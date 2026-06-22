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വിശ്വസ്തത വിൽപനയ്ക്ക് വച്ചവർ; കൂടുമാറിയ എംപിമാർക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ആദിത്യ താക്കറെ

സർക്കാർ പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുകയും ജനങ്ങളുടെ പണം രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്ന് ആദിത്യ താക്കറെ

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ആദിത്യ താക്കറെ (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 22, 2026 at 12:59 PM IST

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മുംബൈ: കൂടുമാറിയ എംപിമാരുടെ വിശ്വസ്തതയും സൽപ്പേരും വിൽപനയ്ക്കുള്ളതാണെന്ന് ശിവസേന യുബിടി നേതാവ് ആദിത്യ താക്കറെ. അത്യാഗ്രഹികളായ എംപിമാർ കൂടുമാറുന്നതിലൂടെ തങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തത നാണംകെട്ട രീതിയിൽ വിൽക്കാൻ വച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് തെളിയിച്ചതായി അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിൻ്റെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള 'ഓപ്പറേഷൻ ടൈഗർ' വിജയകരമായതോടെ ശിവസേന യുബിടി വിഭാഗത്തിൽ വൻ പിളർപ്പുണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിമർശനം.

സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
സർക്കാർ പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുകയും ജനങ്ങളുടെ പണം രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്ന് ആദിത്യ താക്കറെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. എൻഡിഎയ്ക്ക് എതിരെ ഇന്ത്യാ മുന്നണിയുടെയും മഹാവികാസ് അഘാഡിയുടെയും ഭാഗമായാണ് ഇവർ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചത്. ശിവസേന യുബിടി, കോൺഗ്രസ്, എൻസിപി നേതാക്കൾ ഇവർക്കായി പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നു. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥികൾക്കെതിരെയാണ് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തത്. അതിനാൽ ആശയപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് മുന്നണി വിട്ടതെന്ന ഇവരുടെ വാദം അസംബന്ധമാണെന്നും അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കാരണം വ്യക്തമാക്കി വിമതർ
ആറ് വിമത എംപിമാരിൽ നാഗേഷ് പാട്ടീൽ അഷ്ടികർ, ഓംപ്രകാശ് രാജെ നിംബാൽക്കർ എന്നിവരാണ് ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറുന്ന കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വികസന ഫണ്ടുകളുടെ അഭാവം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ജൂൺ 18 വരെ തങ്ങൾ എങ്ങോട്ടും പോയിരുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ പാർട്ടി നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്തിൻ്റെ ചില പരാമർശങ്ങളാണ് തീരുമാന മാറ്റത്തിന് കാരണമായതെന്നും ഹിംഗോലി എംപിയായ അഷ്ടികർ പറഞ്ഞു.

താൻ ആശയങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഒരു ശിവസേനയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശിവസേനയിലേക്ക് മാറുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കി. അധികാരത്തിലില്ലാത്തതിനാൽ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ എംപി ഫണ്ട് അപര്യാപ്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി മണ്ഡലത്തിൽ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

അനുനയ നീക്കം പാളി
പിതാവ് പവൻരാജെ നിംബാൽക്കറെ 2006ൽ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മുൻ മന്ത്രി പദംസിൻഹ് പാട്ടീലിനെ സിബിഐ കോടതി വെറുതെവിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഓംപ്രകാശ് രാജെ നിംബാൽക്കറുടെ തീരുമാനം പുറത്തുവന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെ എംഎൽഎമാരായ കൈലാസ് പാട്ടീൽ, വരുൺ സർദേശായി എന്നിവരെ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ പുനെയിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു.

നിംബാൽക്കർ പാർട്ടിക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് കൈലാസ് പാട്ടീൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ പുനെയിൽ നിന്ന് ഉസ്മാനാബാദിലെത്തിയ നിംബാൽക്കർ അനുയായികളുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയവും പ്രതിപക്ഷത്തായതിനാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുമാണ് ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിനൊപ്പം ചേരാൻ കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഷിൻഡെയുടെയും ഫഡ്‌നാവിസിൻ്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി സംസാരിച്ചതായും പിതാവിൻ്റെ കേസിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പദംസിൻഹ് പാട്ടീലിനെ വെറുതെവിട്ടതിനെതിരെ സിബിഐ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് ഷിൻഡെ ഉറപ്പുനൽകിയതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിജയം കണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ടൈഗർ
സഞ്ജയ് ദിന പാട്ടീൽ, സഞ്ജയ് ദേശ്‌മുഖ്, സഞ്ജയ് ജാദവ്, ഭാവുസാഹേബ് വാക്‌ചൗരെ, നാഗേഷ് പാട്ടീൽ അഷ്ടികർ, ഓംപ്രകാശ് രാജെ നിംബാൽക്കർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ ആറ് എംപിമാർ ജൂൺ 17ന് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. ഒൻപത് ലോക്‌സഭ അംഗങ്ങളുള്ള ശിവസേന യുബിടി വിഭാഗത്തിൽ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം മറികടക്കാൻ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമായ ആറ് പേരുടെ പിന്തുണയാണ് വിമതർക്ക് വേണ്ടത്.

അതേസമയം ഓപ്പറേഷൻ ടൈഗർ വിജയകരമാണെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് പ്രതികരിച്ചു. താൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർണമായി നടപ്പിലാക്കാറുണ്ടെന്നും ഉടൻ തന്നെ പുതിയ വാർത്തകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെയും വ്യക്തമാക്കി.

എംപിമാരെ അധിക്ഷേപിച്ച ശേഷം അവരെ തിരികെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ സ്വയം വിമർശനം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഷിൻഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവസേനയാണ് പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ ബാൽ താക്കറെയുടെ പാരമ്പര്യം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നും ഫഡ്‌നാവിസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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SHIV SENA UBT SPLIT
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MAHARASHTRA POLITICS NEWS
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