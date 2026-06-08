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വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വേഷം മാറിയെത്തി, ഹൈദരാബാദ് പബ്ബിലെ പെണ്‍വാണിഭ സംഘം കുടുങ്ങി

അസാന്‍മാര്‍ഗിക പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചും മദ്യ നിയമങ്ങള്‍ കാറ്റില്‍ പറത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ക്ലബ്ബ് മസ്‌തിയില്‍ ഹൈദരാബാദ് പൊലീസ് നടത്തിയ റെയ്‌ഡിലാണ് സംഘം കുടുങ്ങിയത്.

WOMAN IPS OFFICER KUKATPALLYDCP RITHI RAJ CLUB MASTI
A woman IPS officer in under cover: Sex racket in a Hyderabad pub was caught (special arrangement)
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By PTI

Published : June 8, 2026 at 3:58 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: യുവ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ നടത്തിയ അസാധാരണ നീക്കത്തിലൂടെ പെണ്‍വാണിഭ സംഘവും നിരവധി നിയമലംഘകരും പിടിയിലായി. സൈബരാബാദ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലുള്ള കുകട്പള്ളി മേഖലയിലെ പ്രമുഖ പബ്ബില്‍ നിന്നാണ് നിയമലംഘകരെ പിടികൂടിയത്.

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ഞായറാഴ്‌ച പുലര്‍ച്ചെ ഡിസിപി കുകട്‌പള്ളി ഋതി രാജ് ക്ലബ് മസ്‌തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കിംങ്‌സ് ആന്‍ഡ് ക്വീന്‍സ് പബ്ബില്‍ നടത്തിയ മിന്നല്‍ പരിശോധനയിലാണ് സംഘം പിടിയിലായത്. 2018 ബാച്ച് തെലങ്കാന കേഡര്‍ ഐപിഎസ് ഓഫീസറാണ് ഋതി രാജ്.

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പബ്ബിനുള്ളില്‍ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവൃത്തികള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന കൃത്യമായ വിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു റെയ്‌ഡ്. ഇവിടെ ലൈംഗികവൃത്തി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്തവര്‍ പബ്ബില്‍ എത്തുന്നത് തടയുന്നതില്‍ നടത്തിപ്പുകാര്‍ക്ക് വീഴ്‌ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അനുവദനീയമായ സമയം കഴിഞ്ഞും പബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പരാതിയുണ്ട്. പൊലീസിന്‍റെ സമ്മതപത്രമില്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഭക്ഷണവും മദ്യവും വിളമ്പുന്നുണ്ടെന്നും ആരോപണമുയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.

WOMAN IPS OFFICER KUKATPALLYDCP RITHI RAJ CLUB MASTI
A woman IPS officer in under cover: Sex racket in a Hyderabad pub was caught (ETV Bharat)

പുരഷന്‍മാരെ ആകര്‍ഷിക്കാനായി സ്‌ത്രീകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്‌ടിയാല്‍ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഒപ്പം വലിയ ബില്‍ ഇവര്‍ ഈടാക്കുന്നുവെന്നും പരാതിയുണ്ട്.

പബ്ബ് നടത്തിപ്പുകാര്‍ തന്നെ അനധികൃത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങള്‍ ഇവിടെ ഒരുക്കുന്നതായും സംശയിക്കുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇടപാടുകാര്‍ക്കായി ഇവര്‍ സ്‌ത്രീകളെ എത്തിച്ച് നല്‍കുന്നു.

ഒന്‍പത് ജീവനക്കാരെയും നാല് സ്‌ത്രീകളെയും അഞ്ച് പുരുഷന്‍മാരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കെപിഎച്ച്ബി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മറ്റ് നിയമനടപടികള്‍ക്കായി മാറ്റി.

2025ലും ഇതേ പബ്ബിനെതിരെ നിരവധി കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ക്ക് കേസെടുത്തിരുന്നു. നടപടിയുണ്ടായിട്ടും കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്. ഭാരതീയ നിയമസംഹിതപ്രകാരവും ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ തടയല്‍ നിയമപ്രകാരവുമുള്ള കേസുകള്‍ ഇവര്‍ക്കെതിരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ അന്വേഷണങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്.

പട്‌നയിലെ ഡല്‍ഹി പബ്ലിക് സ്‌കൂളില്‍ നിന്ന് 2010ലാണ് ഋതിരാജ് സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. 2016ല്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ നാഷണല്‍ ലോ സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് ബിരുദവും നേടി. 2018ലാണ് സിവില്‍ സര്‍വീസ് വിജയിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ പൊലീസ് സേനയില്‍ ചേര്‍ന്നത്. അന്ന് തൊട്ടിങ്ങോട്ട് പല സുപ്രധാന ചുമതലകളും അവര്‍ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം, മധാപൂര്‍ സോണ്‍ തുടങ്ങിയിടങ്ങളില്‍ സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചു. പിന്നീടാണ് കുകട്‌പള്ളി ഡിസിപിയായി ചുമതലയേറ്റത്. കേന്ദ്രമന്ത്രി ബണ്ടി സഞ്ജയ്‌കുമാറിന്‍റെ മകന്‍ ബണ്ടി ഭഗീരഥ് സായിക്കെതിരെയുള്ള കേസില്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തെ നയിക്കുന്നതും ഇവരാണ്.

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RITHI RAJ
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