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കണിശക്കാരനായ വഴികാട്ടി; റാമോജി റാവു ഗാരുവിന് ആദരം

അച്ചടക്കം, കഠിനാദ്ധ്വാനം, പ്രതിബദ്ധത, വിശ്വാസ്യത തുടങ്ങിയവയില്‍ അധിഷ്‌ഠിതമായ ഒരു പാരമ്പര്യം ബാക്കി വച്ചാണ് ശ്രീ റാമോജി റാവു ഗാരു മടങ്ങിയത്. നിരവധി ജീവിതത്തില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌ത ആ മഹാമനീഷിക്ക് ഇടിവിഭാരതിന്‍റെ ആദരം

RAMOJI RAO ETV BHARAT RAMOJI GROUP SHRI RAMOJI RAO GARU
Sri Ramoji Rao's statue at Ramoji Film City (ETV Bharat)
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By Bilal Bhat

Published : June 7, 2026 at 4:00 PM IST

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ശ്രീ റാമോജി റാവുവിന് മുഖവുരയുടെയോ പരിചയപ്പെടുത്തലിന്‍റെയോ ഒരാവശ്യവും ഇല്ല. റാമോജി റാവു ഫിലിം സിറ്റിയും മാര്‍ഗദര്‍ശിയും സ്ഥാപിച്ച അദ്ദേഹം പ്രാദേശിക മാധ്യമമേഖലക്ക് നിര്‍ണായകമായ ഒരു ഇടവും സൃഷ്‌ടിച്ചു.ഒരു അത്ഭുതം എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയാനാകില്ല ഈ നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച്.

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യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ പക്ഷേ ഇതൊരു അത്ഭുതമല്ല. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്‍റെ ആത്മവീര്യത്തിന്‍റെയും കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിന്‍റെയും ഒരു ദാര്‍ശനികന്‍റെ ആത്മാര്‍പ്പാണത്തിന്‍റെയും ഫലമാണ്. ചലച്ചിത്രം-മാധ്യമ-സാഹിത്യ രംഗങ്ങളിലാകെ തെലുഗുഭാഷയില്‍ അദ്ദേഹം വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിച്ചു.

ബൃഹത്തായ ഒരു പാരമ്പര്യം ബാക്കി വച്ചാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത്-നിര്‍ഭയവും വസ്‌തുനിഷ്‌ഠവുമായ മാധ്യമ പാരമ്പര്യം. കൃത്യമായ നിലപാടുകളും അച്ചടക്കവുമുള്ള ഒരു സംഘം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍. ഒപ്പം റാമോജി ഗ്രൂപ്പിനുള്ളില്‍ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും നേരിടാന്‍ കരുത്തുള്ള ഒരു നേതൃത്വ നിര.

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പ്രാദേശികമാധ്യമമേഖലയെ പുനഃസൃഷ്‌ടിക്കുകയും തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌ത ഉന്നത ശീര്‍ഷനായ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ചരമവാര്‍ഷിക വേളയില്‍(ജൂണ്‍8,2026) ഞങ്ങള്‍ അനുസ്‌മരിക്കുകയാണ്. അച്ചടക്കത്തിന്‍റെ ഉത്തരമോദാഹരണവും തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്‌ത ഒരു മനുഷ്യന് ആദരമര്‍പ്പിക്കുന്ന ഈ വാക്കുകള്‍ കുറിക്കാനായി കീബോര്‍ഡില്‍ പരതുമ്പോള്‍ എന്‍റെ വിരലുകള്‍ വല്ലാതെ വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഹൃദയം വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണുകള്‍ നിറയുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം അദ്ദേഹം ഈ കുറിപ്പ് വായിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഇത് എങ്ങനെയാകും വിലയിരുത്തുക എന്നും ഞാന്‍ സങ്കല്‍പ്പിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്.

ഞാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് കീഴില്‍ ജോലി ചെയ്‌ത കാലമത്രയും ഈനാടുവിനും ഇടിവി ഭാരതിനും വേണ്ടി എഴുതുന്ന ഓരോ ലേഖനങ്ങളും അദ്ദേഹം വായിച്ച് നോക്കി അനുമതി നല്‍കുകയായിരുന്നു പതിവ്. വ്യാകരണത്തെറ്റോ പദവിന്യാസത്തിലുണ്ടാകുന്ന പിഴവോ അനാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളോ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പൊറുത്തിരിന്നില്ല. ഭാഷ ഒരു വാഹനമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പക്ഷം. അതിന് തെറ്റായി ഒരു ദീര്‍ഘ,പ്രയാസകരമായ ഒരു യാത്ര സാധ്യമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഭാഷകള്‍ സ്വായത്തമാക്കാന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. കഴിയുന്നത്ര ഭാഷകള്‍ മാതൃഭാഷ പോലെ പഠിക്കാനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

RAMOJI RAO ETV BHARAT RAMOJI GROUP SHRI RAMOJI RAO GARU
Sri Ramoji Rao's statue at Ramoji Film City (ETV Bharat)

തെലുഗിനോട് അദമ്യമായ പ്രണയം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു. തെലുഗ് വശമില്ലാത്തവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ തന്‍റെ ഭാഷ ലളിതവും സമഗ്രവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വാക്കുകള്‍ കൃത്യമായിരുന്നു.

