മരം മുറിക്കുന്ന യന്ത്രവുമായി ക്ലാസിൽ കയറിയ അജ്ഞാതൻ പെൺകുട്ടിയെ ആക്രമിച്ചു, തടയാൻ ശ്രമിച്ച വിദ്യാർഥിക്കും പരിക്ക്
പ്രതിക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നടന്നതോടെ ക്ലാസ് മുറി മുഴുവൻ രക്തത്തിൽ കുതിർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു
Published : October 31, 2026 at 3:38 PM IST
അമരാവതി: സർക്കാർ സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയെ ചെയിൻസോ (മരം മുറിക്കുന്ന യന്ത്രം) ഉപയോഗിച്ച് യുവാവ് ആക്രമിച്ചു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അനന്തപൂർ ജില്ലയിലെ റാപ്താഡു ജില്ലാ പരിഷത്ത് ഹൈസ്കൂളിലാണ് ഭീകരമായ സംഭവം നടന്നത്. ആക്രമണത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്തും തലയിലും പുറത്തും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ പെൺകുട്ടിയെ ചികിത്സയ്ക്കായി അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
ആക്രമണം തടയാൻ ശ്രമിച്ച മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിക്കും പരിക്കേറ്റു. വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും പൊലീസിനെ അറിയിച്ചതോടെ, പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പ്രതിക്കായി തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നടന്നതോടെ ക്ലാസ് മുറി മുഴുവൻ രക്തത്തിൽ കുതിർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ പുസ്തകങ്ങളും ബാഗുകളും എല്ലായിടത്തും ചിതറിക്കിടന്നു. ഈ സംഭവം സ്കൂളിൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥിയെ ആക്രമിച്ചതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും പ്രതികളുടെ വിവരങ്ങളും ഇതുവരെ വ്യക്തമല്ല.
"പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു മോട്ടോർ ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല. ഞാൻ ക്ലാസ് തുടർന്നു. അതിനിടയിൽ, ഒരു അജ്ഞാതൻ വിദ്യാർഥിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് അവനെ ആക്രമിച്ചു. എല്ലാ കുട്ടികളും ഭയന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി. ആ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസിലായില്ല" ക്ലാസ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു.
చిన్నారి చెల్లిని క్లాస్ రూములో నెత్తుటి మడుగులో చూశాక కన్నీళ్లు ఆగడం లేదు. గుండె బరువెక్కింది. రాప్తాడులో ఉన్మాది ఘాతుకం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. ఉన్మాదులను ఉక్కు పాదంతో అణిచేస్తాం. ఆడపిల్లలు, మహిళల వైపు కన్నెత్తి చూడాలంటే భయపడేలా చేస్తాం. పిల్లల భద్రత పట్ల నిర్లక్ష్యం వహించేవారు ఎంతటి వారైనా చర్యలు తప్పవు.— Lokesh Nara (@naralokesh) October 31, 2026
I am deeply shaken and enraged by the barbaric attack on a Class 10 student inside her classroom at Raptadu ZP High School. Attackers who target our young girls inside schools have no place in our society. I am personally tracking her recovery and have directed the medical team to give her the highest priority care. I have ordered the police to hunt down the monster responsible and deliver the harshest legal punishment swiftly.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) October 31, 2026
റാപ്താഡുവിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു അതീവ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന വിദ്യാർഥിനിയുടെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചറിയുകയും പെൺകുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് അധികൃതരോട് ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. പ്രതിക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അദ്ദേഹം നിർദേശം നൽകി.
ആക്രമണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, മന്ത്രിമാരായ ലോകേഷ്, അനിത എന്നിവർ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച മന്ത്രി നാര ലോകേഷ്, ക്ലാസ് മുറിയിൽ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചുകിടക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ തനിക്ക് കരച്ചിൽ അടക്കാനായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ക്രൂരന്മാരെ ഇരുമ്പുകൈയോടെ അടിച്ചമർത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പെൺകുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നവരെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പിന്നീട്, പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. കുടുംബത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഉറപ്പുനൽകി.
അനന്തപൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ എമർജൻസി വാർഡ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ പെൺകുട്ടിക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുകയാണ്. ആശുപത്രിയിലെത്തിയ എംഎൽഎ പരിതല സുനിത ഡോക്ടർമാരുമായി സംസാരിക്കുകയും പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു.
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