ശ്രദ്ധിക്കുക, ആധാർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനി അക്ഷയയില് പോകേണ്ട.. സ്വന്തമായി ചെയ്യാം, പുതിയ മൂന്ന് മാറ്റങ്ങള് ഇവ
ആധാർ അപ്ഡേറ്റുകളിനി വളരെ എളുപ്പം. ആധാർ കാർഡിൻ്റെ പുതിയ മൂന്ന് നിയമങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
Published : November 2, 2025 at 10:13 AM IST
ഇനി ആധാർ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി ദീർഘനേരം ജനസേവന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മടുക്കേണ്ട. ഇനി സ്വന്തമായി ഓൺലൈനായി ആധാർ അപ്ഡേറ്റ് പ്രക്രിയ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ചെയ്യാം. ഇതിനായി പുതിയ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ യുണീക്ക് ഐഡൻ്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (യുഐഡിഎഐ) അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ മാസം മുതലാണ് ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്. ഇതോടെ ആധാർ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ പേര്, വിലാസം, ജനനത്തീയതി, മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ ഓൺലൈനായി പുതുക്കാൻ സാധിക്കും.
ആധാര് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള പ്രക്രിയ
- ഔദ്യോഗിക ആധാർ പോർട്ടല് സന്ദര്ശിക്കുക
- നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പറും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈലിലേക്ക് അയച്ച OTP യും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
- “ആധാർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക” തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫീൽഡ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- ആവശ്യമെങ്കിൽ പ്രസക്തമായ രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക.
- നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ പുരോഗതി ഓൺലൈനായി ട്രാക്ക് ചെയ്യുക.
- പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അപ്ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ആധാർ പ്രൊഫൈലിൽ സ്വയമേവ പ്രതിഫലിക്കും
അതേസമയം, നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ യുഐഡിഎഐ ചില പുതിയ നിയമങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സേവനങ്ങൾ വേഗത്തിലും ലളിതമായും ഉപയോക്തൃ സൗഹൃദപരമായും മാറ്റുക എന്നതാണ് ഈ പുതിയ നിയമങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതിനാൽ നിയമങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഫലപ്രദമാകുമെന്നാണ് യുഐഡിഎഐ നിർദേശിക്കുന്നത്. നിയമങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
നിയമം 1: നവംബർ 1 മുതൽ ആധാർ അപ്ഡേറ്റുകൾ എളുപ്പമാക്കി
ആധാർ ഉടമകൾക്ക് പേര്, വിലാസം, ജനനത്തീയതി, കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ തുടങ്ങിയ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പൂർണമായും ഓൺലൈനായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ അപ്ഡേറ്റ് പ്രക്രിയ ഇപ്പോൾ പാൻ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് പോലുള്ള ലിങ്ക് ചെയ്ത സർക്കാർ രേഖകൾ വഴി ഡാറ്റ പരിശോധിക്കുന്നു. ഇത് ഡോക്യുമെൻ്റ് അപ്ലോഡുകളുടെയോ നേരിട്ടുള്ള സന്ദർശനങ്ങളുടെയോ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വിരലടയാളങ്ങൾ, ഐറിസ് സ്കാനുകൾ, ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബയോമെട്രിക് അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് സ്ഥിരീകരണത്തിനായി മാത്രം ഒരു ജനസേവന കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
നിയമം 2: ആധാർ മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള പുതിയ ഫീസ്
ആധാർ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി യുഐഡിഎഐ പുതിയ ഫീസ് ഘടന അവതരിപ്പിച്ചു. ജനസംഖ്യാ വിശദാംശങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് 75 രൂപയും ബയോമെട്രിക് അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് 125 രൂപയുമാണ് ഫീസ്. ഓൺലൈൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് അപ്ഡേറ്റുകൾ 2026 ജൂൺ 14 വരെ സൗജന്യമായി നടത്താം. അതിനുശേഷം സമാനമായ നിരക്കുകൾ ബാധകമാകും. കൂടാതെ 5–7 നും 15–17 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ ബയോമെട്രിക് അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്.
നിയമം 3: നവംബർ 1 മുതൽ ആധാർ-പാൻ ലിങ്ക് നിർബന്ധമാക്കുന്നു
ഉപയോക്താക്കളുടെ ആധാറും പാൻ കാർഡും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നിർബന്ധമാക്കുന്നു. 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ പാൻ കാർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തലാക്കുന്നത് തടയാൻ വ്യക്തികൾ 2025 ഡിസംബർ 31-നകം രണ്ട് രേഖകളും ലിങ്ക് ചെയ്യണം. കൂടാതെ പുതിയ പാൻ അപേക്ഷകർക്ക്, രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് ആധാർ സ്ഥിരീകരണം ആവശ്യമാണ്. വേഗത്തിലുള്ളതും പേപ്പർ രഹിതവും കൂടുതൽ സുതാര്യവുമായ ഐഡൻ്റിറ്റി സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് OTP, വീഡിയോ കോളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടുള്ള ആധാർ സ്ഥിരീകരണം പോലുള്ള ലളിതമായ ഇ-കെവൈസി ഓപ്ഷനുകൾ പിന്തുടരാൻ ബാങ്കുകളോടും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ശ്രദ്ധിക്കുക !
2026 ജൂൺ 14 വരെ ഓൺലൈൻ ആധാർ അപ്ഡേറ്റുകൾ സൗജന്യമായി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ സമയം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കാതെ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താം. അതിനായി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇതിനകം തന്നെ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കണം.
