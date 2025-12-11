Kerala Local Body Elections2025

'അമ്മ മനസ്... തങ്ക് മനസ്..'; ആട്ടിൻ കുട്ടിക്ക് മുലയൂട്ടി നായ

സ്വന്തം കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വളർത്തുനായ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പരിപാലിക്കുന്നത്.

ANIMAL LOVE PET DOG FEEDS A GOAT IN MAHARASHTRA MAHARASHTRA KOLHAPUR DOG FEEDS GOAT
A pet dog taking good care of a goat kid (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 11, 2025 at 10:23 PM IST

2 Min Read
മുംബൈ: വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞിന് കാവലായി ഒരുകൂട്ടം നായകൾ ഇരുന്ന വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്ത് വന്നത്. പലപ്പോഴും മനുഷ്യരേക്കാളും സ്‌നേഹം നായകൾക്കാണെന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്. ഒരു അർഥത്തിൽ അത് ശരി തന്നെയാണ്. ഒരിക്കൽ നാട്‌ വിട്ട് പോയ തൻ്റെ യജമാനൻ തിരിച്ച് വരുന്നത് വരെ വാതിൽ പടിക്കൽ വർഷങ്ങളോളം കാത്തു നിന്ന നായയുടെ കഥ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും.

അത്തരത്തിൽ മനസിനെ തൊട്ടുണർത്തുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാകുന്നത്. ആട്ടിൻകുട്ടിക്ക് പാലു കൊടുക്കുന്ന ഒരു നായയുടെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ കൗതുകമാകുന്നത്. മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ അർദാൽ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ അസാധാരണ സംഭവം നടക്കുന്നത്.

ശാന്താ ഭായി എന്ന വീട്ടമ്മയുട ആട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മൂന്ന് ആട്ടിൻ കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ട് ആട്ടിൻകുട്ടികൾക്ക് ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പാൽ കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിക്ക് ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ദിവസംതോറും ആട്ടിൽകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം വഷളാവാൻ തുടങ്ങി. ശാന്താ ഭായിയും കുടുംബവും എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുഴങ്ങി. ഇതേസമയത്താണ് ഇവരുടെ വളർത്തുനായയും പ്രസവിച്ചത്. നായകുട്ടികളെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രദേശവാസികൾ നായ പ്രസവിച്ച ഉടൻ തന്നെ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താനായി കൊണ്ടുപോയിരുന്നു.

ഒരു ദിവസം വിടിനു പുറത്തിറങ്ങിയ ശാന്താ ഭായി കാണുന്നത് ആട്ടിൻ കുട്ടിക്ക് പാലു കൊടുക്കുന്ന നായയെയാണ്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ദിവസവും നായ ആട്ടിൻ കുട്ടിക്ക് പാൽ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ ആട്ടിൻ കുട്ടിയും ആരോഗ്യവനാണെന്ന് പറയാം.

ഒരു തവണ മാത്രമല്ല പിന്നീട് ആട്ടിൻ കുട്ടിക്ക് എന്നും പാലു കൊടുത്തത് അവളാണ്. സ്വന്തം കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വളർത്തുനായ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ പരിപാലിക്കുന്നത്. നായ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ആട്ടിൻകുട്ടിയും പോകുമെന്ന് ശാന്താഭായി പറഞ്ഞു.

മനുഷത്വം പോലും പലപ്പോഴും ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ സ്‌നേഹപ്രവൃത്തി എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠം തന്നെയാണെന്നും ശാന്താഭായി പറഞ്ഞു. "നായ കാണിച്ച സ്‌നേഹം ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാണ്", അയൽക്കാരനായ ശിവജി ഘരാൽ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, സംഭവത്തെ കുറിച്ചറിഞ്ഞ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി പേരാണ് നായയെയും ആട്ടിൻ കുട്ടിയെയും കാണാൻ ശാന്തഭായിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

