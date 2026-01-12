ETV Bharat / bharat

പരമ്പരാഗത ആഘോഷം, സംസ്‌കാരങ്ങളുടെ സംഗമം, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മകരസംക്രാന്തി ആഘോഷങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ

തെലുഗു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആഘോഷമാണ് സംക്രാന്തി. മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന ആഘോഷമാണിത്. ഹൈദരാബാദില്‍ താമസിക്കുന്ന വിവിധ സംസ്ഥാനക്കാരും അവരുടെ പരമ്പരാഗത രീതിയില്‍ സംക്രാന്തി ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്.

A traditional celebration (ETV Bharat)
January 12, 2026

ഹൈദരാബാദ്: വിവിധ സംസ്‌കാരങ്ങളുടെ സംഗമ ഭൂമിയാണ് ഹൈദരാബാദ്. തെലുഗ് ജനതയ്ക്കൊപ്പം രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ളവര്‍ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്.

തെലുഗു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആഘോഷമാണ് സംക്രാന്തി. മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന ആഘോഷമാണിത്. ഭോഗി, മകരസംക്രാന്തി, കനുമ തുടങ്ങിയ പേരുകളില്‍ ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നു. ഭോഗി ദീപം, രംഗോളി, ഗോബെമ്മ പാവകള്‍, ഭോഗി പഴങ്ങള്‍, പരമ്പരാഗത മധുര പലഹാരങ്ങള്‍, പട്ടം പറത്തല്‍, കോഴിപ്പോര്, തുടങ്ങിയ ആചാരങ്ങളോടെ എങ്ങും ഉത്സവച്ഛായയിലാണ് ആഘോഷങ്ങള്‍.

ഇതില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നെത്തി ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങള്‍ അവരുടേതായ രീതിയില്‍ സംക്രാന്തി ആഘോഷിക്കുന്നു. ചിലര്‍ പൊങ്കലായാണ് ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നത്.

മധുരം വിതരണം

കന്നഡക്കാര്‍ ഇതിനെ സുഗ്ഗിഹബ്ബ അഥവ മകരസംക്രാന്തി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആഘോഷ ദിനത്തില്‍ ഇവരെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഒരിടത്ത് കൂടി മധുരം വിതരണം ചെയ്യുകയും പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണങ്ങള്‍ പാചകം ചെയ്‌ത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Sankranthi celebrations (ETV Bharat)

നഗരത്തില്‍ താമസിക്കുന്ന തഴിഴ്‌ ജനത, ഇവരിലേറെയും അപ്പാ ജംഗ്ഷനിലും പിബെലിലുമായാണ് ഉള്ളത് തമിഴ് സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഭോഗി, തായ്‌പൊങ്കല്‍, കനും പൊങ്കല്‍ തുടങ്ങിയ പേരുകളിലാണ് ഇവരുടെ ആഘോഷം. ഇവര്‍ വീടിന് മുന്നില്‍ രംഗോലി വരയ്ക്കുന്നു. നാടോടിനൃത്തം, സമൂഹ സദ്യ തുടങ്ങിയവയും ഇവര്‍ ഒരുക്കുന്നു.

പഞ്ചാബികളുടെ ലോഹ്‌രി

പഞ്ചാബികള്‍ ഇത് ലോഹ്‌രി എന്ന പേരിലാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. സെക്കന്തരാബാദ് ഗുരുദ്വാരയില്‍ ഇവര്‍ പ്രത്യേക പ്രാര്‍ത്ഥനകളും വഴിപാടുമൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. സന്ധ്യയ്ക്ക് ഹോമകുണ്‌ഠം തീര്‍ത്ത് അതിന് ചുറ്റും ഇവര്‍ ഗിദ്ദ എന്നനാടോടി നൃത്തം കളിക്കുന്നു. ചെണ്ട മേളവും പോപ് കോണും റെയാദിയും മാക്കി ദിറൊട്ടിയും സാര്‍സണ്‍ ദാ സാഗുമായി അവര്‍ ആഘോഷമാക്കുന്നു.

Sankranthi celebrations (ETV Bharat)

ഗുജറാത്തികള്‍ക്ക് ഇത് ഉത്തരായന ആഘോഷമാണ്. അവര്‍ പട്ടം പറത്തുകയും നാടോടി നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നൃത്തം ചെയ്‌ത് ഇവര്‍ ഓരോ വീട്ടിലും പോയി മുതിര്‍ന്നവരുടെ അനുഗ്രഹം തേടുന്നു. കന്നുകാലികളെ കുളിപ്പിച്ച് അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നു.

തില്‍ഗുല്‍ഘായ

മറാത്തി ജനത മകരസംക്രാന്തി ആഘോഷിക്കുന്നത് തില്‍ഗുല്‍ മധുരപലഹാരങ്ങളുമായാണ്. നഗരത്തില്‍ ശര്‍ക്കര കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തില്‍ഗുല്‍ വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട്.

Sankranthi celebrations (ETV Bharat)

ആഘോഷങ്ങള്‍ ഭാവി തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറണം- ചിത്ര എന്ന സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ എന്‍ജിനീയര്‍ പറയുന്നു. ഞങ്ങള്‍ തമിഴ്‌നാട്ടുകാരാണ്. പിഇബിഎല്‍ സിറ്റിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. തൊഴിലിനും വ്യവസായങ്ങള്‍ക്കുമായാണ് ഇങ്ങോട്ട് ചേക്കേറിയത്. തമിഴ്‌ സംസ്‌കാരം ഭാവി തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ തങ്ങള്‍ ഒരിടത്ത് ഒത്തുകൂടി ആഘോഷിക്കാറുണ്ടെന്നും ഇവര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

TRADITIONAL CELEBRATION
PONKAL
LOHRI
TILGUL GHYA
SANKRANTHI CELEBRATIONS

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