നേരത്തെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ ബഹുഭാഷാ ചാനലുകള്‍ പോലെ പതിമൂന്ന് ഭാഷകളില്‍ ഇടിവി ഭാരത് പോലൊരു ഡിജിറ്റല്‍ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ആരംഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളുടെ നേര്‍സാക്ഷ്യമാണ്.

RAMOJI RAO ETV BHARAT RAMOJI GROUP SHRI RAMOJI RAO GARU
Shri Ramoji Ra (ETV Bharat)

അച്ചടക്കത്തെ അദ്ദേഹം എന്നും നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്തു. സമയത്തെ അദ്ദേഹം എന്നും മാനിച്ചു. ഒപ്പം കഴിവുകളെ അദ്ദേഹം വിലമതിച്ചു. വ്യക്തികളെ കഠിനാദ്ധ്വാനവും വിശ്വാസ്യതയും അര്‍പ്പണബോധവും നോക്കി വിലയിരുത്തി. ഒരാളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നതിന് സമയം അതിപ്രധാനമാണെന്ന പക്ഷക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സമയം അതിപ്രധാനമാണ്. അത് നിങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി കാത്തുനില്‍ക്കില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കുക എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

RAMOJI RAO ETV BHARAT RAMOJI GROUP SHRI RAMOJI RAO GARU
Ramoji Rao's words of wisdom (ETV Bharat)

നമ്മില്‍ പലരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതികാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ദിവസം തുടങ്ങിയിരുന്നു. താന്‍ സ്ഥാപിച്ച തെലുഗുദിനപ്പത്രമായ ഈനാട് അദ്ദേഹം സൂക്ഷ്‌മമായി തന്നെ അപഗ്രഥിക്കും. ഒപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപ്പത്രങ്ങളുടെ ഹൈദരാബാദ് എഡിനുകളും. ഒപ്പം തന്‍റെ മറ്റ് ദേശീയ ദിനപ്പത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം വായിക്കും.

RAMOJI RAO ETV BHARAT RAMOJI GROUP SHRI RAMOJI RAO GARU
Shri Ramoji Ra (ETV Bharat)

അദ്ദേഹത്തിന് എന്നും തനത് ആശയങ്ങള്‍ ഏറെ ഇഷ്‌ടമായിരുന്നു. ആശയങ്ങള്‍ ഏറെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മനുഷ്യന്‍ പ്രമുഖ ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപ്പത്രങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ പേജുകളിലെ എഴുത്തുകാരുടെ ചിന്തകളെ കുറിച്ച് ആഴത്തില്‍ പഠിച്ചിരുന്നു. ഒരു വാര്‍ത്താമുറിയെ നയിക്കാനായി അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തില്‍ ന്യൂസ് ഐഡിയ ബാങ്ക് എന്ന് ഞങ്ങള്‍ വിളിക്കുന്ന ഒരു ആശയം വികസിപ്പിക്കുകയും യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കുകയും ചെയ്‌തു.

മികച്ച ഒരു ദൃശ്യാനുഭവമാക്കി മാറ്റാനാകുന്ന എന്തെങ്കിലും വാര്‍ത്തയോ വാര്‍ത്താശകലമോ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഒരു വിളി തനിക്ക് വരും.

ഇത് ന്യൂസ് റൂമില്‍ ആരെയെങ്കിലും ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹാവ് യു കവേഡിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പ്രത്യേക സംഭവങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഞങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനം ഒരു സേവനമാണ്. ഇത് ജീവസന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കേവലമൊരു തൊഴില്‍ മാത്രമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനം. ജനങ്ങള്‍ അറിയേണ്ടതും ശ്രദ്ധപുലര്‍ത്തേണ്ടതുമായ വിഷയങ്ങള്‍ അവരെ അറിയിക്കുകയും അതേക്കുറിച്ച് വേണ്ട വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും ബോധവത്ക്കരിക്കുകയും അവരെ ജാഗ്രത്താക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തനം എന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു.

RAMOJI RAO ETV BHARAT RAMOJI GROUP SHRI RAMOJI RAO GARU
Sri Ramoji Rao's statue at Ramoji Film City (ETV Bharat)

അദ്ദേഹം എന്നും കഴിവുകളെയും കഴിവുള്ളവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു. കഠിനാദ്ധ്വാനത്തെയും പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെയും സ്വാഭാവിക ബുദ്ധിയെക്കാള്‍ അദ്ദേഹം എന്നും വിലമതിച്ചു. താന്‍ ജീവിതത്തിലനുഭവിച്ച കഷ്‌ടപ്പാടുകളും പോരാട്ടങ്ങളുമെല്ലാം മറ്റുള്ളവരെ വെല്ലുവിളികള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്നും വിവരിച്ചിരുന്നു. വിജയം നേടിയ സംരംഭകന്‍, നിര്‍ഭയനായ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍, ഒപ്പം ഒരു മഹാഗുരുവും കൂടി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം.

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RAMOJI RAO
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RAMOJI GROUP
SHRI RAMOJI RAO GARU
A TRIBUTE TO A METICULOUS MENTOR

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