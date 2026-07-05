ആമിർ ഖാൻ മൂന്നാമതും വിവാഹിതനായി; ഗൗരി സ്പ്രാറ്റുമായുള്ള വിവാഹ ചിത്രങ്ങള് പുറത്ത്
ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം ആമിർ ഖാൻ വീണ്ടും വിവാഹിതനായി. സ്വകാര്യ ചടങ്ങിലായിരുന്നു വിവാഹം.
Published : July 5, 2026 at 3:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം ആമിർ ഖാനും ഗൗരി സ്പ്രാറ്റും വിവാഹിതരായി. മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്രയിലുള്ള ആമിറിൻ്റെ വസതിയിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുത്ത സ്വകാര്യ ചടങ്ങിലായിരുന്നു വിവാഹം. മുൻ ഭാര്യ റീന, കിരൺ, മക്കളായ ഇറ ഖാനും ജുനൈദ് ഖാനും എന്നിവരുൾപ്പെടെ ദമ്പതികളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു.
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വളരെ ലളിതമായ രജിസ്റ്റർ വിവാഹമായിരുന്നു നടന്നത്. ബോളിവുഡ് താരവും ഗൗരിയും ഔദ്യോഗികമായി വിവാഹിതരായതായി ആമിറിൻ്റെ വക്താവ് മാധ്യമങ്ങളോട് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല സുഹൃത്തും "ലഗാൻ" സംവിധായകനുമായ അശുതോഷ് ഗോവാരിക്കറും വിവാഹത്തില് പങ്കെടുത്തു.
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