അഹമ്മദാബാദ് വിമാന ദുരന്തം: ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ഉത്തരം കിട്ടാതെ കുടുംബങ്ങൾ; അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം എന്ത്?
260 ജീവനുകൾ നഷ്ട്ടമായ എയർ ഇന്ത്യ ദുരന്തത്തിൻ്റെ അന്തിമ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല സത്യം അറിയാൻ കാത്ത് ബന്ധുക്കൾ.
By PTI
Published : June 12, 2026 at 3:48 PM IST
ഗുജറാത്ത്: അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യയുടെ എഐ 171 വിമാനം തകർന്നുവീണ് 260 പേർ മരിച്ച ദുരന്തത്തിന് ഇന്ന് ഒരു വർഷം തികയുന്നു. എന്നാൽ അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായ ഉത്തരമില്ല. അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇന്നും സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
2025 ജൂൺ 12നായിരുന്നു രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഈ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. 241 യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടത്.
അന്തിമ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നില്ല
അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിവരുന്ന വിമാന അപകട അന്വേഷണ ബ്യൂറോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിൽ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല.
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റിപ്പോർട്ടിലെ ഒരു പ്രധാന പരാമർശം വിമാനത്തിൻ്റെ രണ്ട് എഞ്ചിനുകളിലേക്കുള്ള ഇന്ധന വിതരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ സ്വിച്ചുകൾ ടേക്ക് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ ഓഫ് ആയതായി എന്നതാരിരുന്നു. എന്നാൽ അത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, സാങ്കേതിക തകരാറാണോ മനുഷ്യപിഴവാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദീകരണമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക ഉള്ളവാക്കുന്നതാണ്.
"ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സത്യം മാത്രം" കുടുംബങ്ങളുടെ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന ആവശ്യം
അപകടത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ട്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഏറെ വേദനാജനകമായിരുന്നു. മരണത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ദുരന്തത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം അറിയാത്തത് അവരുടെ മാനസിൻ്റെ ശക്തിയെ തകർക്കുന്നതാണ്.
കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നത് നഷ്ടപരിഹാരത്തേക്കാൾ പ്രധാനമായി അവർക്ക് വേണ്ടത് അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണമാണെന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള അവകാശം തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടണമെന്ന് ആവശ്യം
അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ നിയമ സ്ഥാപനം അപകടത്തിൽ മരിച്ച ഇന്ത്യയിലെയും യുകെയിലെയും 130ലധികം കുടുംബങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിലെ അഭിഭാഷകനായ മൈക്ക് ആൻഡ്രൂസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് വിമാനത്തിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡർ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിമാനത്തിലെ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ വിദഗ്ധർ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയു എന്നാണ്. വിമാന അപകടത്തെ തുടർന്ന് അമേരിക്കയിൽ ഉൽപ്പന്ന ഉത്തരവാദിത്ത കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുടുംബങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതിനായി ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് വിവരങ്ങളും ഫ്ലൈറ്റ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡർ ഡാറ്റയും നിർണായകമാണ്. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടും സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളും ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ തുടർ നിയമനടപടികൾക്ക് ശക്തമായ അടിസ്ഥാനമുണ്ടാകൂ എന്നാണ് അഭിഭാഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് കുടുംബങ്ങൾ
ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ അപകടം നടന്നതിന് പത്ത് മാസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 30 ഇരകളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അഹമ്മദാബാദിൽ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു.
തുടർന്ന് അവർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തയച്ചു. വിമാനത്തിൻ്റെ തകരാറ് വിവരങ്ങളും ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ഡാറ്റയും പുറത്തുവിടണമെന്നും അപകടത്തിൻ്റെ സത്യം പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതോടൊപ്പം അന്വേഷണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് അന്വേഷണമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി
കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി കെരാമ്മോഹൻ നായിഡു കഴിഞ്ഞ മാസം നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിൽ അന്വേഷണം അവസാനഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
"അന്വേഷണം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് പ്രതേക സംഘമാണ്. അതിൽ സർക്കാർ ഇടപെടുന്നില്ല. ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്," എന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. ഈ പ്രസ്താവനയെ തുടർന്ന് കുടുംബങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.
പുതിയ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് വേണ്ടെന്ന് പൈലറ്റുമാർ
ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ്സ് പ്രസിഡന്റ് സി. എസ്. രൺധാവ അന്വേഷണ ഏജൻസി സമഗ്രമായ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടാവൂ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായ നിഗമനത്തിലെത്താതെ മറ്റൊരു ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിനും അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "നിഗമനമില്ലാതെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വർധിപ്പിക്കും," എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.
32 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ സംഭവിച്ച മഹാദുരന്തം
അഹമ്മദാബാദിലെ സർദാർ വല്ലഭ്ഭായി പട്ടേൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന എഐ-171 വിമാനം വെറും 32 സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ നിയന്ത്രണം നഷ്ട്ടപ്പെട്ട് തകർന്നുവീഴുകയായിരുന്നു.
ബിജെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ സമുച്ചയത്തിലേക്കാണ് വിമാനം പതിച്ചത്. അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതം അത്രമേൽ ഭീകരമായിരുന്നു, വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 242 പേരിൽ 241 പേരും മരണമടഞ്ഞു.വമുൻ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണിയും അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സത്യത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ്
ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും എഐ-171 വിമാന ദുരന്തത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വൈകുന്നതോടെ ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ട്ടമായവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ മാനസികമായി കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുകയാണ്. ഉടനെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് വന്ന് സത്യത്തിലോക്കുള്ള വഴി തുറക്കണമെന്നുമാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യം.
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