദേശം സഭയിൽ വന്നപ്പോഴും നിങ്ങൾ അതിൽ ഒപ്പിടാൻ വിസമ്മതിച്ചുവെന്ന് ധണ്ട എക്സിൽ പറഞ്ഞു. രാജ്യസഭയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) നീക്കിയിരുന്നു. "പൊതുതാൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും എന്നെ തടയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എക്സിൽ പങ്കുവച്ച ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ ഛദ്ദ ചോദിച്ചിരുന്നു.
രാഘവ് ഛദ്ദയെ പാർലമെന്റിൽ സംസാരിക്കുന്നത് തടയാൻ എഎപി സെക്രട്ടേറിയറ്റിനോട് പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഛദ്ദ പ്രതികരണം നടത്തിയത്. "സഭയിൽ സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പൊതു വിഷയങ്ങൾ പറയുന്ന ആളാണ്. സാധാരണക്കാർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കും
Also Read:"കേരളം പുതിയ ചരിത്രം കുറിക്കും, ബിജെപി ഭരണത്തിലെത്തും", പ്രവർത്തകർക്ക് ആവേശം പകർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി