ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ താരപ്രചാരക ലിസ്റ്റ് പുറത്തിറക്കി ആം ആദ്‌മി പാർട്ടി (എഎപി). ദേശീയ കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ, പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ എന്നിവരുള്‍പ്പെടെ 40 പേരടങ്ങുന്ന താര പ്രചാരകരുടെ ലിസ്റ്റാണ് പാര്‍ട്ടി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. 12 സ്ഥാനാർഥികളുടെ നാലാമത്തെ പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് എഎപിയുടെ താര പ്രചാരക ലിസ്റ്റും പാര്‍ട്ടി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇതോടെ ബിഹാറില്‍ 132 സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള എഎപിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞു. മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കളായ മനീഷ് സിസോഡിയ, സഞ്ജയ് സിങ്, സന്ദീപ് പഥക്, സത്യേന്ദർ ജെയിൻ എന്നിവരും താരപ്രചാരകരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഡൽഹി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അതിഷി, ഡൽഹി പ്രസിഡൻ്റ് സൗരഭ് ഭരദ്വാജ്, പഞ്ചാബ് പ്രസിഡൻ്റും മന്ത്രിയുമായ അമൻ അറോറ, ഡൽഹി മുൻ മന്ത്രിമാരായ ഗോപാൽ റായ്, ഇമ്രാൻ ഹുസൈൻ എന്നിവരുടെ പേരും പട്ടികയിലുണ്ട്.

12 സ്ഥാനാർഥികളുടെ നാലാമത്തെ പട്ടിക ഇന്ന് രാവിയെയാണ് പാര്‍ട്ടി പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതില്‍ മധുബൻ മണ്ഡലത്തിൽ കുമാർ കുനാൽ, സപോളിൽ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ (നവിൻ), ഗയ ടൗണിൽ അനിൽ കുമാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു.

അതേസമയം, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ബിജെപി ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് ജെ പി നദ്ദ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 40 താര പ്രചാരകരുടെ പട്ടികയും ബിജെപി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്‌കരി, കൃഷി മന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ, ടെക്‌സ്റ്റൈൽ മന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങ് എന്നിവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ബിജെപിയുടെ താര പ്രചാരകരുടെ പട്ടികയിൽ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ, മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, സെലിബ്രിറ്റികൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു. അഞ്ച് ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്, അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ, ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌ത, മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ്, മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് എന്നിവർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് മുൻ മന്ത്രി സ്‌മൃതി ഇറാനിയാണ് ഇതിലെ താരം. കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരായിരുന്ന രവിശങ്കർ പ്രസാദ്, രാധാ മോഹൻ സിങ്, സാധ്വി നിരഞ്ജൻ ജ്യോതി, അശ്വിനി കുമാർ ചൗബെ എന്നിവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബിഹാറിലെ 243 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കും നവംബർ 6 നും 11 നും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി പോളിങ് നടക്കും. നവംബർ 14 ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും.

