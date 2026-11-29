പാർലമെൻ്റ് പ്രത്യേക സമ്മേളനം: സഭാ നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് നിർദേശം; എംപിമാർക്ക് വിപ്പ് നൽകി കോൺഗ്രസും ആം ആദ്മിയും
പ്രത്യേക പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ എല്ലാ എംപിമാരും നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണമെന്നും പാർട്ടി നിലപാടിനെ പിന്തുണക്കണമെന്നുമാണ് നിർദ്ദേശം.
By ANI
Published : November 29, 2026 at 4:20 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രസർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലുകളിന്മേലുള്ള (Delimitation Bills) ചർച്ചകൾക്കും വോട്ടെടുപ്പിനും മുന്നോടിയായി, ലോക്സഭാ എംപിമാർക്ക് മൂന്ന് വരി വിപ്പ് നൽകി കോൺഗ്രസും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും. നവംബർ 30 മുതൽ ഡിസംബർ 4 വരെ നടക്കുന്ന പാർലമെൻ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ നിർബന്ധമായും സഭയിൽ ഹാജരാകാനും പാർട്ടി നിലപാടിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഇരുപാർട്ടികളും അംഗങ്ങളോട് നിർദേശിച്ചു.
നവംബർ 30 മുതൽ സഭ പിരിയുന്നതുവരെ മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് എംപിമാരും ലോക്സഭയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ചീഫ് വിപ്പ് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് വിപ്പ് നൽകി. 2026-ലെ ഭരണഘടന (132-ാം ഭേദഗതി) ബിൽ, 2026-ലെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശ നിയമ (ഭേദഗതി) രണ്ടാം ബിൽ, 2026-ലെ മണ്ഡല പുനർനിർണയ (രണ്ടാം) ബിൽ എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന ബില്ലുകളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ചയ്ക്കും വോട്ടെടുപ്പിനും വരുന്നത്.
സമാനമായി, നവംബർ 30 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഡിസംബർ 4 വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ലോക്സഭയിൽ അതിപ്രധാനമായ നടപടികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ അംഗങ്ങളും സഭയിൽ മുഴുവൻ സമയവും ഹാജരാകണമെന്ന് എഎപി ചീഫ് വിപ്പ് രാജ് കുമാർ ചബ്ബേവാൾ പുറപ്പെടുവിച്ച വിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
നേരത്തെ സമാജ്വാദി പാർട്ടി (SP), തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (AITC), എൻസിപി (ശരദ് പവാർ വിഭാഗം) തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും തങ്ങളുടെ എംപിമാർക്ക് വിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബില്ലുകൾക്കെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യാനാണ് സമാജ്വാദി പാർട്ടി ചീഫ് വിപ്പ് ധർമ്മേന്ദ്ര യാദവ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ജനതാദൾ (യുണൈറ്റഡ്) തങ്ങളുടെ എംപിമാർക്കും വിപ്പ് നൽകി.
തിങ്കളാഴ്ച (നവംബർ 30) ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ (132-ാം ഭേദഗതി) ബിൽ, 2026 പ്രകാരം പാർലമെൻ്റിലും നിയമസഭകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 50 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കും.
ഇതോടെ ലോക്സഭയിലെ പരമാവധി അംഗബലം 850 ആയി ഉയരും (സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് 815 പേരും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് 35 പേരും). സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെ പരമാവധി അംഗബലം 500-ൽ നിന്ന് 650 ആയി ഉയർത്താനും ബില്ലിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. പുതുക്കിയ സീറ്റ് വിഭജനവും മണ്ഡല അതിർത്തികളും 2051 വരെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും. പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിനായി നവംബർ 30-ന് ലോക്സഭയും ഡിസംബർ 2-ന് രാജ്യസഭയും വീണ്ടും സമ്മേളിക്കും. ഡിസംബർ 3-നാണ് സമ്മേളനം സമാപിക്കുക.
അതേസമയം, ഡിഎംകെ, വൈഎസ്ആർസിപി, എൻസിപി (ശരദ് പവാർ വിഭാഗം) എന്നീ പാർട്ടികൾ പരിഷ്കരിച്ച നിർദേശങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചത് കേന്ദ്രസർക്കാരിന് ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ലോക്സഭയിൽ എൻഡിഎയുടെ പിന്തുണ ഏകദേശം 354 എംപിമാരായി ഉയരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. തമിഴ്നാടിൻ്റെ നിലവിലുള്ള 7.18 ശതമാനം പ്രാതിനിധ്യം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ഉപാധിയോടെയാണ് സീറ്റുകളിൽ 50 ശതമാനം വർധനവ് വരുത്തുന്നതിനെ ഡിഎംകെ പിന്തുണച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, നിലവിലുള്ള 540 അംഗങ്ങളും വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പാസാക്കാൻ ആവശ്യമായ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് (360 വോട്ടുകൾ) ഇപ്പോഴും ഏതാനും വോട്ടുകളുടെ കുറവുണ്ട്.
വനിതാ സംവരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോഴും, അത് മണ്ഡല പുനർനിർണയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ പ്രതിപക്ഷം എതിർക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ സെൻസസ് വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകണം മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടത്തേണ്ടതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. എന്നാൽ, മണ്ഡലങ്ങൾ പുനർനിർണയിക്കുന്നതിനും എസ്സി/എസ്ടി സംവരണ സീറ്റുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും 2011-ലെ സെൻസസ് ഉപയോഗിക്കാനും, സംസ്ഥാനങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ വിഹിതം 2051 വരെ 1971-ലെ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നിലനിർത്താനുമാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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