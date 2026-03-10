കല്ലുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഗ്രാമം! മരണക്കല്ലും ആനക്കല്ലും അത്ഭുതക്കല്ലും; ബിഹാറിലെ ഈ ഗ്രാമം ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കും!
ബിഹാറിലെ അത്ഭുതകല്ലുകള്ക്ക് കഥകളേറെ. 500 വര്ഷത്തെ പാരമ്പര്യമുറങ്ങുന്ന ദേഹ ഗ്രാമത്തിനുള്ളത് സവിശേഷമായ കഥ. ഇവിടത്തെ കല്ലുകള്ക്ക് മനുഷ്യനെ പോലെ പേരുണ്ട്. പേരുകള്ക്ക് പിന്നില് അപകട സൂചനകള്. അറിയാം അത്ഭുത കല്ലുകളെക്കുറിച്ച്.....
Published : March 10, 2026 at 2:22 PM IST
പട്ന: സാധാരണയായി ചിലര് അവരുടെ ഓമന മൃഗങ്ങള്ക്കോ പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തുക്കള്ക്കോ പേര് നല്കാറുണ്ട്. അത് സ്വാഭികമായി കാണുന്നതാണ്. എന്നാല് കല്ലുകള്ക്കും ഇത്തരത്തില് പേരിടുമെന്ന് പറഞ്ഞാല് വിശ്വസിക്കാനാകുമോ? വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥയാണ് ബിഹാറിലെ ദേമ ഗ്രാമത്തിനുള്ളത്. ഇവിടെ കല്ലുകൾക്കും പാറകൾക്കും പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പതിറ്റാണ്ടുകളായി പിന്തുടരുന്ന ആചാരത്തെ ഇന്നും കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. പേരിടല് ഇവിടത്തെ പാരമ്പര്യമാണെന്നാണ് പ്രദേശവാസികള് പറയുന്നത്. തങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് കല്ലുകള്ക്ക് ഏറെ പ്രധാന്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ പാറക്കല്ലുകളെയും ഇവര് വീട്ടിലെ അംഗത്തെ പോലെയാണ് കാണുന്നത്. വിചിത്രമായ പേരുകള് നല്കിയാണ് ഈ കല്ലുകളെ ഇവർ വാത്സല്യത്തോടെ വിളിക്കാറ്.
ആനക്കല്ല്, എരുമക്കല്ല്, കുതിരക്കല്ല്, ബംബിൾബീ കല്ല്, അത്ഭുത കല്ല് എന്നിങ്ങനെയാണ് കല്ലുകള്ക്ക് പേര് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. അതു കൊണ്ട് തന്നെ കല്ലുകളുടെ പേര് അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അവര് സ്ഥലങ്ങള് മനസിലാക്കുന്നതിനും പ്രകൃതിയെ അറിയുന്നതിനും ഈ കല്ലുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
നിരഞ്ജനയുടെ മടിത്തട്ടിലെ കല്ലുകളെ കുറിച്ചറിയാം
ബിഹാറിലെ ദേമ ഗ്രാമം ഒര വരണ്ട പ്രദേശമാണ്. മുള്ച്ചെടികളും വരണ്ട നിലവുമായി കിടക്കുന്ന പ്രദേശം. ഇവിടത്തെ പ്രധാന നദിയാണ് നിരഞ്ജന. നിരഞ്ചനയുടെ തീരത്താണ് ഈ ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാമത്തിലെ താമസക്കാര്ക്ക് നിരഞ്ജന ഉപജീവന മാര്ഗം കൂടിയാണ്.
താമസക്കാര് നദിയുടെ തീരത്തോ സമീപത്തോ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ, വിവിധ ദിശകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സിഗ്നലുകൾ നൽകാൻ ഈ കല്ലുകളുടെ പേരുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഗ്രാമത്തിലെ മുതിർന്നവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ കല്ലുകള് ദിശ സൂചകത്തിന് അപ്പുറം ഒരോ മുന്നറിയിപ്പുകളുമാണ്. എല്ലാ കല്ലുകള്ക്കും അവരുടേതായ ഒരു കഥയുണ്ട്. നിരഞ്ചനയുടെ മടിത്തട്ടിലെ ഈ കല്ലുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം.
ജല നിരപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഹാതിയ കല്ല് (ആനക്കല്ല്)
ഹതിയ കല്ലുകൾ നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കല്ലാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി പേരുകേട്ട ദേമ ഗ്രാമത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അരഡസനിലധികം കല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഗ്രാമത്തിലെ മൂപ്പൻ സൂരജ് പ്രസാദ് പറയുന്നു. ഇവയിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായത് ആനയെപ്പോലെ തോന്നിക്കുന്ന 6 അടി ഉയരമുള്ള ഹാതിയ കല്ലാണ് (ആനക്കല്ല്).
