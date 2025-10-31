ETV Bharat / bharat

'വിശ്വാസമാണ് എല്ലാം'; ഇരുനില വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളുമില്ലാത്ത ഗ്രാമം, ഹൈദരാബാദിലെ അപൂര്‍വ്വ കാഴ്‌ച

ഒറ്റനില വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും മാത്രമുള്ളൊരു ഗ്രാമം. ഭഗവാൻ വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമിയേക്കാള്‍ ഉയരത്തിലല്ല ഇവിടെയാരും. അപൂര്‍വ്വമായ ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ചറിയാം....

houses in Jogulamba Gadwal village (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 31, 2025 at 4:38 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: അമ്പരചുംബികളായ കെട്ടിടങ്ങളും ഫ്ലാറ്റുകളും കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കി പോകും. അത്തരം ഹൈടെക്ക് സിറ്റികളിൽ ജീവിക്കാനാണ് പലരും ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നത്. ഇനി അതും പോരെങ്കിൽ നാലുകെട്ടും ആഢംബര വീടുകളും മറ്റും പണിയും. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ.

ഇവിടെ ആകാശമുട്ടെ ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. മറിച്ച് ഒറ്റനില വീടുകളാണ് എല്ലായിടത്തും. ഹേ സംഗതി കൊള്ളാലോ. എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. എങ്കിൽ നേരെ വിട്ടോ തെലങ്കാനയിലേക്ക്. സംസ്ഥാനത്തെ ജോഗുലാംബ ഗഡ്‌വാൾ എന്ന ജില്ലയിലാണ് ഇത്തരം ഒരു കാഴ്‌ച കാണാൻ സാധിക്കുക.

ഒറ്റ നിലയ്‌ക്ക് അടിത്തറ: വിശ്വാസം

അമ്പലങ്ങളേക്കാളും പള്ളിയേക്കാളും ഉയരത്തിൽ ഒന്നും നിർമിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാവണം മിക്ക ദേവലായങ്ങളും മറ്റും ഉയരത്തിൽ പണികഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരം ഒരു വിശ്വാസം ആഴ്‌ന്നിറങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിലും ഒരു വീടിനും രണ്ടാം നിലയില്ലാത്തത്.

ഗ്രാമത്തിൽ 1,800ലധികം വീടുകളുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഒറ്റനിലയാണ്. അതിന് കാരണം വിശ്വാസമാണ്. ഭഗവാൻ വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആദിശിലവാസു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ രാജഗോപുരത്തിന് മുകളിൽ ഒരു കെട്ടിടവും ഉയരരുത്. തങ്ങളുടെ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവത്തോടുള്ള അനാദരവിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ അതിനെ കാണുന്നത്.

TELANGANA No House Higher Than Temple Jogulamba Gadwal Adisilavasu temple
ആദിശിലവാസു ക്ഷേത്രം (ETV Bharat)

മിക്കയിടത്തും റോഡിൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നത് കാണാൻ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറുന്ന മഹാന്മാരെ കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ളവർ ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളിലോ ഘോഷയാത്രകളിലോ പോലും ഭക്തർ ഭഗവാനെ കാണാൻ മേൽക്കൂരകളിലോ ടെറസുകളിലോ കയറില്ല. ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആരും ദേവനെ നിസാരമായി നോക്കരുതെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ അഭിപ്രായം.

കാതലായി ഐതിഹ്യം:

ഐതിഹ്യം അനുസരിച്ച് ആദിശിലവാസു സ്വാമി തിരുമലയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മാൾഡക്കലിൽ കാലുകുത്തിയതായി പറയപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഈ സ്ഥലത്തിന് വെങ്കിടേശ്വര ഭഗവാനുമായി ഒരു പവിത്രമായ ബന്ധമുണ്ട്. ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പുരാതന ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നായ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണത്.

തിരുമലയിൽ ശ്രീനിവാസൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് ഏകദേശം 450 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഈ ക്ഷേത്രം നിർമിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ ഗഡ്‌വാളിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന നളസോമഭൂപാലുവാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്‌ഠ സ്വയംഭൂ (സ്വയം അവതാരക) ആണ്.

പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 'കൊരമിസം' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക വഴിപാട് തയ്യാറാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു, ഈ ആചാരം ഇന്നും തുടരുന്നു. ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആദിശിലവാസു സ്വാമിയോടുള്ള ഭക്തി പ്രാർഥനകളിലും ആചാരങ്ങളിലും മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. മറിച്ച് അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ വാസ്‌തുവിദ്യയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വീടുകൾ ചെറുതായിരിക്കാം, പക്ഷേ അവരുടെ വിശ്വാസം ആകാശത്തോളം ഉയരത്തിലാണ്.