"ഈ കല്ല് നോക്കിയാണ് ഗ്രാമവാസികൾ നദിയുടെ ജലനിരപ്പ് കണക്കാക്കുന്നത്. നദിയിലെ വെള്ളം വളരെയേറെ ഉയരുമ്പോൾ ഹാതിയ കല്ല് കാണാതാകുന്നു. ഇതോടെ നദിയുടെ ജല നിരപ്പ് ഉയര്ന്നെന്നും മുറിച്ചുകടക്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്നും ഗ്രാമവാസികൾ മനസിലാക്കുന്നു'' സൂരജ് പ്രസാദ് പറയുന്നു.
വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എരുമക്കല്ലും പോത്ത് കല്ലും
നിരഞ്ചനയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കല്ലാണ് എരുമക്കല്ല്. എന്നാല് പോത്തുകല്ല് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ അപകട തോതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നദീജലം എരുമക്കല്ലിന് മുകളിലാണെങ്കില് ഡെമയിലേക്കും ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉടൻ വ്യാപിക്കുമെന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണെന്നാണ് ഗ്രാമത്തിലുള്ളവര് പറയുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവര് മുൻകൂട്ടി ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നു.
ചുഴിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മരണക്കല്ല് അല്ലെങ്കില് ബംബിൾബീ കല്ല്
മറ്റ് കല്ലുകളില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ കല്ലുകള്. ഇവ മരണത്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഡെമ ഗ്രാമത്തില് കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരം കല്ലുകളെ ആളുകൾ ബംബിൾബീ കല്ല് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മഴക്കാലത്ത്, നദിയിൽ വെള്ളം വർധിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒരു ചുഴി പോലെ ഈ കല്ലിന് ചുറ്റും കറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നു. ആര്ത്തിരമ്പിയുണ്ടാകുന്ന ഈ ചുഴിയുടെ അപകട സാധ്യത വിളിച്ചോതുന്ന കല്ലാണിത്. നിരവധി അപകടങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ഈ സ്ഥലം വളരെ അപകടകരമായി കണക്കാക്കുന്നുവെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ചുഴി വരുമ്പോള് ആളുകൾ ഇവിടെ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും മൂപ്പന് പറയുന്നു.
സോപ്പില്ലാതെ വസ്ത്രങ്ങൾ തിളങ്ങുന്ന അത്ഭുത കല്ല്
ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു അത്ഭുത കല്ലുണ്ട്, അതിനെ നാട്ടുകാർ ഫത്വ കല്ല് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സോപ്പും സർഫും ഇല്ലാതെ ഈ കല്ലിൽ വസ്ത്രങ്ങള് കഴുകാന് പറ്റുമെന്ന് ഗ്രാമത്തിലുള്ളവര് പറയുന്നു. ഇതിലൂടെ വസ്ത്രങ്ങള് നല്ല തിളക്കത്തോടെ കാണപ്പെടുമെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇന്നും ഗ്രാമത്തിലെ സ്ത്രീകൾ നദീതീരത്തെ ഈ കല്ലിലാണ് പതിവായി തുണി അലക്കുന്നത്.
"വീട്ടിൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകാൻ നദിക്കരയിലെ ഈ കല്ലിൽ വരുന്നു. ഇവിടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വേഗത്തിലും നല്ലവൃത്തിയിലും തിളക്കത്തിലും കാണപ്പെടുന്നു" പതിവായി ഇവിടെ തുണി അലക്കുന്ന മീനാദേവി പറഞ്ഞു.
പാരമ്പര്യത്തിന് 400-500 വർഷം പഴക്കം
ദേമ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യങ്ങള്ക്ക് 400 മുതല് 500 വര്ഷം വരെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് വീരേന്ദ്ര സിംഗ് പറയുന്നു. പുരാതന കാലത്ത് ഈ കല്ലുകൾ ഗ്രാമത്തിന് സംരക്ഷണവും പ്രകൃതി നല്കുന്ന അടയാളങ്ങളും ആയിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അതിരുകളും വഴികളും തിരിച്ചറിയാൻ ചില കല്ലുകൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.
കല്ലുകൾക്ക് പേരിടുന്ന പാരമ്പര്യവും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളും ദേമ ഗ്രാമത്തിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ഗ്രാമത്തിലെ മുതിർന്നവർ മുതൽ യുവതലമുറ വരെ ഈ കല്ലുകളുടെ അടയാളവും വയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിഹ്നങ്ങളും അറിയുന്നു. ഗയയിലെ ഈ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിന് അതിൻ്റെ തനതായ പാരമ്പര്യം കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക മഹത്വം തന്നെയുണ്ട്.
